Marathi News
  • विश्व
  • Uranium for India : कझाकस्तानने भारतासाठी खुला केला युरेनियमचा साठा, न्यूक्लियर पॉवर प्लांटसाठी इंधनाचं संपलं टेन्शन

Uranium for India : कझाकस्तानने भारतासाठी खुला केला युरेनियमचा साठा, न्यूक्लियर पॉवर प्लांटसाठी इंधनाचं संपलं टेन्शन

Kazakhstan Supply Uranium to India : मध्य आशियाई देश कझाकस्तानमधील बऱ्याच काळापासून बंद असलेला युरेनियमचा साठा अखेर भारतासाठी खुला करण्यात आला आहे. भारतातील अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी हा साठा फायदेशीर ठरणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 26, 2026, 04:38 PM IST
Uranium for India : कझाकस्तानने भारतासाठी खुला केला युरेनियमचा साठा, न्यूक्लियर पॉवर प्लांटसाठी इंधनाचं संपलं टेन्शन

नवी दिल्ली : जगातील सर्वात मोठा युरेनियम उत्पादक देश कझाकस्ताने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कझाकस्तानने भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना इंधन देण्यासाठी एक नवीन करार केल्यामुळे भारतासाठी आनंदाची बातमी आहे. या करारांतर्गत, कझाकस्तानने भारताला मोठ्या प्रमाणात युरेनियमचा पुरवठा करण्यास होकार दिला आहे. 'द इकॉनॉमिक टाईम्स'मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, कझाकस्तानची सरकारी मालकीची युरेनियम कंपनी, काझाटोमप्रोमने भारताच्या अणुऊर्जा विभागाशी अलिकडेच झालेल्या चर्चेनंतर शुक्रवारी ही घोषणा केल्याच नमूद केलं आहे. 

युरेनियमसाठी नवीन करार!

भारत आणि कझाकस्तानमधील मागील कराराची मुदत संपल्यानंतर कझाकस्तान काय निर्णय घेणार याकडे जगाचे लक्ष लागलं होतं. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि कझाकस्तान युरेनियम पुरवठा करारावर चर्चा करत होते. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये या कराराबद्दल वाटघाटींना वेग आला आणि ज्यातून हा करार झाला. 

 

दरवर्षीप्रमाणे भारतासोबत केला हा करार

काझाटोम्प्रोमने भारताला 2,100 टन युरेनियम पुरवण्यासाठी न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) सोबत जानेवारी 2009 मध्ये करार केला होता. त्यानंतर जुलै 2015 मध्ये, त्यांनी 2015-19 दरम्यान 5,000 टन युरेनियम पुरवण्यासाठी भारताच्या अणुऊर्जा विभागासोबत त्यांनी करार केला.

काझाटोम्प्रोम ही कझाकस्तानची सरकारी मालकीची कंपनी असून काझाटोम्प्रोम युरेनियम खाणकाम, दुर्मिळ धातू प्रक्रिया आणि बेरिलियम आणि टॅंटलम उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री करण्यात गुंतलेली आहे.  तर कंपनीची सर्व उत्पादने निर्यात केली जातात.

कंपनी सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे, समरुक्जिना स्टेट फंडकडे 62.99% हिस्सा आहे, कझाक अर्थ मंत्रालयाकडे 12.01% हिस्सा आहे आणि 25% हिस्सा स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहे.

भारत कोठून मिळवतो युरेनियम ?

सध्या भारत रशिया, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, फ्रान्स आणि कॅनडासह अनेक देशांमधून युरेनियम इंधन आयात करतो. ऑस्ट्रेलिया सरकारने 2012 मध्ये भारताला युरेनियम विकण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने ऑस्ट्रेलियासोबत करार केला होता. तथापि, नंतर ऑस्ट्रेलियाने आपला निर्णय मागे घेतला.

भारतात 6,780 मेगावॅट क्षमतेचे 22 अणुभट्ट्या आहेत. यापैकी आठ अणुभट्ट्या स्वदेशी युरेनियमवर चालतात.

उर्वरित 14 अणुभट्ट्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) च्या सुरक्षा देखरेखीखाली आहेत आणि आयातित युरेनियम वापरण्यास पात्र आहेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

