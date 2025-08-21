Frank Caprio dies: जगातील सर्वात दयाळू न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो यांचं निधन, 'तो' व्हिडीओ ठरला शेवटचा

Frank Caprio Dies: जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि दयाळू न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो यांचं निधन झालं आहे. स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाशी दीर्घ आणि धाडसी लढाईनंतर अखेर त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. रोड आयलंडमधील निवृत्त नगरपालिका न्यायाधीश फ्रँक कॅप्रियो याचं वयाच्या 88 व्या वर्षी निधन झाले, जे काळजीवाहू कायदेतज्ज्ञ आणि "कॉट इन प्रोव्हिडन्स"चे सूत्रसंचालक म्हणून प्रसिद्ध झाले होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांचा एक मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला होता.
गेल्या आठवड्यात, फ्रँक कॅप्रियो यांनी फेसबुकवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यामध्ये त्यांनी लोकांचे आपल्यासाठी प्रार्थना केल्याबद्दल आभार मानले होते. तसंच आपण कर्करोगाशी झुंज देत असताना पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल व्हावं लागल्याचं सांगितलं होतं. आपला प्रार्थनेवर फार विश्वास असून, पुन्हा एकदा आपल्यासाठी प्रार्थना कऱण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं होतं. पण त्यांचा हा व्हिडीओ अखेरचा ठरला.
कॅप्रियो यांचा शो त्यांच्या कोर्टरूममध्ये रेकॉर्ड केला जात असते. यामध्ये त्यांची विनोदबुद्धी आणि करुणा दिसायची. या शोच्या व्हिडीओंना सोशल मीडियावर 1 अब्जाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.
JUST IN: Retired Providence Municipal Court Chief Judge Frank Caprio has passed away at the age of 88 following his battle with cancer.
Caprio was known for his viral clips on social media.
On Tuesday, Caprio posted a social media video talking about his health setback.
"Last… pic.twitter.com/jY3dvPCOxA
— Collin Rugg (@CollinRugg) August 20, 2025
फ्रँक कॅप्रियो यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुनही त्यांच्या निधनाची माहिती देण्यात आली आहे. करुणा, नम्रता आणि लोकांच्या चांगुलपणावर अढळ विश्वास यासाठी प्रिय असलेले न्यायाधीश कॅप्रियो यांनी न्यायालयीन आणि त्यापलीकडे त्यांच्या कामाद्वारे लाखो लोकांच्या जीवनात बदल केला. त्यांचं प्रेम, विनोद आणि दयाळूपणाने त्यांना ओळखणाऱ्या सर्वांवर अमिट छाप सोडली असं पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
Rest in peace, the wonderful and kind Judge Frank Caprio (1936–2025). pic.twitter.com/AlzQtAqb0K
— Colm Flynn (@colmflynnire) August 20, 2025
त्यांना केवळ एक आदरणीय न्यायाधीश म्हणूनच नव्हे तर एक समर्पित पती, वडील, आजोबा, पणजोबा आणि मित्र म्हणूनही लक्षात ठेवले जाईल. त्यांनी प्रेरित केलेल्या असंख्य दयाळू कृत्यांमध्ये त्यांचा वारसा जिवंत आहे. त्यांच्या सन्मानार्थ, आपण प्रत्येकाने जगात थोडी अधिक करुणा आणण्याचा प्रयत्न करूया - जसे ते दररोज करत होते असं आवाहनही या पोस्टमधून करण्यात आलं आहे.