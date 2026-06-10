/लंडनमध्ये मुंबईतील कुटुंबाचा करुण अंत, 36 व्या मजल्यावरून आई, वडील आणि 9 वर्षांचा निष्पाप मुलाने...काय आहे कारण?

London Marathi Family Death : ब्रिटनची राजधानी लंडनमधून अत्यंत वेदनादायी आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर अली आहे. लंडनमधील उच्चभ्रू मानल्या जाणाऱ्या अंकल टॉवर ब्लॉक या इमारतीच्या 36 व्या मजल्यावरील पडून संपूर्ण कुटुंबाचे अंत झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय वंशाचे मराठी आणि मुंबईतील कुटुंब असलेले राकेश पै, त्यांची पत्नी अदिती पसळकर आणि त्यांचा नऊ वर्षांचा मुलगा सिड यांचा या घटनेत मृत्यू झाला आहे. ब्रिटिश माध्यमांच्या वृत्ताने या कुटुंबाने आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यांनी सांगितलं की, लंडनच्या 'अंकल टॉवर ब्लॉक'च्या 36व्या मजल्यावरील एका अपार्टमेंटमध्ये राहत होतं आणि त्यांनी 27 मे रोजी अपार्टमेंटच्या बाल्कनीतून उडी घेतली असं वृत्त आहे.
2000 मध्ये हे मराठी मुंबई मुंबईहून लंडनला गेले होते. राकेश पै आर्थिक सल्लागार होता तर अदिती पराळकर ही बांधकाम क्षेत्रात वरिष्ठ पदांवर काम करत होती. पण मुलगा सिडला गंभीर आजाराची समस्या होती, असं कुटुंबाकडून सांगण्यात आलं. असं म्हटलं जातंय की, मुलाच्या आजारामुळे कुटुंबावर मोठा मानसिक ताण होता. त्या मुलाला लहानपणापासूनच अनेक आजाराचे समस्या होत्या. त्या मुलाला गंभीर मूत्रपिंडाच्या आजार होता. त्यामुळे त्याला बोलता येत नव्हतं आणि अशा परिस्थितीत त्याला विशेष शिक्षणाची गरज होती.
आई असल्याने अदितीवर मुलाची सर्व जबाबदारी होती. त्याची देखभाल, त्याचे उपचारावर लक्ष देणे आणि अगदी शिक्षणापर्यंत सगळंच त्याला पाहावं लागत होतं. त्यामुळे तिला अनेक मोठा मानसिक ताण जाणवत होता, असं तिचं जवळचे लोक सांगत होते. कुटुंबातील इतर सदस्यांनी सांगितलं की, मुलाच्या उपचारासाठी त्यांनी मुंबई सोडून लंडनला जाण्याचा निर्णय घेतला होता. याच उपचारासाठी त्यांनी काही वर्षांपूर्वी लंडनहून मुंबईत आले होते. पण त्यांनी मुंबईत येणाऱ्या अडचणीमुळे पुन्हा ब्रिटनमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या सगळ्यात या कुटुंबाला अनेक मानसिक आव्हानांतून जात होते.
कुटुंबाच्या एका जवळच्या मित्राने ब्रिटिश माध्यमांशी बोलताना या कुटुंबाबद्दल सांगितलं की, अदिती पराळकर बांधकाम क्षेत्रातील अनुभवी वरिष्ठ सल्लागार होती. विशेषतः हिथ्रो विमानतळाशी संबंधित प्रकल्पांसह विविध मोठ्या अभियांत्रिकी उपक्रमांमध्ये त्यांच्या कामाचं कौतुक झालं होतं. पणदुसरी बाजू म्हणजे घर, नोकरी आणि मुलाची काळजी या तिन्ही जबाबदाऱ्यांचा प्रचंड ताण तिच्यावर आला होता. त्याशिवाय परदेशात इतर कुटुंबाचा आधार तिला नव्हता त्यामुळे तिची परिस्थिती कठीण झाली होती.