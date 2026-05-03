पृथ्वीवरून सजीव सृष्टी नष्ट होणार? मानव, प्राण्याच्या प्रजनन क्षमतेवर परिणाम; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा!

Fertility Crisis: निसर्गाच्या चक्रात एक अत्यंत भीतीदायक आणि चिंताजनक बदल पाहायला मिळतोय. माणूस असो वा प्राणी, दोघांच्याही प्रजनन क्षमतेमध्ये वेगाने घट होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात पृथ्वीवर नवीन जीव जन्माला येणे दुरापास्त होईल, अशी भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
गेल्या काही दशकांपासून जगभरातील मानवी लोकसंख्या आणि वन्यजीवांच्या प्रजनन दरात कमालीची घट झाली आहे. याला शास्त्रज्ञ 'सायलेंट फर्टिलिटी डिक्लाईन' असे म्हणत आहेत. हे संकट अचानक आलेले नाही, तर ते हळूहळू पण निश्चितपणे सजीव सृष्टीचा पाया पोखरत आहे. विशेषतः पुरुषांमधील स्पर्म काउंट (शुक्राणूंची संख्या) आणि महिलांमधील स्त्रीबीजांची गुणवत्ता खालावत असल्याचे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. ही समस्या केवळ शहरांपुरती मर्यादित नसून जंगलातील प्राण्यांमध्येही दिसून येत आहे.
या विनाशामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे 'एंडोक्राइन डिस्रप्टिंग केमिकल्स' (EDCs). आपण दैनंदिन जीवनात वापरत असलेल्या प्लास्टिक, कीटकनाशके आणि औद्योगिक रसायनांमधून ही घातक द्रव्ये आपल्या शरीरात प्रवेश करत आहेत. ही रसायने शरीरातील नैसर्गिक हार्मोन्सची नक्कल करतात आणि प्रजनन संस्थेच्या कार्यात अडथळा आणतात. यामुळे नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.
केवळ मानवच नाही, तर निसर्गातील इतर घटकही यातून सुटलेले नाहीत. समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि जमिनीवरील सस्तन प्राण्यांमध्ये लिंगबदल होणे किंवा त्यांची प्रजनन क्षमता नष्ट होणे अशा घटना वाढल्यायत. प्रदूषित नद्यांमधील माशांच्या प्रजनन अवयवांमध्ये विकृती आढळली आहे. जर अन्नसाखळीतील हे प्राणी नष्ट झाले, तर संपूर्ण परिसंस्थेचा समतोल बिघडून मानवाचे अस्तित्वही धोक्यात येईल.
आजची धावपळीची जीवनशैली, अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ (Processed Food) आणि व्यायामाचा अभाव हे देखील या समस्येला खतपाणी घालत आहेत. अन्नावाटे शरीरात जाणारे मायक्रोप्लास्टिक्स थेट प्रजनन पेशींना इजा पोहचवत आहेत. वाढता ताणतणाव आणि झोपेचे बिघडलेले चक्र यामुळे शरीरातील प्रजनन हार्मोन्सचे संतुलन पूर्णपणे कोलमडले आहे, परिणामी नैसर्गिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया मंदावली आहे.
जर प्रजनन दरातील ही घट अशीच सुरू राहिली, तर जगासमोर 'डेमोग्राफिक कोलॅप्स' म्हणजेच लोकसंख्या कोसळण्याचे संकट उभे ठाकेल. अनेक देशांमध्ये जन्मदर हा मृत्युदरापेक्षा कमी झाला आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात तरुणांची संख्या कमी होईल आणि वृद्ध लोकसंख्येचा भार वाढेल. ही केवळ आरोग्य समस्या नसून एक मोठे आर्थिक आणि सामाजिक संकट ठरणार आहे.
नैसर्गिक गर्भधारणा कठीण होत असल्याने आता जगभरात IVF (In-vitro Fertilization) आणि इतर कृत्रिम प्रजनन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. मात्र, हे तंत्रज्ञान महागडे असून ते सर्वांनाच परवडणारे नाही. तसेच, कृत्रिमरीत्या जन्माला येणाऱ्या पिढीच्या आरोग्याबाबतही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. निसर्गाची जागा तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.
शास्त्रज्ञांच्या मते, ही वेळ हात जोडून बसण्याची नाही तर कृती करण्याची आहे. प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, रसायनांचा शेतीतील वापर थांबवणे आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे हे आता अनिवार्य झाले आहे. जर आपण आताच सावध झालो नाही, तर पृथ्वीवर केवळ वाळवंट उरेल आणि सजीव सृष्टीचे अस्तित्व केवळ इतिहासाच्या पानांवर मर्यादित राहील. ही निसर्गाची शेवटची चेतावणी आहे, असे मानले जात आहे. हा अहवाल जागतिक स्तरावर होत असलेल्या हवामान बदल आणि रासायनिक प्रदूषणाच्या परिणामांवर आधारित आहे. मानवी अस्तित्वासाठी ही एक आणीबाणीची स्थिती असून यावर तातडीने जागतिक स्तरावर धोरणे आखणे आवश्यक आहे.