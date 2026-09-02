/केरळच्या 3 मैत्रिणींनी कॅलिफॉर्नियात ओनम साजरा केला अन् मग...2 दिवसांनी दोघींचा मृतदेह आढळला, तर तिसरी...काय आहे प्रकरण?

अमेरिकेमधील कॅलिफोर्नियामध्ये दोन मैत्रिणींचा मृतदेह आढळल्यानंतर एकच खळबळ माजली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भारतातील केरळमधील तीन मैत्रिणी कॅलिफोर्नियामधील एका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये राहत होत्या. गेल्या आठवड्यात त्यांनी एकत्र ओनम साजरा केल्यानंतर दोन दिवसांनी तिघींपैकी एकीचा मृतदेह दोन वेगवगेळ्या जागी आढळला. एकीचा मृतदेह हा अपार्टमेंटच्या पार्किंगमध्ये आढळला. तर दुसरीचा मृतदेह हा फ्लॅटमध्ये दिसला. ही घटना मिलपिटासमध्ये 28 ऑगस्टला घडली आहे. या घटनेनंतर दोन्ही महिलांच्या कुटुंबियांवर दु:खाचं डोंगर कोसळलंय.
या दोघींपैकी एकीचं नाव अंजना हरी असून ती 35 वर्षांची होती. तर दुसरी 40 वर्षांची होती आणि तिचं नाव अॅन मॅरी मॅथ्यू होतं. अंजना या केरळमधील त्रिशूरच्या तर मॅथ्यू या मुळच्या तिरूवअनंतपुरममधील होत्या. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्या 32 वर्षांची तिसरी मैत्रिण अनिला बेबीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
1 सप्टेंबरला कॅलिफोर्नियातील सांता क्लारा काउंटीच्या 'हॉल ऑफ जस्टिस'मध्ये दाखल केलेल्या पोलीस अहवालात अनिला बेबीला आरोपी करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार अनिलाने पूर्वनियोजित कट रचून ही हत्या केल्याच नमूद करण्यात आलंय.
On Friday, August 28, at 12:01 P.M., Milpitas Police officers responded to 440 Dixon Landing Road after receiving reports of a hit-and-run traffic collision in the parking lot of the Mill Creek Apartments. Witnesses reported seeing a blue SUV leaving the area immediately… pic.twitter.com/kaHjbH2jYt— Milpitas Police (@MilpitasPD) August 28, 2026
त्या सांगण्यात आलं की, 'मिल क्रीक अपार्टमेंट्स'च्या पार्किंग लॉटमध्ये 'हिट-अँड-रन' अपघातात अंजनाचा मृत्यू झाला आहे. घटनेनंतर अनिलाने तिची गाडी पेट्रोलिंग करणाऱ्या गाड्यांच्या बाजूने बेदरकारपणे चावल्याचे समोर आलं आहे. त्यानंतर तिने गाडी 'नॉर्थ मिलपिटास बुलेवर्ड'वरील शेजारच्या पार्किंग लॉटमध्ये घेऊन गेली. जेव्हा तपास अधिकारी तिच्या गाडीजवळ गेल्यानंतर तिला काही प्रश्न विचारण्यात आले तेव्हा ते संदिग्धपणे बोलत होती.
या प्रकरणात दोन प्रत्यक्षदर्शीही समोर आला आहे. त्याने पोलिसांनी सांगितलं की, अनिलाच्या कारच्या दिशेने चालत जाताना अंजना शांत आणि हसत होती. यावरुन दोघींची मैत्री असल्याचे आणि त्या एकमेकींना ओळखत असल्याचे दिसत होतं. एका साक्षीदाराने सांगितलं की, अंजना गाडीच्या समोर येताच अनिलाने अचानक गाडीचा वेग वाढवला आणि तिला चिरडले. त्यानंतर तिची गाडी इतर गाड्यांना घासली गेल्याचे आम्ही पाहिली. निळ्या रंगाची एक SUV एका महिलेला धडक दिली आहे. तर मेरीची हत्या ही चाकू भोसकून करण्यात आली आहे. पण या दोन्ही हत्यामागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही.
दरम्यान अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्नियामध्ये दोन महिलांचे मृतदेह केरळमध्ये आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितलं आहे.