/सोन्याच्या लालसेपायी मृत्यूच्या गुहेत अडकले! 9 दिवसांपासून बचावकार्य सुरु, मात्र अद्याप यश नाही

Laos cave Rescue Mission: सोन्याच्या शोधात असलेल्या 7 जणांना कदाचित याची कल्पना सुद्धा नसेल की त्यांचा प्रवास हा मृत्यूच्या तोंडापर्यंत जाऊन पोहोचेल. 7 जण सोन्याच्या शोधात एका खोल आणि भयानक अशा लाओसच्या गुफेत गेले होते. मात्र येथे अचानक आलेल्या पुरामुळे या 7 जणांना आतमध्येच अडकले. अनेक दिवस अंधारात, उपाशीपोटी आणि भयभीत अवस्थेत फसलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या बचावकार्य करणारी टीम प्रयत्न करतेय. मात्र पावसामुळे या बचावकार्यात अडचणी निर्माण होत असून त्याचा धोका आणखीन वाढत आहे. 5 लोकांना शोधण्यात आले असून दोन जणांची मात्र अजूनही माहिती मिळालेली नाही. तसेच ज्या लोकांना जिवंत शोधण्यात आलं त्या लोकांना तेथून बाहेर काढणं सुद्धा अवघड होतं आहे.
लाओस दक्षिण पूर्व आशियामध्ये स्थित असून हा एक लँडलॉक्ड देश आहे. म्हणेजच याच्या चारही बाजुंनी दुसऱ्या देशांच्या सीमा आहेत, या देशाला समुद्र लाभलेला नाही. गुरुवारी सुद्धा या ठिकाणी बचावकार्य सुरु होते, पाण्याने भरलेल्या या गुफेतील पाणी काढण्याचा प्रयत्न केला जात होता. सात लाओशियन नागरिक आठवड्याभरापेक्षा जास्त काळापासून तिथे अडकले आहेत. त्यांपैकी दोघांबाबत अद्याप कोणतीही माहिती नाही. विशेष डायव्हर्सने बुधवारी 5 लोकांना शोधले ते गुहेच्या बाहेर पडण्याच्या जागेपासून सुमारे 300 मीटर अंतरावर एका अरुंद जागेत बसलेले आढळले. मात्र गुहेत पाणी साचल्यामुळे, भूस्खलनाचा धोका आणि आतील इतर अडचणींमुळे त्यांना अद्याप वाचवण्यात यश आलेले नाही.
7 लाओशियन नागरिक 20 मे पासून लाओसच्या सायसोम्बून प्रांतातील या गुफेत अडकले आहेत. रिपोर्टनुसार हे लोकं सोनं शोधण्यासाठी गेले होते. मात्र मुसळधार पावसामुळे या गुंफेतील बाहेर येण्याचा मार्ग हा पूर्णपणे बंद झालाय. आता पुन्हा एकदा पावसाची शक्यता पाहता बचावकार्य करणाऱ्या टीम या गुफेतील पाणी बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
7 लाओशियन नागरिक हे ज्या गुहेत अडकलेत ती गुहा पर्वतांमध्ये एका दुर्गम भागात असून जमिनीखाली खोलवर पसरलेली आहे. या गुहेचे प्रवेशद्वार अत्यंत अरुंद आणि धोकादायक आहे. या गुहेचे प्रवेशद्वार 2 मीटर खाली उतरते आणि त्यानंतर 45 अंशांच्या तीव्र उतारावरून खाली जाते, ज्यामुळे बचाव पथकाला तेथे अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी त्यातून सरपटत जावे लागते. काही ठिकाणी, बोगदा फक्त 60 सेंटीमीटर रुंद आहे, म्हणजेच फक्त एक व्यक्ती त्यातून जेमतेम जाऊ शकते. आतमध्ये अनेक ठिकाणी 4 ते 5 मीटरचे तीव्र उतार आणि निसरडे खडक आहेत. गुहेला सतत पूर आणि पावसाचा धोका असतो, ज्यामुळे मार्गक्रमण अधिकच कठीण होते. शिवाय, गुहेच्या आत सुमारे 300 मीटरवर पाच जण सापडले असून, उर्वरित दोघांचा शोध अजूनही सुरू आहे, ज्यामुळे संपूर्ण बचावकार्य हे वेळेविरुद्धची एक अत्यंत जोखमीची लढाई बनली आहे. गुरुवारी सकाळी झालेल्या पावसामुळे गुहेत आतपर्यंत माती आणि पाणी भरले.
खास गोष्ट अशी की या आठवड्यात परदेशी बचावकार्य करणारी टीम सुद्धा रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये सामील आहे. यात त्या दोन डायव्हर्सचा सुद्धा समावेश आहे ज्यांनी 2018 मध्ये थायलंडच्या गुहेत पुरात अडकलेल्या फुटबॉल संघाला वाचवण्यासाठी मदत केली. आता मलेशियाचा एक गुहा डायव्हर या मोहिमेत सामील झाला असून, नव्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी जपान, फ्रान्स, इंडोनेशिया आणि थायलंडमधून आणखी डायव्हर्स शुक्रवारी येण्याची अपेक्षा आहे.
बचावकार्य करणाऱ्या एका संघासाठी एक चांगली गोष्ट अशी की सरकारी लाओ न्यूज एजन्सीच्या सांगण्यानुसार गुहेत अडकलेली लोकं ही गुहेच्या एका उंचीवर अडकलेली आहेत. जिथे हवा पोहोचतेय. दुसरी चांगली गोष्ट अशी की ते उपाशी पोटी असल्याने त्यांना त्रास होतोय मात्र बाकी त्यांची प्रकृती बरी आहे. मात्र त्यांनी भीती व्यक्त केली आहे की अधिककाळ गुहेत राहिल्याने त्यांचू अवस्था खराब होऊ शकते. आतमध्ये अडकलेल्या एका माणसाने कॅमेऱ्यावर बचावकरणाऱ्या व्यक्तीला सांगितले की, 'जर आम्हाला जेवण मिळालं नाही तर आमची ताकद संपेल आणि आम्ही दोन दिवस अधिक इथे अडकून राहिलो तर आम्ही मरून जाऊ'.
गुहेच्या आतून त्याला ज्यास रस्त्याने बाहेर आणलं जाईल तिथे हवा खूप कमी आहे. त्यामुळे बचावकार्य करणाऱ्या टीमला ऑक्सीजन सिलेंडर घेऊन जावं लागेल.
जर गुहेत अडकलेली लोकं कमजोर झाली तर त्यांना बाहेर काढण्यासाठी एक खास प्रकारचे स्ट्रेचर सुद्धा वापरावे लागेल. याशिवाय हाइड्रोजन सल्फाइड गॅस ही एक नवीन अडचण बनली असून अत्यंत वाईट वास असलेला हा गॅस गुफेत वटवाघळांच्या कुजलेल्या विष्ठेतून बाहेर येत आहे. बचावकार्य करणाऱ्या एका व्यक्तीने सांगितले की या गॅसमुळे काही टीममधील सदस्य बेशुद्ध सुद्धा होत आहेत.