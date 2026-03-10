कुवेतच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण जगात खळबळ; इराणचे हल्ला सुरु असताना घेतला मोठा निर्णय

Iran War Update: इराण आणि इस्रायलमध्ये मागील 11 दिवसांपासून युद्ध सुरू आहे. कोणीही माघार घ्यायला तयार नाही, दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर हल्ले सुरुच आहेत. इस्त्रायलनं आता थेट इराणच्या तेल शुद्धीकरण केंद्रांवर हल्ले करायला सुरूवात केली आहे. हार्मुज सामुद्रधुनीत इंधनाचा पुरवठा रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास यापेक्षाही भयंकर हल्ले करण्याचा इशारा इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणला दिला आहे. अशातच कुवेतच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. इराणचे हल्ला सुरु असताना कुवेतने मोठा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी तणावामुळे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात तणाव निर्माण झाला आहे. कुवेतने शनिवारी घोषणा केली की त्यांनी तेल उत्पादन आणि शुद्धीकरण उत्पादन कमी केले आहे. इराणशी संबंधित सुरक्षा धोक्यांमुळे तेल टँकर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यापासून रोखले गेले आहेत. आखाती देशांनी त्यांचं तेल उत्पादन कमी केलं आहे. त्यामुळे भारतासह, अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देश आता राखीव तेलसाठी वापरत आहेत.
कुवेत सरकारने दररोज किती बॅरल उत्पादन कमी करण्यात आले हे उघड केले नाही, परंतु ते खबरदारीचा उपाय म्हणून उत्पादन कमी करण्यात आले आहे. कुवेतची सरकारी मालकीची तेल कंपनी, कुवेत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने म्हटले आहे की परिस्थिती सामान्य होताच कंपनी पुन्हा उत्पादन वाढवण्यास पूर्णपणे तयार आहे. कुवेत हा जगातील पाचवा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे.
कुवेतने जानेवारीमध्ये दररोज अंदाजे 2.6 दशलक्ष बॅरल उत्पादन करत होता. इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. जहाज मालकांना भीती आहे की इराण त्यांच्या टँकरना लक्ष्य करू शकते, त्यामुळे अनेक टँकरने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणे थांबवले आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल वापर या जलमार्गातून निर्यात केला जातो, त्यामुळे ते बंद केल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवर मोठा परिणाम झाला आहे. पश्चिम आशियातील तेल साठ्यात वाढ झाली आहे. टँकर वाहतुकीत झालेल्या विलंबामुळे मध्य पूर्वेतील तेल साठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे, ज्यामुळे निर्यात थांबली आहे. यामुळे अनेक देशांना उत्पादन कमी करावे लागले आहे.
अहवालांनुसार, साठवण क्षमता संपल्याने इराकनेही तेल उत्पादनात दररोज 1.५5 दशलक्ष बॅरलची घट केली आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये ऐतिहासिक वाढ या आठवड्यात तेल बाजारात मोठी वाढ झाली. ब्रेंट क्रूड 8.52 टक्केने वाढून 92.69 प्रति बॅरलवर पोहोचला. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 12.11 टक्के ने वाढून 90.90 प्रति बॅरलवर बंद झाला.
अमेरिकेच्या कच्च्या तेलाच्या दरात आठवड्याला जवळजवळ 35 वाढ झाली, जी 1983 नंतरची सर्वात मोठी साप्ताहिक वाढ आहे. गॅस पुरवठ्यावरही परिणाम झाला. इराण युद्धाचा नैसर्गिक वायू बाजारावरही परिणाम झाला आहे. इराणच्या हल्ल्यानंतर कतारने तात्पुरते द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) उत्पादन थांबवले आहे. जगातील सुमारे २०% एलएनजी निर्यात कतारमधून होते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर अमेरिका-इराण संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला तर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर आणि किमतींवर अधिक दबाव येऊ शकतो.