125 बायका असलेल्या माणसाचा मुलगा त्याच्या 15 बायका, 30 मुले आणि 100 नोकरांना घेऊन विमानतळावर उतरला आणि लकॉडाऊन लागला...

Viral News : अबू धाबी विमानतळावरील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये एका आफ्रिकन-अमेरिकन पुरूषासह महिलांचा एक गट दिसत आहे, त्या सर्व एका खाजगी जेटमधून उतरताना दिसत आहेत. व्हिडिओचा आणखी एक मनोरंजक पैलू म्हणजे सर्वजण या अर्धनग्न पुरूषाला वाकून अभिवादन करताना दिसत आहेत. लोकांना प्रश्न पडू लागला आहे की, हा पुरूष कोण आहे? तो इतक्या महागड्या विमानात अर्धनग्न का प्रवास करत आहे? त्याच्यासोबत इतक्या महिला आणि मुले कोण आहेत? आश्चर्यचकित होऊ नका... हा कोणी सामान्य माणूस नाही, तर आफ्रिकेच्या शेवटच्या निरपेक्ष राजेशाहीचा राजा आहे. हा पुरूष म्हणजे इस्वातिनी (पूर्वी स्वाझीलंड) चा राजा मस्वाती तिसरा.
अबू धाबी विमानतळावर (यूएई) मस्वती तिसरा असा शाही देखावा दाखवला की संपूर्ण जग मोहित झाले. 10 जुलै 2025 रोजी राजा मस्वती त्यांच्या खाजगी जेटने संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये उतरले. त्यांच्यासोबत 15 पत्नी, 30 मुले आणि जवळजवळ 100 नोकर होते. इतका मोठा ताफा पाहिल्यानंतर विमानतळावर घबराट पसरली होती, ज्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तीन टर्मिनल बंद करावे लागले. विमानतळावर ताबडतोब व्हर्च्युअल लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.
राजा मस्वती तिसरा आर्थिक करारांवर वाटाघाटी करण्यासाठी युएईला भेट देत होते. तथापि, त्यांचे राजेशाही जीवन आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये राजा पारंपारिक बिबट्याच्या छापील वस्त्रात सजलेला दिसतो, तर त्याच्या 30 बायका रंगीबेरंगी आफ्रिकन पोशाखात चकित झाल्या आहेत. 100 नोकरांचा एक गट राजा आणि राणीच्या सामानाची हाताळणी करताना दिसला. संपूर्ण जग राजाच्या शाही जीवनशैलीने थक्क झाले आहे.
स्वाझीलंड, ज्याला आता इस्वातिनी म्हणून ओळखले जाते, हा एक आफ्रिकन देश आहे. राजा मस्वती तिसरा यांना 30 बायका आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या वडिलांना 70 पेक्षा जास्त बायका होत्या, एकूण संख्या अंदाजे 125 असा होता. त्यांना 210 पेक्षा जास्त मुले आणि जवळजवळ 1000 नातवंडे आहेत.
राजा मस्वती 1986 पासून राजा आहेत. ते जगातील सर्वात श्रीमंत सम्राटांपैकी एक आहेत. त्यांची संपत्ती १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते. त्यांना 15 बायका आणि 35 हून अधिक मुले आहेत. ते दरवर्षी "रीड डान्स" समारंभात नवीन वधू निवडतात. परंतु त्यांच्या श्रीमंतीमुळे त्यांच्या देशाच्या गरिबीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. इस्वातिनीची 60 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली राहते आणि राजाच्या विलासी खर्चाला देशांतर्गत विरोध वाढत आहे. तथापि, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस पडला. लोक म्हणत आहेत, "राजाचा ताफा संपूर्ण गावासारखा दिसतो!"