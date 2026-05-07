/Viral Video : तो तिच्यावर जिवापाड प्रेम करत होता, हॉटेलमध्ये घेऊन गेला अन् भयानक सत्य समोर आल्याने बायफ्रेंड हादरला

Viral Video : सोशल मीडियावर एक विचित्र लव्ह स्टोरी व्हायरल झाली आहे. ऑनलाइन ओळख अन् मग प्रेम...तिला हॉटेलला घेऊन गेल्या जे सत्य समोर आले ते पाहून बायफ्रेंडच्या पायाखालची जमीन सरकली.
Viral Video : सोशल मीडियामुळे जग खूप छोटं झालं आहे. इथे एका देशात बसून देशात आपण सहज एकमेकांशी संपर्कात राहू शकतो. याच सोशल मीडियाच्या जगात प्रेमही तसंच सहज फुलतंय. बस एका क्लिकने ओळख आणि काही चॅट्समधून प्रेमात या ओळखीचं रुपांतर होतं. अशीच एक प्रेम कहाणी सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण या प्रेम कहाणी जरा विचित्र आहे. तो तिच्यावर जीवापाड प्रेम करत होता. पण या ऑनलाइन जगात ती ओळख झाली आणि जेव्हा तिला भेटण्यासाठी हॉटेलमध्ये बोलवलं. तेव्हा बायफ्रेंडच्या आयुष्यात भूकंप आला.
या दोघांची लव्ह स्टोरी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका व्यक्तीची एका महिलेशी ऑनलाइन ओळख झाली. हळूहळू, त्यांच्यामध्ये बोलणं सुरु झालं. या बोलण्यातून त्यांचे नाते अधिक घट्ट झालं. बराच काळ चॅटिंग केल्यानंतर, त्यांनी प्रत्यक्ष भेटायच ठरवलं. मग प्रेमात बुडालेल्या या प्रेमी युगुलाने दुसऱ्या देशातील एका हॉटेलमध्ये भेटण्याचा प्लन केला.
दोघांनाही एकमेकांना भेटण्याची ओढ होती. पण जेव्हा हे दोघे भेटले तेव्हा बायफ्रेंडच्या आयुष्यात तिला भेटून वादळ आलं. हॉटेलमधील भेटीदरम्यान, त्या महिलेच्या बोलण्यावरून त्याला काहीसा संशय यायला लागला. त्यामुळे त्याने तिचं सत्य जाणून तिचा पासपोर्ट तपासायचा निर्णय घेतला. जेव्हा त्याने तिचं पासपोर्ट पाहिलं तेव्हा त्यावर 'पुरुष' असे लिंगाचे चिन्ह पाहून त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली.
खरंतर तो एक पुरुष होता पण महिलेच्या वेशात आला होता. हे सत्य समोर आल्यानंतर त्या माणसाला विश्वासघात झाल्यासारखे वाटलं. या संपूर्ण घटनेचा एक व्हिडीओदेखील सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये हॉटेलच्या खोलीत एक माणूस आपला चेहरा झाकून रडताना दिसत आहे.
A Russian man experienced an unexpected shock after discovering a secret his partner had been hiding throughout their relationship.pic.twitter.com/yVYnPpmB1f— MOSCOW NEWS (@MOSCOW_EN) May 3, 2026
हा व्हिडीओ @MOSCOW_EN नावाच्या अकाऊंटवरून X वर शेअर झाला आहे. जो हजारो लोकांनी पाहिला असून त्यावर सतत प्रतिक्रिया येत आहेत. या व्हिडीओवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.