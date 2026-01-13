English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Underpant वरच मेट्रो प्रवास; कारण...; महिलाही झाल्या सहभागी! जगभरात व्हायरल झाले Videos

Pantless Metro Passengers Video: अचानक पँट न घातलेल्या प्रवाशांचे अनेक ग्रुप स्टेशनवर येऊ लागले. या साऱ्या लोकांना पाहून आधीपासूनच स्टेशनवर असलेले अनेकजण गोंधळून गेले. नेमकं काय सुरु आहे हेच अनेकांना समजत नव्हतं.

Updated: Jan 13, 2026, 07:28 AM IST
फोटो आणि व्हिडीओ तुफान व्हायरल झालेत (फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

Pantless Metro Passengers Video: जगातील सर्वात महत्त्वाच्या शहरांपैकी एका शहरात अचानक शेकडो लोक पँट न घालताच शहरभर फिरु लागले. अगदी पुरुषच काय तर स्रीयाही कंबरेखाली केवळ अंतवस्रं म्हणजेच अंडरपँट घालून फिरताना दिसल्या. विशेष म्हणजे या शहरात सध्या हिवाळी वातावरण असूनही लोक कंबरेखाली केवळ अंडरपँट घालून सार्वजनिक ठिकाणी फिरताना दिसले. या शहरातील फोटो आणि व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहेत. 

कंबरेच्या वर टकाटक ड्रेसिंग...

हा सारा प्रकार घडला आहे लंडनमध्ये! जानेवारीमधील थंड वारे अंगावर झेलत लंडनमधील शेकडो पुरुष आणि महिला कंबरेच्या वर अगदी टकाटक ड्रेसिंग आणि कंबरेखाली केवळ अंडरपँट अशा अवतारात घरांबाहेर पडले. लंडनमधील अंडरग्राऊंट मेट्रो स्थानकावर अशाप्रकारे केवळ पँट घालून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली. आता हे सारं का करण्यात आला असं प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर याचं कारण आहे दरवर्षी येथे एक दिवस अशाच प्रकारे नो ट्राऊजर डे म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचं अधिकृत नाव 'नो ट्राऊजर ट्यू राईड' असं आहे. 

अनेकांनी व्यक्त केलं आश्चर्य

अंडरपँट घालून शहरभर फिरतानाही हे लोक अगदी निवांत आणि आत्मविश्वासाने वावरत असल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून ते व्हिडीओ पाहून अनेकांनी लंडनवासियांच्या या अनोख्या उपक्रमाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. हा सारा प्रकार 11 जानेवारी रोजी घडला. यामध्ये शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते, असं एएफपीने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. हे सारे लोक चायनाटाऊन जवळ भेटले आणि त्यानंतर दुपारी तीनच्या आसपास त्यांनी प्रवास सुरु केला. अशाप्रकारे अंडरपँटमधील प्रवासी पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अनेकजण अशा अवस्थेतील प्रवासी पाहून गोंधळून गेले. अनेकांना हसू आवरत नव्हतं. बरेच जण आपल्या मोबाईलमध्ये या लोकांचे फोटो काढताना दिसले. 

फॅशन कॅरी करता आली पाहिजे

सहभागी लोक आणि त्यांना पाहणारे सारेच जण हसत हसत हा दिवस साजरा करताना पाहून फॅशनला ठराविक मर्यादा नसतात. कपडे छान कॅरी करता आले आणि विश्वासाने वावरल्यास सारं काही छान वाटतं असं अनेकांनी या फोटो आणि व्हिडीओंवर कमेंट करुन म्हटलं आहे. 

