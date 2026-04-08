पाकिस्तानी शेयर मार्केटमध्ये मोठी खळबळ! ट्रेडिंग थांबवावी लागली? संपूर्ण जग आश्चर्यचकित झाले! इतिहास घडला

Pakistan Share Market : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामामुळे पाकिस्तान चर्चेत आला. युद्ध विरामासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केल्याचे वृत्त आहे. अशातच पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात ऐतिहासिक तेजी दिसून आली. कराची स्टॉक एक्सचेंजचा प्रमुख निर्देशांक, केएसई- 100 निर्देशांकाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी उसळी घेतली. केएसई-100 निर्देशांक 12,362.38 अंकांनी, म्हणजेच 8.15% टक्क्यांनी वाढून 1,64,035.83 अंकांवर पोहोचला. या प्रचंड वाढीनंतर, एक्सचेंजच्या नियमांनुसार व्यवहार तात्पुरते थांबवण्यात आले. ही वाढ केएसई-100 निर्देशांकाच्या इतिहासातील एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ असल्याचे मानले जात आहे. कराची शेअर बाजारात यापूर्वी कधीही इतकी लक्षणीय वाढ झालेली नसल्याचे शेअर मार्केटमधील तज्ञ सांगतात.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाचा सकारात्मक परिणाम पाकिस्तानी शेअर मार्केटमध्ये पहायला मिळाला. गेल्या काही आठवड्यांपासून पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. 7 एप्रिल रोजी, केएसई-100 निर्देशांक किंचित वाढीसह बंद झाला होता. 2 मार्च रोजी, त्यात 16,089 अंकांची, म्हणजेच अंदाजे 9.57% ची मोठी घसरण झाली. ही त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घसरणींपैकी एक होती. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि इराणशी संबंधित प्रमुख घटनांमुळे ही घसरण झाली होती.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधीच्या बातमीने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवल्यामुळे, पाकिस्तानच्या प्रमुख शेअर निर्देशांकाने ८ एप्रिल रोजी एका दिवसात 12,000 हून अधिक अंकांनी वाढ नोंदवत आतापर्यंतची सर्वात मोठी तेजी नोंदवली. इराण आणि अमेरिकेने दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवल्यामुळे ही तेजी आली आहे. परिणामी, ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती 13 टक्क्यांहून अधिक घसरल्या आहेत. नैसर्गिक वायूच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत.