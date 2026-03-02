English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Live Updates : मध्य पूर्वेत भयंकर युद्ध! इराणी नौदलाच्या नऊ जहाजे बुडाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा

Live Updates : मध्य पूर्वेत भयंकर युद्ध! इराणी नौदलाच्या नऊ जहाजे बुडाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा

Iran-Israel War Live Updates : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे. खामेनी यांच्या कुटुंबातील आणखी चार सदस्यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. 

Neha Choudhary | Mar 02, 2026, 02:25 AM IST
twitter
Live Updates : मध्य पूर्वेत भयंकर युद्ध! इराणी नौदलाच्या नऊ जहाजे बुडाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा

Iran-Israel War Live Updates : अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणमधील अनेक शहरांना लक्ष्य केले. या हल्ल्यात किमान 201 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचाही या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही हा दावा केला आहे, ज्याला इराणनेही दुजोरा दिला आहे. युद्धाशी संबंधित प्रत्येक लहान-मोठ्या अपडेट्ससाठी वाचा लाईव्ह ब्लॉग.

2 Mar 2026, 02:22 वाजता

Iran-Israel War Live Updates :  48 इराणी नेते मारले गेल्याचा ट्रम्प यांचा दावा 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी हल्ल्याबाबत एक महत्त्वाचा दावा केला आहे. फॉक्स न्यूजशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका-इस्रायलने इराणवर सुरू असलेल्या बॉम्बहल्ल्यात 48 इराणी नेते मारले गेले आहेत. ते म्हणाले, "आपल्याला जे यश मिळत आहे त्यावर कोणीही विश्वास ठेवू शकत नाही. एकाच वेळी 48 नेते मारले गेले आहेत आणि ते वेगाने प्रगती करत आहे."

2 Mar 2026, 02:20 वाजता

Iran-Israel War Live Updates :  इराणी नौदलाचे 9 जहाज बुडाले: ट्रम्प 

इराणवर सुरू असलेल्या इस्रायली हल्ल्यांदरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठा दावा केला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "मला नुकतीच माहिती मिळाली आहे की आम्ही नऊ इराणी नौदल जहाजे नष्ट केली आहेत आणि बुडवली आहेत, त्यापैकी काही तुलनेने मोठ्या आणि महत्त्वाच्या होत्या. आम्ही उर्वरित जहाजांकडे जात आहोत; ती देखील लवकरच समुद्रतळावर तरंगताना दिसतील! दुसऱ्या हल्ल्यात, आम्ही त्यांचे नौदल मुख्यालय मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त केले आहे. शिवाय, त्यांचे नौदल खूप चांगले काम करत आहे!"

2 Mar 2026, 02:19 वाजता

Iran-Israel War Live Updates : पंतप्रधान मोदींनी यूएईच्या अध्यक्षांशी संवाद साधला 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशी चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी एक्स पोस्टला सांगितलं की त्यांनी यूएईचे अध्यक्ष, त्यांचे भाऊ शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी यूएईवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि या हल्ल्यांमध्ये झालेल्या जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त केले. या कठीण काळात भारत यूएईसोबत उभा आहे. यूएईमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाची काळजी घेतल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार मानले. तणाव कमी करण्यासाठी आणि प्रदेशात शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरता आणण्यासाठी आम्ही त्यांचे समर्थन करतो. 

2 Mar 2026, 02:18 वाजता

Iran-Israel War Live Updates : इस्रायलने इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला संपवल्याचा दावा 

इस्रायलने दावा केला आहे की खामेनीसह इराणचे सर्वोच्च नेतृत्व हवाई हल्ल्यात मारले गेले. इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (IDF) ने हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या सर्व नेत्यांचे प्रोफाइल देखील शेअर केले आहेत.

ट्रेंडिंग न्यूज़

Iran-Israel Conflict Impact : फिरायले गेले अन् युद्धात अडकले, मराठवाड्यातील शेकडो कुटुंबांचं टेन्शन वाढलं

Iran-Israel Conflict Impact : फिरायले गेले अन् युद्धात अडकले, मराठवाड्यातील शेकडो कुटुंबांचं टेन्शन वाढलं

कोकणात येणार शंकासूर देव की असूर? मुलांच्या पाठीवर मारण्यामागचं खरं कारण काय?

कोकणात येणार शंकासूर देव की असूर? मुलांच्या पाठीवर मारण्यामागचं खरं कारण काय?
प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तरुणाचा केला निर्घृण अंत; फलटणमध्ये डोंगराच्या पायथ्याशी मारहाणीनंतर जे घडलं त्याची कल्पना करणं कठीण

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तरुणाचा केला निर्घृण अंत; फलटणमध्ये डोंगराच्या पायथ्याशी मारहाणीनंतर जे घडलं त्याची कल्पना करणं कठीण
इस्त्रायल-इराण युद्धाची बाबा वेंगाने आधीच केलेली भविष्यवाणी! म्हटलेलं, &#039;पूर्वेकडून...&#039;

इस्त्रायल-इराण युद्धाची बाबा वेंगाने आधीच केलेली भविष्यवाणी! म्हटलेलं, 'पूर्वेकडून...'
इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर सत्तांतरात अली लारिजानिणंची महत्त्वाची भूमिका

इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर सत्तांतरात अली लारिजानिणंची महत्त्वाची भूमिका
Aajche Rashi Bhavishya 1 March 2026: अचानक धनलाभ तर कुणाला बसेल मोठा फटका? कसं आहे 1 मार्चचे राशिभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 1 March 2026: अचानक धनलाभ तर कुणाला बसेल मोठा फटका? कसं आहे 1 मार्चचे राशिभविष्य
शूटिंगच्या वेळी नको ते घडलं, एका झटक्यात मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं करिअर उद्ध्वस्त; 13 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळाला न्याय, पण...

शूटिंगच्या वेळी नको ते घडलं, एका झटक्यात मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं करिअर उद्ध्वस्त; 13 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळाला न्याय, पण...
पुण्यात लवकरच नवा नियम! 7 लाख गाड्या रस्त्यावरही आणता येणार नाहीत, टू व्हिलरवाल्यांना तर दणका

पुण्यात लवकरच नवा नियम! 7 लाख गाड्या रस्त्यावरही आणता येणार नाहीत, टू व्हिलरवाल्यांना तर दणका
IND VS WI : फिल्डर्सने टीम इंडियाचं नाक कापलं, टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड

IND VS WI : फिल्डर्सने टीम इंडियाचं नाक कापलं, टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड

Gold, Silver Price Today, 1 March 2026: अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याच्या दराचा भडका! किती हजारांनी महाग झालं सोने-चांदी?

Gold, Silver Price Today, 1 March 2026: अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याच्या दराचा भडका! किती हजारांनी महाग झालं सोने-चांदी?