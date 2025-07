भयंकर! अहमदाबाद Plane Crash ची पुनरावृत्ती; टेकऑफ करताच विमान...

London Plane Crash : भारतातील अहमदाबाद इथं Air India च्या विमानाचा भीषण अपघात होऊन या विमान दुर्घटनेमध्ये विमानातील एक प्रवासी वगळता इतर सर्वांचाच मृत्यू ओढावला. हे प्रकरण आणि त्याच्या कटू आठवणी मागे पडत असताना त्यात आणखी एका दुर्घनेची भर पडत असून, अहमदाबाद दुर्घटनेच्याच आठवणी पुन्हा समोर आल्या.

लंडन येथील साउथएंड विमानतळावर रविवार (13 जुलै 2025) ला एक भयंकर विमान दुर्घटना घडली. विमानानं धावपट्टीवरून उड्डाण केल्यानंतर काही क्षणांतच ही दुर्घटना घडल्याचं सांगण्यात येत आहे. विमानतळापासून नजीकच झालेल्या दुर्घटनेदरम्यान प्रचंड मोठा स्फोट आणि आगीचे लोट उठताना पाहिल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली.

Beech B200 सुपरकिंग एयर असं दुर्घटनाग्रस्त विमानाचं नाव असून, ते लंडनच्या साऊथएंड विमानतळावकरून नेदरलँडच्या लेलिस्टॅडच्या दिशेनं निघालं होतं. दुपारी 3 वाजून 45 मिनिटांनी या विमानाचं उड्डाण अपेक्षित होतं. प्राथमिक माहितीनुसार हे विमान ट्विन-इंजिन टर्बोप्रॉप प्रकाराचं असल्याचं सांगण्यात आलं.

Tragedy In London: A Beech B200 Super King aircraft crashed shortly before 4pm during takeoff at just crashed at London Southend Airport, causing an enormous fireball! This is a developing story. There is no details yet on casualties or how many were aboard. pic.twitter.com/Dvpd5F5acG

