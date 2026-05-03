English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
  • पृथ्वीवरून सजीव सृष्टी नष्ट होणार? मानव, प्राण्याच्या प्रजनन क्षमतेवर परिणाम; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा!

पृथ्वीवरून सजीव सृष्टी नष्ट होणार? मानव, प्राण्याच्या प्रजनन क्षमतेवर परिणाम; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा!

Fertility Crisis: गेल्या काही दशकांपासून जगभरातील मानवी लोकसंख्या आणि वन्यजीवांच्या प्रजनन दरात कमालीची घट झाली आहे. याला शास्त्रज्ञ 'सायलेंट फर्टिलिटी डिक्लाईन' असे म्हणत आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 3, 2026, 03:41 PM IST
पृथ्वीवरून सजीव सृष्टी नष्ट होणार? मानव, प्राण्याच्या प्रजनन क्षमतेवर परिणाम; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा!
सजीवसृष्टी धोक्यात?

Fertility Crisis: निसर्गाच्या चक्रात एक अत्यंत भीतीदायक आणि चिंताजनक बदल पाहायला मिळतोय. माणूस असो वा प्राणी, दोघांच्याही प्रजनन क्षमतेमध्ये वेगाने घट होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात पृथ्वीवर नवीन जीव जन्माला येणे दुरापास्त होईल, अशी भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रजनन क्षमतेत 'सायलेंट' घसरण

गेल्या काही दशकांपासून जगभरातील मानवी लोकसंख्या आणि वन्यजीवांच्या प्रजनन दरात कमालीची घट झाली आहे. याला शास्त्रज्ञ 'सायलेंट फर्टिलिटी डिक्लाईन' असे म्हणत आहेत. हे संकट अचानक आलेले नाही, तर ते हळूहळू पण निश्चितपणे सजीव सृष्टीचा पाया पोखरत आहे. विशेषतः पुरुषांमधील स्पर्म काउंट (शुक्राणूंची संख्या) आणि महिलांमधील स्त्रीबीजांची गुणवत्ता खालावत असल्याचे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. ही समस्या केवळ शहरांपुरती मर्यादित नसून जंगलातील प्राण्यांमध्येही दिसून येत आहे.

पर्यावरणातील विषारी घटकांचा विळखा

या विनाशामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे 'एंडोक्राइन डिस्रप्टिंग केमिकल्स' (EDCs). आपण दैनंदिन जीवनात वापरत असलेल्या प्लास्टिक, कीटकनाशके आणि औद्योगिक रसायनांमधून ही घातक द्रव्ये आपल्या शरीरात प्रवेश करत आहेत. ही रसायने शरीरातील नैसर्गिक हार्मोन्सची नक्कल करतात आणि प्रजनन संस्थेच्या कार्यात अडथळा आणतात. यामुळे नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.

Water Crisis: भारतात आतापर्यंतचे सर्वात मोठे जल संकट, धरणांची पाणीपातळी थेट 40 टक्क्यांच्या खाली; तुमच्यावर काय परिणाम?

वन्यजीवांवर भीषण परिणाम

केवळ मानवच नाही, तर निसर्गातील इतर घटकही यातून सुटलेले नाहीत. समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि जमिनीवरील सस्तन प्राण्यांमध्ये लिंगबदल होणे किंवा त्यांची प्रजनन क्षमता नष्ट होणे अशा घटना वाढल्यायत. प्रदूषित नद्यांमधील माशांच्या प्रजनन अवयवांमध्ये विकृती आढळली आहे. जर अन्नसाखळीतील हे प्राणी नष्ट झाले, तर संपूर्ण परिसंस्थेचा समतोल बिघडून मानवाचे अस्तित्वही धोक्यात येईल.

आधुनिक जीवनशैली आणि अन्नातील भेसळीचा परिणाम 

आजची धावपळीची जीवनशैली, अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ (Processed Food) आणि व्यायामाचा अभाव हे देखील या समस्येला खतपाणी घालत आहेत. अन्नावाटे शरीरात जाणारे मायक्रोप्लास्टिक्स थेट प्रजनन पेशींना इजा पोहचवत आहेत. वाढता ताणतणाव आणि झोपेचे बिघडलेले चक्र यामुळे शरीरातील प्रजनन हार्मोन्सचे संतुलन पूर्णपणे कोलमडले आहे, परिणामी नैसर्गिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया मंदावली आहे.

भविष्यातील लोकसंख्याशास्त्रीय संकट

जर प्रजनन दरातील ही घट अशीच सुरू राहिली, तर जगासमोर 'डेमोग्राफिक कोलॅप्स' म्हणजेच लोकसंख्या कोसळण्याचे संकट उभे ठाकेल. अनेक देशांमध्ये जन्मदर हा मृत्युदरापेक्षा कमी झाला आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात तरुणांची संख्या कमी होईल आणि वृद्ध लोकसंख्येचा भार वाढेल. ही केवळ आरोग्य समस्या नसून एक मोठे आर्थिक आणि सामाजिक संकट ठरणार आहे.

तंत्रज्ञानावरील वाढते अवलंबित्व

नैसर्गिक गर्भधारणा कठीण होत असल्याने आता जगभरात IVF (In-vitro Fertilization) आणि इतर कृत्रिम प्रजनन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. मात्र, हे तंत्रज्ञान महागडे असून ते सर्वांनाच परवडणारे नाही. तसेच, कृत्रिमरीत्या जन्माला येणाऱ्या पिढीच्या आरोग्याबाबतही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. निसर्गाची जागा तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.

आईने दिला बाळाला जन्म, अर्धे शरीर मानवासारखे, अर्धे माशासारखे; 800000 मध्ये एकदाच होतं असं; वैद्यकीय जगतात मोठी खळबळ!

आताच पावले उचलण्याची गरज 

शास्त्रज्ञांच्या मते, ही वेळ हात जोडून बसण्याची नाही तर कृती करण्याची आहे. प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, रसायनांचा शेतीतील वापर थांबवणे आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे हे आता अनिवार्य झाले आहे. जर आपण आताच सावध झालो नाही, तर पृथ्वीवर केवळ वाळवंट उरेल आणि सजीव सृष्टीचे अस्तित्व केवळ इतिहासाच्या पानांवर मर्यादित राहील. ही निसर्गाची शेवटची चेतावणी आहे, असे मानले जात आहे. हा अहवाल जागतिक स्तरावर होत असलेल्या हवामान बदल आणि रासायनिक प्रदूषणाच्या परिणामांवर आधारित आहे. मानवी अस्तित्वासाठी ही एक आणीबाणीची स्थिती असून यावर तातडीने जागतिक स्तरावर धोरणे आखणे आवश्यक आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Fertility CrisisSilent Fertility DeclineEndocrine Disrupting ChemicalsPFAS Forever ChemicalsMicroplastics Reproductive Impact

इतर बातम्या

Delhi AC Blast : 9 पैकी तिघांच्या मृत्यूचं कारण ठरलं डिजिटल...

भारत