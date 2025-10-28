Shocking Video : धरणीखाली खवळणाऱ्या राक्षसी ज्वालामुखीचा उद्रेक; 1500 फूट उंच उडाल्या लावारसाच्या चिळकांड्या...

Kilauea Volcano eruption Shocking Video : सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगाच्या कोणत्या कोपऱ्यात नेमकं काय घडत आहे हे अगदी सहजपणे लक्षात येत असून, आता अशीच एक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा भयंकर व्हिडीओ पाहून अनेकांचाच थरकाप उडत आहे. कारण हे असं भयाण चित्र कोणीही आतापर्यंत पाहिलं नसावं. ही घटना आहे एका प्रचंड मोठ्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकाची.
कुठे झाला ज्वालामुखीचा महाभयंकर उद्रेक?
हवाई बेटांवर असणाऱ्या किलाऊआ या जगातील सर्वात सक्रिय ज्वालामुखीनं पुन्हा एकडा तोंड उघडलं आहे. मागील वर्षभरापासून सातत्यानं या ज्वालामुखीतून कमीजास्त प्रमाणात लावा बाहेर येत होता. सतत यातून राख, धूर आणि दगडांसमवेत तप्त लावा वाहताना दिसतो. स्थानिकांसह इथं येणाऱ्या पर्य़टकांसाठीसुद्धा हे ठिकाण एखाद्या आश्चर्याहून कमी नाही. अशा या ज्वालामुखीनं आता मात्र सर्वांनाच घाबरवून सोडलं आहे.
नुकताच किलाऊसा ज्वालामुखीचा नव्यानं उद्रेक झाला असून, डिसेंबरपासून या ज्वालामुखीनं तब्बल 34 व्यांदा लावारस बाहेर फेकला आहे. संशोधकांच्या माहितीनुसार हा अतिशय मोठा उद्रेक असून, मॅग्मा अर्थात लावारसातून बाहेर पडणारे घटक आणि वितळणारे हे खडक एकाच मार्गानं बाहेर येत आहेत. यावेळी ज्वालामुखीच्या दक्षिणेकडील मुखातून लावारसाच्या 1500 फुटांपर्यंतच्या चिळकांड्या उडाल्या आणि पाहताक्षणी ही कोणा राक्षसाची शिंगच आहेत असंच वाटतं.
सोशल मीडियावरील चर्चांनुसार न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डींगहूनही उंचच उंच या चिळकांड्या उडाल्या. जवळपास 6 तासांसाठी या ज्वालामुखीतून लावारस बाहेर पडला आणि त्यानंतर तो शांत झाला. हा संपूर्ण लावारस 'हवाई वोलकॅनो नॅशनल पार्क' येथील क्रेटर (खड्ड्यात) जमा झाला. ज्यामुळं नजीकच्या परिसरातील इमारतींना कोणताही धोका पोहोचला नाही.
Kilauea Volcano erupted, with lava fountains shooting as high as 1,500 feet into the air. pic.twitter.com/bLbumYYo4e
— Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) October 27, 2025
किलाऊआ ज्वालामुखीचा उद्रेक होणं अतिशय लक्षवेधी घटना असली तरीही ही घटना जमिनीखाली तप्त लावारस नेमका कसा खवळतो आणि त्याचा उद्रेक झाल्यास काय परिस्थिती उद्भवते हेच दाखवून देतो. जाणकारांच्या माहितीनुसार हलेमाऊमाऊ क्रेटरखाली एक मॅग्मा कक्ष असून, पृथ्वीच्या उदरातून दर सेकंदाला 5 क्यूबिक यार्ड (3.8 क्यूबिक मीटर) मॅग्मा बाहेर येतो. हे कक्ष एखाद्या फुग्याप्रमाणं फुगतं, बाह्य थराला मॅग्मा वर ढकलतो आणि नैसर्गिक भेगांमधून तो पृष्ठावर येण्यासाठीची वाट शोधतो.