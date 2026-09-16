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अपघाताची बातमी देत असतानाच टीव्ही वृत्तवाहिनीचे हेलिकॉप्टर कोसळले, तिघांचा मृत्यू

लॉस एंजेलिसमध्ये सॅन फर्नांडो व्हॅलीमध्ये एक हेलिकॉप्टर कोसळल्याची घटना घडली असून त्यात तिघांचा मृत्यू झाला आहे 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:55 PM IST
अपघाताची बातमी देत असतानाच टीव्ही वृत्तवाहिनीचे हेलिकॉप्टर कोसळले, तिघांचा मृत्यू
Image Credit: los angeles news helicopter crash san fernando valley three dead

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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