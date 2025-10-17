Layoff News : जगभरात शाखा, चकाचक ऑफिस; आणखी एका बड्या कंपनीमध्ये मोठी नोकरकपात, रातोरात झाला निर्णय

Layoff News : सोशल मीडियावर (Social Media) सध्या एक विरोधाभास पाहायला मिळत असून एकिकडे काही कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून खास गोष्टी देत आहेत तर, काही बड्या कंपन्या मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हाती नोकरकपातीचा नारळ देत आहेत. सणासुदीच्या या दिवसांमध्ये चर्चेत आलेलं आणखी एक मोठं नाव आहे ते एका अशा कंपनीचं ज्यांच्या जगभरात अनेक शाखा आहेत, आलिशान आणि लक्ष वेधणारी कार्यालयं आहेत, अगदी कर्मचाऱ्यांना विविध सवलतीसुद्धा आहेतच. अशाच कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दिवाळी बोनस किंवा तत्सम गोष्टींची प्रतिक्षा असतानाच एकाएकी तब्बल 16000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी संकटात आली आहे.
नेसप्रेसो कॉफी, पेरिअर वॉटर अशा नव्या आस्थापनांची नुकतीच घोषणा करणाऱ्या स्वीस अन्न उत्पादक कंपनी नेस्ले (Nestle)नं लगेचच एक अनपेक्षित आणि तितकाच धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत कंपनीतून जागतिक स्तरावर 16000 कर्मचाऱ्यांना नारळ देत बाहेरचा रस्ता दाखवला जाणार आहे.
'हे जग बदलतंय आणि नेस्लेलाही वेगानं बदलण्याची आवश्यकता आहे...' असं नेस्लेच्या चीफ एक्झेक्युटीव्ह फिलीप नव्रटाईल यांनी एका अधिकृत पत्रकात म्हटलं. कंपनीच्या या धोकरणामध्ये काही आव्हानात्मक मात्र तितकेच आवश्यक निर्णय घेणं गरजेचं असून कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणंसुद्धा त्याचाच एक भाग असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
तिथं जागतिक स्तरावर गुरुवारी नेस्लेच्या शेअरला चांगली उसळी मिळाली. ज्यामुळं झ्युरिक स्टॉक मार्केटमध्ये युरोपात हा सर्वात दमदार कामगिरी करणारा शेअर ठरला. मात्र प्रत्यक्षात कंपनीकडून मागील 9 महिन्यांच्या विक्रीदराचा आढावा घेतला असता त्यामध्ये उतरता आलेख दिसून आला. ज्यामुळं नेस्लेकडून येत्या काळात ही मोठी नोकरकपात केली जाणार आहे.
सदर नोकरकपातीमध्ये 12000 'व्हाईट कॉलर ज़ॉब' अर्थात कुशल कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून या माध्यमातून कंपनी साधारण 1 बिलियन स्विस फ्रँक्स वाचवलणार आहे. ही रक्कम अतिशय मोठी असल्या कारणानं कंपनीच्या अंतर्गत विकासासाठी तिचा वापर केला जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. उर्वरित 4000 नोकऱ्या निर्मिती आणि वितरण साखळीतून असून कंपनीकडून मोठी आर्थिक बचत करण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाणार आहे.
ही एक प्रकारची नोकरी किंवा पद असतं जी मुख्यतः ज्ञान-आधारित, कौशल्य-आधारित, व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय कामाशी संबंधित असते. ही कामं सामान्यतः कार्यालय किंवा त्यासारख्या जागी केली जातात, ज्यात शारीरिक श्रमापेक्षा बौद्धिक किंवा मानसिक काम जास्त असते. अशा नोकऱ्या करणाऱ्या व्यक्तीला "व्हाईट कॉलर वर्कर" म्हणतात, आणि त्यांचं सरासरी वेतन सामान्यतः जास्त असतं.
