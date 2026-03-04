Israel US Iran War: इराणने निवडला नवा सुप्रीम लीडर; कोण आहे मोजतबा हुसैनी? मशहदमध्ये अयातुल्ला खामेनींना करणार दफन

Mojtaba Khamenei Elected as Supreme Leader of Iran: इराण आणि इस्त्रायलमधील संघर्षामुळे सध्या जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिकेच्या सहाय्याने इस्त्रायलने इराणमध्ये केलेल्या हल्ल्यात त्यांचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी ठार झाले आहेत. यानंतर आता त्यांच्या जागी नव्या नेतृत्वाची निवड करण्यात आली आहे. इस्त्रायलमधील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, अयातुल्ला खामेनी यांचा मोठा मुलगा मोजतबा हुसैनी यांची सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या विशेष सभेने खामेनी यांचा उत्तराधिकारी म्हणून त्यांची निवड केली आहे. दरम्यान यासंदर्भात इराणने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. Iranian International ने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराण रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या दबावाखाली मोजतबा यांची निवड झाली आहे.
शनिवारी अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात अयातुल्ला खामेनी मारले गेल्यानंतर सुप्रीम लीडर म्हणून कोण पदभार स्वीकारेल यावरून अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या चर्चेनंतर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले असून निषेध व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, इराणची सरकारी वृत्तसंस्था फार्सनुसार, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना मशहदमध्ये दफन केले जाईल. तारीख आणि तारखेची अद्याप पुष्टी झालेली नसली तरी, खमेनी यांना इमाम रझा (अलैहिस्सलाम) येथे सुपुर्द-ए-खाक केलं जाणार आहे. अयातुल्ला अली खामेनी यांचा जन्म मशहदमध्ये 1939 मध्ये झाला होता.
दरम्यान मोजतबा हुसैनी यांना सुप्रीम लीडर म्हणून निवडण्यावरुन प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. कारण इस्लामिक रिपब्लिकने अनेकदा वंशपरंपरागत राजवटीवर टीका केली आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी तयार केलेल्या संभाव्य उत्तराधिकाऱ्यांच्या यादीत खामेनी यांनी स्वतः त्यांच्या नावाचा समावेश केला नसल्याची माहिती आहे. इराणच्या शिया मुस्लिम धर्मगुरूंच्या स्थापनेत, वडिलांकडून मुलाकडे उत्तराधिकार न देणं हे सकारात्मकदृष्ट्या पाहिले जात नाही.
मोजतबा यांचा जन्म 1969 मध्ये मशहद शहरात झाला. मोजतबा हे उच्चपदस्थ धर्मगुरू नाहीत. त्यांनी कधीही पद भूषवलेले नाही आणि राजवटीत त्यांचे कोणतेही औपचारिक पद नाही. मात्र, पडद्यामागे त्यांचा बराच प्रभाव असल्याचे मानले जाते. त्यांचे इराणच्या निमलष्करी रिव्होल्यूशनरी गार्डशीही जवळचे संबंध आहेत.
इराण-इराक युद्धादरम्यान ते इराणी सशस्त्र दलाकडून लढले. खामेनी कुटुंबातील वाचलेल्या सदस्यांमध्ये मोजतबा यांचा समावेश होता. अयातुल्ला खामेनी यांच्यासह पत्नी, मुलगी, नातू, सून आणि जावई मारले गेले.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने 2019 मध्ये मोजतबा यांच्यावर निर्बंध लादले होते. कधीही निवडून आलेले नसताना किंवा सरकारी पदावर नियुक्त झालेले नसतानाही त्यांनी वडिलांच्या, सर्वोच्च नेत्याच्या वतीने कार्यालयात केल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.