  • विश्व
  • एपस्टीन फाईल प्रकरणात लंडन पोलिसांची मोठी कारवाई! अमेरिकेतील ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन अटक

एपस्टीन फाईल प्रकरणात लंडन पोलिसांची मोठी कारवाई! अमेरिकेतील ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन अटक

जेफ्री एपस्टीनशी संबंध असल्याचे उघड झाल्यानंतर ब्रिटनमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत पीटर मँडेलसन यांना लंडन पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्यावर अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 10:25 PM IST
एपस्टीन फाईल प्रकरणात लंडन पोलिसांची मोठी कारवाई! अमेरिकेतील ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन अटक

Epstein files: एपस्टीन फाईल प्रकरणात रोज धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. एपस्टीन फाईल ब्रिटिश राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. माजी ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन यांना लंडन पोलिसांनी अटक केली.  पदाचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे. अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दल नवीन खुलासे समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पीटर मँडेलसन यांना अटक झाल्यानंतर 24  तासांपेक्षा कमी वेळात त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. ब्रिटिश राजा चार्ल्स यांचे भाऊ, माजी ब्रिटिश राजदूत यांना अटक करण्यात आली. प्रिन्स अँड्र्यूत्याला अलिकडेच अटक करण्यात आली आणि काही तासांतच त्याला जामीन मिळाला. सोमवारी 72 वर्षीय मँडेलसन यांना साध्या वेशातील पोलिस अधिकाऱ्यांनी लंडनमधील कॅम्डेन परिसरातील त्यांच्या घरी ताब्यात घेतले. नंतर त्यांना चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले.  चौकशीदरम्यान संशयावरून कारवाई करण्यात आली आहे. जानेवारीच्या अखेरीस अमेरिकेच्या न्याय विभागाने काही ईमेल जारी केल्यावर हे प्रकरण तापले. या ईमेलवरून असे दिसून आले की मँडेलसन आणि जेफ्री एपस्टीन यांच्यातील संबंध पूर्वीच्या माहितीपेक्षा जवळचे होते. 2009 मध्ये, जेव्हा मँडेलसन तत्कालीन पंतप्रधान गॉर्डन ब्राउन यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते, तेव्हा त्यांनी एपस्टाईनसोबत काही अधिकृत माहिती शेअर केली होती.

एपस्टीन फाइल्समुळे ब्रिटनमध्ये खळबळ

ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या सरकारने अलीकडेच हे संपर्क रेकॉर्ड पोलिसांना सोपवले, ज्यामुळे गुन्हेगारी चौकशी सुरू झाली. या महिन्याच्या सुरुवातीला पोलिसांनी लंडन आणि पश्चिम इंग्लंडमधील मँडेलसनच्या घरांची झडती घेतली. मँडेलसन यांनी आधीच कामगार पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. या वादामुळे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी यापूर्वी सांगितले होते की त्यांना एपस्टीनशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दल मनापासून पश्चात्ताप आहे, परंतु त्यांनी नवीन आरोपांना सार्वजनिकरित्या प्रतिसाद दिला नाही. गेल्या आठवड्यात, किंग चार्ल्स यांचे भाऊ प्रिन्स अँड्र्यू यांनाही एपस्टाईनला सरकारी कागदपत्रे पाठवल्याच्या आरोपाखाली एका वेगळ्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते. 

दोषी आढळल्यास काय शिक्षा होऊ शकते?

सार्वजनिक पदावरील गैरवर्तन' केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. हा खटला क्राउन कोर्टात चालतो, जिथे गंभीर गुन्ह्यांची सुनावणी होते. पीटर मँडेलसनची राजकीय कारकीर्द चढ-उतारांनी भरलेली आहे. 1990 च्या दशकात, ते टोनी ब्लेअरच्या 'न्यू लेबर' प्रकल्पाचे प्रमुख रणनीतीकार होते. तथापि, त्यांना 1998 आणि 2001 मध्ये दोनदा मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा लागला. नंतर ते सरकारमध्ये परतले आणि 2024  मध्ये त्यांना अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तथापि, एपस्टाईनशी त्यांचे जवळचे संबंध उघड झाल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

