Marathi News
Frank Caprio dies: जगातील सर्वात दयाळू न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो यांचं निधन, 'तो' व्हिडीओ ठरला शेवटचा

Frank Caprio Dies: जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि दयाळू न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो यांचं वयाच्या 88 व्या वर्षी निधन झालं आहे. स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाशी दीर्घ आणि धाडसी लढाईनंतर अखेर त्यांनी जगाचा निरोप घेतला.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 21, 2025, 08:44 AM IST
Frank Caprio Dies: जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि दयाळू न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो यांचं निधन झालं आहे. स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाशी दीर्घ आणि धाडसी लढाईनंतर अखेर त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. रोड आयलंडमधील निवृत्त नगरपालिका न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो याचं वयाच्या 88 व्या वर्षी निधन झाले, जे काळजीवाहू कायदेतज्ज्ञ आणि "कॉट इन प्रोव्हिडन्स"चे सूत्रसंचालक म्हणून प्रसिद्ध झाले होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांचा एक मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला होता. 

गेल्या आठवड्यात, फ्रँक कॅप्रियो यांनी फेसबुकवर एक  व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यामध्ये त्यांनी लोकांचे आपल्यासाठी प्रार्थना केल्याबद्दल आभार मानले होते. तसंच आपण कर्करोगाशी झुंज देत असताना पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल व्हावं लागल्याचं सांगितलं होतं. आपला प्रार्थनेवर फार विश्वास असून, पुन्हा एकदा आपल्यासाठी प्रार्थना कऱण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं होतं. पण त्यांचा हा व्हिडीओ अखेरचा ठरला.  

कॅप्रियो यांचा शो त्यांच्या कोर्टरूममध्ये रेकॉर्ड केला जात असते. यामध्ये त्यांची विनोदबुद्धी आणि करुणा दिसायची. या शोच्या व्हिडीओंना सोशल मीडियावर 1 अब्जाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.

फ्रँक कॅप्रियो यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुनही त्यांच्या निधनाची माहिती देण्यात आली आहे. करुणा, नम्रता आणि लोकांच्या चांगुलपणावर अढळ विश्वास यासाठी प्रिय असलेले न्यायाधीश कॅप्रियो यांनी न्यायालयीन आणि त्यापलीकडे त्यांच्या कामाद्वारे लाखो लोकांच्या जीवनात बदल केला. त्यांचं प्रेम, विनोद आणि दयाळूपणाने त्यांना ओळखणाऱ्या सर्वांवर अमिट छाप सोडली असं पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

त्यांना केवळ एक आदरणीय न्यायाधीश म्हणूनच नव्हे तर एक समर्पित पती, वडील, आजोबा, पणजोबा आणि मित्र म्हणूनही लक्षात ठेवले जाईल. त्यांनी प्रेरित केलेल्या असंख्य दयाळू कृत्यांमध्ये त्यांचा वारसा जिवंत आहे. त्यांच्या सन्मानार्थ, आपण प्रत्येकाने जगात थोडी अधिक करुणा आणण्याचा प्रयत्न करूया - जसे ते दररोज करत होते असं आवाहनही या पोस्टमधून करण्यात आलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Judge Frank CaprioFrank Caprio diesFrank Caprio Deathpancreatic cancer

