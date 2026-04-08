English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
पाकिस्तानी शेयर मार्केटमध्ये मोठी खळबळ! ट्रेडिंग थांबवावी लागली? संपूर्ण जग आश्चर्यचकित झाले! इतिहास घडला

अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामाची घोषणा झाल्यानंतर सर्व शेअर बाजारांमध्ये जोरदार तेजी दिसून आली आहे. निर्देशांकाने मोठी उसळी घेतली यामुळे ट्रेडिंग थांबवण्यात आली. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 8, 2026, 09:19 PM IST
Pakistan Share Market :  अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामामुळे पाकिस्तान चर्चेत आला. युद्ध विरामासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केल्याचे वृत्त आहे. अशातच  पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात ऐतिहासिक तेजी दिसून आली. कराची स्टॉक एक्सचेंजचा प्रमुख निर्देशांक, केएसई- 100 निर्देशांकाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी उसळी घेतली. केएसई-100 निर्देशांक   12,362.38 अंकांनी, म्हणजेच  8.15%  टक्क्यांनी वाढून  1,64,035.83 अंकांवर पोहोचला. या प्रचंड वाढीनंतर, एक्सचेंजच्या नियमांनुसार व्यवहार तात्पुरते थांबवण्यात आले. ही वाढ केएसई-100 निर्देशांकाच्या इतिहासातील एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ असल्याचे मानले जात आहे. कराची शेअर बाजारात यापूर्वी कधीही इतकी लक्षणीय वाढ झालेली नसल्याचे शेअर मार्केटमधील तज्ञ सांगतात.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाचा सकारात्मक परिणाम पाकिस्तानी शेअर मार्केटमध्ये पहायला मिळाला.   गेल्या काही आठवड्यांपासून पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. 7 एप्रिल रोजी, केएसई-100 निर्देशांक किंचित वाढीसह बंद झाला होता. 2 मार्च रोजी, त्यात 16,089 अंकांची, म्हणजेच अंदाजे 9.57% ची मोठी घसरण झाली. ही त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घसरणींपैकी एक होती. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि इराणशी संबंधित प्रमुख घटनांमुळे ही घसरण झाली होती.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधीच्या बातमीने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवल्यामुळे, पाकिस्तानच्या प्रमुख शेअर निर्देशांकाने ८ एप्रिल रोजी एका दिवसात 12,000  हून अधिक अंकांनी वाढ नोंदवत आतापर्यंतची सर्वात मोठी तेजी नोंदवली.  इराण आणि अमेरिकेने दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवल्यामुळे ही तेजी आली आहे. परिणामी, ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती 13 टक्क्यांहून अधिक घसरल्या आहेत. नैसर्गिक वायूच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत.  

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Karachi Stock ExchangePakistan Share Market Big Boomtradingपाकिस्तान शेअर मार्केटकराची स्टॉक एक्सेंज

