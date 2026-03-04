English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Israel US Iran War: इराणने निवडला नवा सुप्रीम लीडर; कोण आहे मोजतबा हुसैनी? मशहदमध्ये अयातुल्ला खामेनींना करणार दफन

Israel US Iran War: इराणने निवडला नवा सुप्रीम लीडर; कोण आहे मोजतबा हुसैनी? मशहदमध्ये अयातुल्ला खामेनींना करणार दफन

Mojtaba Khamenei Elected as Supreme Leader of Iran: इराणमधील सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर आता देशाने नेतृत्व करण्यासाठी नवा नेता निव़डला आहे. मोजतबा हुसैनी आता इराणचे सुप्रीम लीडर झाले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 4, 2026, 08:05 AM IST
Israel US Iran War: इराणने निवडला नवा सुप्रीम लीडर; कोण आहे मोजतबा हुसैनी? मशहदमध्ये अयातुल्ला खामेनींना करणार दफन

Mojtaba Khamenei Elected as Supreme Leader of Iran: इराण आणि इस्त्रायलमधील संघर्षामुळे सध्या जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिकेच्या सहाय्याने इस्त्रायलने इराणमध्ये केलेल्या हल्ल्यात त्यांचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी ठार झाले आहेत. यानंतर आता त्यांच्या जागी नव्या नेतृत्वाची निवड करण्यात आली आहे. इस्त्रायलमधील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, अयातुल्ला खामेनी यांचा मोठा मुलगा मोजतबा हुसैनी यांची सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या विशेष सभेने खामेनी यांचा उत्तराधिकारी म्हणून त्यांची निवड केली आहे. दरम्यान यासंदर्भात इराणने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. Iranian International ने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराण रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या दबावाखाली मोजतबा यांची निवड झाली आहे.

जगभरात तेल महागणार; अर्थव्यवस्थाही कोलमडणार? इराणकडून 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद'ची घोषणा, जहाजांना आग लावण्याचा इशारा

 शनिवारी अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात  अयातुल्ला खामेनी मारले गेल्यानंतर सुप्रीम लीडर म्हणून कोण पदभार स्वीकारेल यावरून अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या चर्चेनंतर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले असून निषेध व्यक्त करत आहेत. 

दरम्यान, इराणची सरकारी वृत्तसंस्था फार्सनुसार, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना मशहदमध्ये दफन केले जाईल. तारीख आणि तारखेची अद्याप पुष्टी झालेली नसली तरी, खमेनी यांना इमाम रझा (अलैहिस्सलाम) येथे सुपुर्द-ए-खाक केलं जाणार आहे.  अयातुल्ला अली खामेनी यांचा जन्म मशहदमध्ये 1939 मध्ये झाला होता. 

पाकिस्तानात अफगाणिस्तानचा एअरस्ट्राइक! PM कार्यालयाजवळ ड्रोन हल्ला; इस्लामाबादकडून कंधारचा बदला

 

दरम्यान मोजतबा हुसैनी यांना सुप्रीम लीडर म्हणून निवडण्यावरुन प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. कारण इस्लामिक रिपब्लिकने अनेकदा वंशपरंपरागत राजवटीवर टीका केली आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी तयार केलेल्या संभाव्य उत्तराधिकाऱ्यांच्या यादीत खामेनी यांनी स्वतः त्यांच्या नावाचा समावेश केला नसल्याची माहिती आहे. इराणच्या शिया मुस्लिम धर्मगुरूंच्या स्थापनेत, वडिलांकडून मुलाकडे उत्तराधिकार न देणं हे सकारात्मकदृष्ट्या पाहिले जात नाही.

मोजतबा खामेनी कोण आहेत?

मोजतबा यांचा जन्म 1969 मध्ये मशहद शहरात झाला. मोजतबा हे उच्चपदस्थ धर्मगुरू नाहीत. त्यांनी कधीही पद भूषवलेले नाही आणि राजवटीत त्यांचे कोणतेही औपचारिक पद नाही. मात्र, पडद्यामागे त्यांचा बराच प्रभाव असल्याचे मानले जाते. त्यांचे इराणच्या निमलष्करी रिव्होल्यूशनरी गार्डशीही जवळचे संबंध आहेत.

इराण-इराक युद्धादरम्यान ते इराणी सशस्त्र दलाकडून लढले. खामेनी कुटुंबातील वाचलेल्या सदस्यांमध्ये मोजतबा यांचा समावेश होता. अयातुल्ला खामेनी यांच्यासह पत्नी, मुलगी, नातू, सून आणि जावई मारले गेले.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने 2019 मध्ये मोजतबा यांच्यावर निर्बंध लादले होते. कधीही निवडून आलेले नसताना किंवा सरकारी पदावर नियुक्त झालेले नसतानाही त्यांनी वडिलांच्या, सर्वोच्च नेत्याच्या वतीने कार्यालयात केल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

इतर बातम्या

RCB कडून मोठी घोषणा, IPL 2026 मध्ये एम चिन्नास्वामी स्टेडिय...

स्पोर्ट्स