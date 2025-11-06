पाकिस्तानात सापडली सोन्याची सर्वात मोठी खाण; 636 अब्ज डॉलरचा महाखजिना! गरिबी एका झटक्यात दूर होईल

Pakistan Discovers Huge Gold Reserves : पाकिस्तानातील तारबेला येथे सोन्याचा मोठा साठा सापडला आहे. तारबेला येथील सोन्याची एकूण किंमत 636 अब्ज डॉलर इतकी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एअर कराचीचे अध्यक्ष आणि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FPCCI) चे माजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हनीफ गोहर यांनी सोमवारी कराची प्रेस क्लबमध्ये एका भाषणात या शोधाची घोषणा केली.
तारबेला येथे सापडलेले सोन्याचे साठे देशाचे परकीय कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे आहेत असं ते म्हणाले. हे प्रकरण स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटी कौन्सिल (SIFC) आणि स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (SBP) चे गव्हर्नर यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले आहे. गोहर म्हणाले की, साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन आणि कॅनेडियन ड्रिलिंग कंपन्यांशी संपर्क स्थापित करण्यात आला आहे. "पंतप्रधानांकडून सूचना मिळताच तारबेला मातीतून सोने काढण्याची प्रक्रिया सुरू होईल," असे ते म्हणाले
गौहर म्हणाले की, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना या शोधाबद्दल औपचारिकपणे माहिती देण्यात आली आहे आणि त्यांनी ब्रीफिंगला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, गोताखोरांनी धरणाच्या आतील मातीचे नमुने गोळा केले, ज्यांचे प्रयोगशाळेत विश्लेषण करून सोन्याचे प्रमाण निश्चित केले गेले. "निकालांवर आधारित, धरणाच्या मातीत असलेल्या सोन्याचे अंदाजे एकूण मूल्य 636 अब्ज डॉलर आहे.
जल आणि वीज विकास प्राधिकरणाला (वापडा) स्वतः प्रकल्प सुरू करावा लागेल, परंतु जर तसे झाले नाही तर त्यांची कंपनी गुंतवणूक करण्यास, सोने काढण्यास आणि ते देशात परत करण्यास तयार आहे. गौहर म्हणाले की त्यांची टीम तयार आहे आणि त्यांनी हॉलंडमधील ड्रेजिंग तज्ञांशी तसेच अॅमस्टरडॅम आणि कॅनडातील भागीदारांशी चर्चा केली आहे. "जर सरकारने आम्हाला हिरवा कंदील दिला तर आम्ही प्रकल्प राबविण्यास तयार आहोत," असे ते म्हणाले.
