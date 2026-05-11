/थरार! 278 प्रवाशांना घेऊन आलेलं विमान धावपट्टीवर येताच पेटलं आणि...; कधीच पाहिला नसेल असा व्हिडीओ समोर

Kathmandu airport Turkish Airlines plane cathches fire : नेपाळमधील काठमांडू इथं असणाऱ्या विमानतळावर एक भीषण विमान अपघात झाला असून, या विमान अपघातानंतरची विचलित करणारी दृश्य समोर...
Kathmandu airport Turkish Airlines plane cathches fire : विमान अपघातांचं सत्र काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नसून यामध्ये आता आणखी एक थरारक व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ आहे नेपाळमधी काठमांडू इथं असणाऱ्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या एका भयावह अपघाताचा. जिथं, लँडिंगदरम्यान टर्किश एअरलाईन्सच्या एका विमानाच्या टायरनं पेट घेतला आणि क्षणात विमानातून धूर येण्यास सुरुवात झाली. प्रवाशांना या घटनेची माहिती मिळताच त्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला आणि तातडीनं या प्रवाशांना विमानातून हवेच्या घसगुंडीच्या माध्यमातून आपात्कालीन मार्गानं बाहेर काढण्यात आलं. या घटनेदरम्यानचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर अनेकांची नजर रोखून धरत आहे.
पोलिसांनी सदर घटनेबाबत दिलेल्या माहितीनुसार ही आग वेळीच विझवण्यात आली आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षितरित्या विमानातून बाहेर काढण्यात आलं. एअरपोर्ट संरक्षण विभागातील SP राजकुमार सिलावल यांनी ANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार टर्किश एअरलाईनच्या फ्लाईट TK 726 या इस्तानबूलहून काठमांडूला आलेल्या विमानाचा लँडिंगवेळी हा अपघात झाला आणि विमानाच्या टायरला आग लागली. तातडीनं परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता या आगीवर नियंत्रण मिळवत प्रवाशांना विमानातून सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं. अधिकृत माहितीनुसार या विमानातून 278 प्रवासी आणि 11 क्रू मेंबर प्रवास करत होते. प्रवाशांमध्ये काहीजण हे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे अधिकारी असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
#BREAKING A Turkish Airlines plane caught fire while landing at Kathmandu airport after arriving from Istanbul. Passengers were safely evacuated through emergency exits as firefighters quickly doused the blaze. All passengers are safe, officials pic.twitter.com/38vm5Lkr3X— The South Asia Times (@thesouthasiatim) May 11, 2026
सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये विमानाच्या लँडिंग गिअरमध्ये आग लागल्याचं अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिलत आहे. ज्यातून धुराचे लोट उठण्यास सुरुवात झाली. अखेर विमानातील प्रवाशांना आपात्कालीन प्रवेशद्वाराच्या माध्यमातून बाहेर काढण्यात आलं. दरम्यान, या घटनेनंतर विमानतळ प्रशासन किंवा विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीनं कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. या घटनेमागील मूळ कारणसुद्धा अद्याप समोर येऊ शकलं नाही.
त्रिभुवन विमानतळावर अशी घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीसुद्धा 2015 मध्ये इथं लँडिगदरम्यान एका विमानाचं नियंत्रण सुटलं आणि ते गवत असणाऱ्या बाजूला गेलं ज्यामुळं हे विमानतळा चार दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आलं होतं.