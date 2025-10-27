Viral News : सर्वात हँडसम माजी पंतप्रधान 'या' गायिकेच्या प्रेमात; हो! ते फोटो खरेच होते...

Justin Trudeau dating Katy Perry confirms relationships : हॉलिवूड (Hollywood) कलाविश्व असो किंवा मग आंतरराष्ट्रीय राजकारण. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा आहे ती काही व्हायरल होणाऱ्या आणि धुसर दिसणाऱ्या फोटोंची. या फोटोंमध्ये एक प्रेमी युगूल एकमेकांच्या मिठीत पाहायला मिळालं. जगभरात प्रेमाच्या या नात्याची चर्चा होणारी ही जोडी म्हणजे कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो आणि आघाडीची पॉप गायिका केटी पेरी. (justin trudeau katy perry relationship). या नात्याची चर्चा सुरू असली तरीही त्यासंदर्भात कोणतंही अधिृत वृत्त मात्र समोर आलं नव्हतं. मात्र, आता हीच कथित जोडी जाहीरपणे माध्यमांसमोर एका कमाल अंदाजात एकत्र आली आणि पाहणाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. इतकंच नव्हे, तर ते फोटो खरे होते, हेसुद्धा सिद्ध झालं.
नुकताच केटी पेरीचा वाढदिवस साजरा झाला. यावेळी एकिकडे जगभरातून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला जात असतानाच जस्टीन ट्रुडो, हे जगातील सर्वात देखण्या नेत्यांपैकी एक असणारे कॅनडाचे माजी पंतप्रधानही केटीचा हा दिवस आणखी खास करण्यासाठी पोहोचले होते. ज्या नात्याची चर्चाच इतके दिवस पाहायला मिळत होती, त्याच नात्यावर या दोघांनीही अगदी जगजाहीरपणे शिक्कामोर्तब केल्याचं पाहायला मिळालं.
सुरू असणाऱ्या चर्चांना पूर्णविराम देत केटी पेरी आणि ट्रुडो यांनी अगदी एकमेकांचा हात धरून कॅमेरासमोर येत आपण रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं स्पष्ट केलं. शनिवारी ट्रुडो आणि त्यांची जोडीदार, केटी पेकी पॅरिसच्या क्रेझी हॉर्स कॅब्रे शो इथून बाहेर पडताना दिसले. ही जोडी तिथून बाहेर येत असतानाच त्यांच्यावर असंख्य कॅमेरांच्या नजरा त्यांच्यावर खिळल्या. यावेळी तिथं असणाऱ्या केटीच्या चाहत्यांनीसुद्धा तिला गुलाबाचं फुल देत वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. ट्रुडो आणि केटी अतिशय आत्मविश्वासानं माध्यमांसमोर आले आणि त्यांच्या नात्यानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं.
Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.
काही दिवसांपूर्वीच केटी पेरी आणि जस्टीन ट्रुडो यांनी कॅलिफोर्निया (California) इथं असणाऱ्या सँटा बार्बरा बीचवर सिक्रेट व्हेकेशनचा आनंद लुटल्याचंही पाहायला मिळालं. इथं एका यॉटवर ट्रुडो आणि केटी पेरीचे किंसिंग फोटो, एकमेकांना मिठी मारतानाचे फोटोसुद्धा व्हायरल झाले होते. सोशल मीडियावर हे फोटो वाऱ्याच्या वेगानं पसरले आणि तिथपासूनच या दोघांच्या नात्यासंदर्भातील चर्चांना वाव मिळाला, आता मात्र या चर्चांना याच जोडीनं अनोख्या अंदाजात पूर्णविराम दिला असं म्हणावं लागेल.
ट्रुडो आणि केटी पेरीचं नातं खरं आहे का?
हो, 25 ऑक्टोबर 2025 रोजी पॅरिसमध्ये हात धरून आउटिंग करून त्यांनी नातं अधिकृत केलं. यापूर्वी जुलैपासून अफवा होत्या.
ट्रुडो माजी पंतप्रधान आहेत का?
हो, त्यांनी जानेवारी 2025 मध्ये राजीनामा दिला आणि मार्क कार्नींनी मार्च 2025 मध्ये पद स्वीकारलं.
नात्याची सुरुवात कधी झाली?
जुलै 2025 मध्ये मॉन्ट्रियल डिनर डेटने सुरू झाली. ऑक्टोबरमध्ये यॉट व्हेकेशनने अफवा वाढल्या.