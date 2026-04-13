तरुणपणी Check-in आणि म्हातारपणी Check Out; 67 वर्षे का राहिला हा व्यक्ती हॉटेलमध्ये? किती आलं बिल?

Longest Hotel Stay Trending News : जगभरात आपल्या आजूबाजूला अनेक घडामोडी घडत असतात. काही घटना अतिशय विचित्र आणि विचलित करणाऱ्या असतात. पण सोशल मीडियावर पॅरिसमधील एका व्यक्तीची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या व्यक्ती गोष्टी जगावेगळीच आहे. या व्यक्तीने एका हॉटेलमध्ये रुम बुक केली होती. तरुणपणी चेकइन केल्यानंतर त्या हॉटेलची रुम इतकी आवडली की, त्याने या हॉटेलमधून तब्बल 67 वर्षांनी चेकआउट केलं. असं म्हटलं जातंय की, आतापर्यंत इतिहासातील हा सर्वात मोठा हॉटेल मुक्काम आहे.
आम्ही ज्या व्यक्तीबद्दल बोलत आहोत, त्याचं नाव आहे जीन ले बॉन...तो एक Traveling salesman आहे. याच कामानिमित्त त्याने पॅरिसच्या प्रसिद्ध ग्रँड हॉटेलमध्ये ज्याचं आता नाव आहे इंटरकॉन्टिनेंटल पॅरिस ले ग्रँडमध्ये रुम बुक केली होती. सुरुवातीला त्याने काही दिवसांसाठी रुम बुक केली होती. पण हळूहळू त्याला या ठिकाणी घरासारखं वाटायला लागलं. काही दिवस, महिने आणि अनेक वर्ष तो इथेच राहिला. जीन तब्बल 67 वर्षे या ठिकाणी राहिला.
ही कहाणी आहे, 1957 मधील, जेव्हा जीन तब्बल 67 वर्षे याच हॉटेलमध्ये राहिला. यामागील कारणही खास आहे. या हॉटेलमध्ये रोजची रूम सर्व्हिस, खोलीत पोहोचवले जाणारे स्वच्छ जेवण आणि हॉटेलचे वातावरण यासगळ्याचा तो मोहात पडला होता. या खोली त्याने त्याचं विश्व निर्माण केलं होतं. त्याने राजकीय उलथापालथ, आर्थिक बदल, हॉटेलचे नूतनीकरण आणि पिढ्यांचे संक्रमण सगळं या हॉटेलच्या खोलीतून अनुभवलं. या हॉटेलसाठी तो कर्मचाऱ्यांसाठी कायमचा पाहुणा आणि ते कर्मचारीच जणू त्याचे घरातील सदस्य बनले होते.
आता सर्वांना प्रश्न पडला असेल 67 वर्षे हॉटेलमध्ये राहिल्यावर त्याला किती बिल आलं असेल. खरंतर हॉटेल व्यवस्थापनाने त्याला अनेक वेळा विशेष दर किंवा सवलती दिल्यात. पण तरीदेखील त्याला प्रचंड बिल आलं. असं सांगितलं जातं की, अंदाजे त्याला 21 कोटींपेक्षा जास्त बिल आलं. या हिशोबाने पाहिलं तर दिवसाला त्याचे रुमचं भाडं हे 9000 एवढं होतं असा अंदाज आहे. आजच्या काळात ही रक्कम कमी वाटत असेल. पण पूर्वी दर कमी होतं. पण वाढती महागाईमुळे अनेक गोष्टींची भाववाढ झाली आहे. खरंतर या व्यक्तीने त्याच्या आयुष्यातील अनेक काळ आणि अनेक टप्पे या हॉटेलमध्ये घालवले आहे.
या व्यक्तीच्या अनोख्या विक्रमाची कहाणी सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहे. लोक ती इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर रील्स आणि पोस्टमध्ये शेअर करत आहेत. दरम्यान त्यांच्या या आयुष्याबद्दल विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. काही लोकांना जबाबदाऱ्यांपासून दूर, मुक्त राहणे आवडतं. अशा व्यक्तींना आरामदायक जीवन कायम हवं असतं. पण एक बाजू अशी पण आहे, हे एकटेपणाचेही लक्षण मानलं जातं. लोकांमध्ये राहणे अशा लोकांना आवडत नाही किंवा जमत नाही.