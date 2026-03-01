Iran-Israel War Live Updates: दुबईवर पुन्हा इराणचे हल्ले; इस्रायच्या तेल अवीववर डागले 27 मिसाईल्स

Iran-Israel War Live Updates: मध्य आशियामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इस्रायलने अमेरिकेच्या सहकार्याने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला चढवला. या हल्ल्यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींना लक्ष्य करण्यात आलं. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यामध्ये इराणच्या लष्करामधील अनेक महत्त्वाचे कमांडर मारले गेल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्याला उत्तर देताना इराणने आठ आखाती देशांमधील अमेरिकी तळांवर हल्ले चढवले. या संघर्षाचा फटका दुबईलाही बसला असून जगातील सर्वात उंच इमारत असलेल्या बुर्ज खलिफाजवळही ड्रोनने हल्ला करण्यात आल्याची माहिती शनिवारी समोर आली. या संघर्षासंदर्भातील सर्व अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी जाणून घेऊ शकता...
1 Mar 2026, 10:02 वाजता
दुबईत पुन्हा इराणकडून हल्ले
दुबई, कुवैत आणि जॉर्डनवर इराणने आज सकाळी नव्याने हल्ले केले आहेत. दुबईमध्ये अनेक ठिकाणी स्फोटांचे आवाज येत आहेत. कालही इराणने दुबईमधील बुर्ज खलिफा आणि दुबई विमानतळावर ड्रोनने हल्ले केलेले. सीआयएच्या कार्यालयाला लक्ष्य करण्यासाठी हे हल्ले करण्यात आले.
1 Mar 2026, 10:00 वाजता
इराकमधील अमेरिकी एअरबेसवर इराणचा हवाई हल्ला
इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या इरबिल एअरबेसवर हल्ला केला आहे. आमच्याकडून लढाईला सुरुवात झाली आहे, असं इराणच्या लष्कराने जाहीर केलं आहे. सूड उगवण्यासाठी आम्ही मोठा हल्ला करणार आहे, असं इराणच्या लष्कराने इशारा देताना म्हटलंय.
1 Mar 2026, 09:40 वाजता
इस्रायल-इराण वादात चीनची उडी
इस्रायल आणि इराणदरम्यानच्या वादामध्ये आता चीनची एन्ट्री झाली आहे. अमेरिकेच्या मदतीने इराणवर हल्ला करणाऱ्या इस्रालयला तातडीने इराणवरील हल्ले थांबवावेत असा इशारा चीनने दिला आहे. विशेष म्हणजे चीन हा इराण समर्थक असून त्या पार्श्वभूमीवर त्यांची ही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
1 Mar 2026, 09:36 वाजता
आखाती देशांमध्ये किती भारतीय? आकडा पाहून बसेल धक्का
आखाती सहकार्य परिषद (जीसीसी) म्हणजेच आखाती देशांमधील भारतीय समुदाय हा जगातील सर्वांत मोठ्या समुदायांपैकी एक असून, तेथे 88 लाखांहून अधिक अनिवासी भारतीय (एनआरआय) वास्तव्यास आहेत. ते प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, कतार आणि बहरीनमध्ये काम करतात. या प्रदेशातील अनिवासी कामगारांमध्ये त्यांचे प्रमाण सुमारे 30 टक्के इतके आहे. भारत आणि आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी त्यांचे महत्त्व मोठे आहे. हा वर्ग भारताला मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवतो. तसेच त्यांच्यामुळे आखाती पायाभूत सुविधांसाठी कामगार उपलब्ध होतात.
1 Mar 2026, 09:26 वाजता
अयातुल्ला अली खामेनींचा पुतळा पाडला; तरुणीने फोटोने सिगारेट जाळून केलं सेलिब्रेशन
दक्षिण इराणमध्ये एका जमावाने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा पुतळा पाडला. अली खामेनी यांच्या फोटोचा वापर करून सिगारेट पेटवणाऱ्या इराणी मुलीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ही मुलगी सर्वोच्च अयातुल्ला अली खामेनीं यांच्या मृत्यूचा आनंद साजरा करताना खामेनींच्या जळत्या फोटोनेच सिगारेट पेटवताना दिसतेय.
1 Mar 2026, 09:22 वाजता
इराकमध्ये संतापलेल्या लोकांनी अमेरिकेच्या दूतावासावर केला हल्ला
इराकमधील जहाल गटांनी इराणला समर्थन देत असल्याचं जाहीर केल्यानंतर इराकमध्ये अनेक ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरुन अमेरिकेचा निषेध करत आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींच्या मृत्यूच्या बातमीनंतर लोकांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलनांना सुरुवात केली आहे. इराकची राजधानी असलेल्या बगदादमध्ये संतापलेल्या लोकांनी अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ला केला आहे.
1 Mar 2026, 09:17 वाजता
ट्रम्प यांनी काढली इराणच्या दुखावरची खपली; म्हणाले, 'आयातुल्ला अली खामेनींच्या मृत्यूनंतर...'
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या जखमेवरची खपली काढली आहे. 'खामेनींच्या मृत्यूमुळे इराणशी चर्चा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आता इराणशी बोलता येईल,' अशी प्रतिक्रिया ट्रम्प यांनी नोंदवली आहे.
1 Mar 2026, 09:06 वाजता
इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळावर केला हल्ला
इराकमधील अमेरिकेच्या कुर्दिस्तान लष्करी तळावर इराणने हल्ला केला आहे. इराणने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींच्या मृत्यूनंतर नव्याने हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे.
1 Mar 2026, 08:54 वाजता
आयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई इराणचे सर्वोच्च नेते
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा मुज्तबा खामेनेईकडे वडिलांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
1 Mar 2026, 08:53 वाजता
छत्रपती संभाजीनगरमधील 100 जण आखाती देशांत अडकले
अमेरिका, इस्रायल व इराणमधील युद्धामुळे यूएई, दुबई व युरोपकडे जाणारी अनेक उड्डाणे रद्द झाल्याने पर्यटनासाठी परदेशात गेलेले छत्रपती संभाजीनगरमधील सुमारे 100 पर्यटक आखाती देशांत अडकले आहेत. मराठवाडा टुरिझम डेव्हलपमेंट कडून ही माहीती देण्यात आली आहे, सर्व पर्यटकांची स्थानिक स्तरावर हॉटेल आणि इतर व्यवस्था केली आहे. विमानसेवा पुन्हा सुरळीत झाल्यानंतर सर्व पर्यटक सुरक्षितपणे परततील. तोपर्यंत उड्डाणांच्या वेळांत वारंवार बदलाची शक्यता असून संबंधित यंत्रणा घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.