Uranium for India : कझाकस्तानने भारतासाठी खुला केला युरेनियमचा साठा, न्यूक्लियर पॉवर प्लांटसाठी इंधनाचं संपलं टेन्शन

नवी दिल्ली : जगातील सर्वात मोठा युरेनियम उत्पादक देश कझाकस्ताने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कझाकस्तानने भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना इंधन देण्यासाठी एक नवीन करार केल्यामुळे भारतासाठी आनंदाची बातमी आहे. या करारांतर्गत, कझाकस्तानने भारताला मोठ्या प्रमाणात युरेनियमचा पुरवठा करण्यास होकार दिला आहे. 'द इकॉनॉमिक टाईम्स'मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, कझाकस्तानची सरकारी मालकीची युरेनियम कंपनी, काझाटोमप्रोमने भारताच्या अणुऊर्जा विभागाशी अलिकडेच झालेल्या चर्चेनंतर शुक्रवारी ही घोषणा केल्याच नमूद केलं आहे.
भारत आणि कझाकस्तानमधील मागील कराराची मुदत संपल्यानंतर कझाकस्तान काय निर्णय घेणार याकडे जगाचे लक्ष लागलं होतं. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि कझाकस्तान युरेनियम पुरवठा करारावर चर्चा करत होते. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये या कराराबद्दल वाटघाटींना वेग आला आणि ज्यातून हा करार झाला.
काझाटोम्प्रोमने भारताला 2,100 टन युरेनियम पुरवण्यासाठी न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) सोबत जानेवारी 2009 मध्ये करार केला होता. त्यानंतर जुलै 2015 मध्ये, त्यांनी 2015-19 दरम्यान 5,000 टन युरेनियम पुरवण्यासाठी भारताच्या अणुऊर्जा विभागासोबत त्यांनी करार केला.
काझाटोम्प्रोम ही कझाकस्तानची सरकारी मालकीची कंपनी असून काझाटोम्प्रोम युरेनियम खाणकाम, दुर्मिळ धातू प्रक्रिया आणि बेरिलियम आणि टॅंटलम उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री करण्यात गुंतलेली आहे. तर कंपनीची सर्व उत्पादने निर्यात केली जातात.
कंपनी सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे, समरुक्जिना स्टेट फंडकडे 62.99% हिस्सा आहे, कझाक अर्थ मंत्रालयाकडे 12.01% हिस्सा आहे आणि 25% हिस्सा स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहे.
सध्या भारत रशिया, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, फ्रान्स आणि कॅनडासह अनेक देशांमधून युरेनियम इंधन आयात करतो. ऑस्ट्रेलिया सरकारने 2012 मध्ये भारताला युरेनियम विकण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने ऑस्ट्रेलियासोबत करार केला होता. तथापि, नंतर ऑस्ट्रेलियाने आपला निर्णय मागे घेतला.
भारतात 6,780 मेगावॅट क्षमतेचे 22 अणुभट्ट्या आहेत. यापैकी आठ अणुभट्ट्या स्वदेशी युरेनियमवर चालतात.
उर्वरित 14 अणुभट्ट्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) च्या सुरक्षा देखरेखीखाली आहेत आणि आयातित युरेनियम वापरण्यास पात्र आहेत.