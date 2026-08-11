/10 ते 12 फूट लांब अजगराला उशी बनवून झोपली चिमुकली; Viral Video पाहून तुम्हीही व्हाल चकित

सोशल मीडियावर सध्या एक धक्कादायक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक चिमुकली तब्बल 10 ते 12 फूट लांब अजगराच्या अंगावर डोकं ठेवून निवांत झोपलेली दिसत आहे. जणू काही हा अजगर नसून तिची एखादी मऊ खेळणीच आहे, अशा पद्धतीने ती त्याच्यावर विसावलेली दिसते.
दरम्यान, अजगर अनेकदा तिथून निघून जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. मात्र, पुढे जाताना त्याला मुलीच्या पायांचा अडथळा येतो आणि तो पुन्हा मागे वळतो. हा संपूर्ण प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, व्हिडीओ पाहणारे अनेक जण आश्चर्य व्यक्त करण्यासोबतच मुलीच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.
व्हायरल क्लिपमध्ये एक मोठा अजगर जमिनीवर पडलेला दिसतो. त्याच्यावर ही चिमुकली अगदी निर्धास्तपणे डोकं ठेवून झोपलेली आहे. काही वेळाने अजगर हळूहळू पुढे सरकून तिथून निघण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, मुलीच्या पायांमुळे त्याला पुढे जाता येत नाही आणि तो पुन्हा मागे वळताना दिसतो. व्हिडीओमध्ये अजगर आक्रमक होताना दिसत नसला, तरी एवढ्या मोठ्या सापाच्या इतक्या जवळ एक लहान मूल असल्याचे दृश्य पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे.
हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पडत आहे. काही जणांनी हा प्रसंग अत्यंत भीतीदायक असल्याचे म्हटले, तर काहींनी विनोदी प्रतिक्रिया दिल्या. एका यूजरने मजेशीर अंदाजात लिहिले, “आज नाही... कधीतरी नंतर.” तर दुसऱ्याने, “बहुतेक अजगर आज उपाशी नसावा,” अशी कमेंट केली.
मात्र, अनेक नेटकऱ्यांनी विनोद करण्याऐवजी मुलीच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. एवढ्या मोठ्या सापासोबत अशा प्रकारे राहणे धोकादायक ठरू शकते आणि मुलांना अशा प्राण्यांपासून दूर ठेवले पाहिजे, असे अनेकांनी सांगितले.
जगातील काही भागांमध्ये अजगराच्या काही प्रजाती पाळीव साप म्हणून ठेवण्याची प्रथा आहे. मात्र, त्यासाठी योग्य ज्ञान, अनुभव, सुरक्षित व्यवस्था आणि अनेक ठिकाणी आवश्यक परवानग्यांची गरज असते. अजगर माणसांच्या संपर्कात वाढलेला असला तरी तो मूळतः वन्य प्राणी आहे. त्याच्या वर्तनाचा प्रत्येक वेळी अचूक अंदाज बांधता येत नाही. त्यामुळे लहान मुलांना अशा मोठ्या सापासोबत एकटे सोडणे किंवा त्यांना त्याच्या अगदी जवळ जाण्याची मुभा देणे सुरक्षित मानले जात नाही.
अजगर विषारी साप नसला तरी तो आपल्या मजबूत शरीराने भक्ष्याला विळखा घालून त्याची शिकार करतो. त्याच्या प्रजाती आणि आकारानुसार त्याचा आहार बदलू शकतो. सामान्यतः उंदीर आणि इतर लहान कृंतक, ससे, पक्षी, कोंबड्या आणि लहान पाळीव प्राणी, माकडांसारखे लहान सस्तन प्राणी अजगरांकडून खालील प्राण्यांची शिकार केली जाऊ शकते. मोठ्या प्रजातींचे अजगर हरणांसारख्या तुलनेने मोठ्या प्राण्यांचीही शिकार करू शकतात.
या व्हिडीओमध्ये अजगर शांत दिसत असला तरी त्यावरून प्रत्येक अजगर माणसांसाठी सुरक्षित आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. वन्य प्राण्यांचे वर्तन कधी बदलू शकते, हे सांगता येत नाही. अशा प्रकारचे व्हिडीओ पाहताना ते केवळ मनोरंजन म्हणून पाहणे योग्य आहे. त्याची नक्कल करण्याचा किंवा लहान मुलांना मोठ्या सापांच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक ठरू शकते.
लहान मुले आणि वन्यजीव यांच्यामध्ये सुरक्षित अंतर ठेवणे हाच सर्वात योग्य आणि सुरक्षित पर्याय आहे.