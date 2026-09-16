/अपघाताची बातमी देत असतानाच टीव्ही वृत्तवाहिनीचे हेलिकॉप्टर कोसळले, तिघांचा मृत्यू

लॉस एंजेलिसमध्ये बस अपघाताचे थेट प्रक्षेपण सुरू असताना टीव्ही वृत्तवाहिनीचे हेलिकॉप्टर कोसळल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती लॉस एंजेलिसच्या अग्निशमन दलाने दिली आहे. अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिसच्या सॅन फर्नांडो व्हॅलीमध्ये ही भीषण घटना घडली आहे.
चॅट्सवर्थ परिसरात या हेलिकॉप्टर कोसळण्याच्या आधी एका मेट्रो बसचा भीषण अपघात झाला होता. या दुर्घटनेत एक एसयुव्ही आणि लॉल एंजेलिसच्या मेट्रो बसचा अपघात झाला होता. या अपघात संध्याकाळी साधारण पाचच्या दरम्यान झाला होता. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यूदेखील झाला होता. तर सहा जण गंभीर जखमी झाले होते. अग्निशमन दलाचे कर्मचारी बसमध्ये अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या बचाव कार्यात अडकले होते. त्याचवेळी काही अंतरावर एक हेलिकॉप्टर कोसळल्याची माहिती समोर आली.
अग्निशमन दल आणि पोलीसांचे पथक सुरुवातीपासून तिथे उपस्थित असल्याने अपघाताची बातमी लवकर मिळाली. त्यामुळं ते तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशम दलाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताची बातमी कव्हर करण्यासाठी वृत्तवाहिनीचे कर्मचारी पोहोचले होते. बस अपघाताचे थेट प्रक्षेपण सुरू असतानाच हा अपघात झाला. हेलिकॉप्टर सॅन फर्नांडो व्हॅलीच्या वर होते. त्यानंतर नॉर्थ एव्हेन्यूच्या 9100 ब्लॉकच्या जवळ असलेल्या पार्किंग परिसरात ते कोसळले.
BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.— BNO News (@BNONews) September 16, 2026
The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP
हेलिकॉप्टर खाली कोसळल्यानंतर त्याला भीषण आग लागली. तर आजूबाजूला असलेली वाहने देखील आगीच्या भक्षस्थानी सापडले. फायर कॅप्टन ब्रँडन सिल्वरमॅनने दिलेल्या माहितीनुसार, हेलिकॉप्टरमध्ये बसलेल्या लोकांचा मृत्यू झाला की पार्किंगमध्ये असलेल्या लोकांचा मृत्यू झालाय हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र बचावकार्य वेगाने सुरू करण्यात आल्याने जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
हेलिकॉप्टरमध्ये एक रेकॉर्ड केलेला व्हिडिओदेखील समोर आला आहे. यात दुर्घटनेच्या काही क्षण आधी विमान अस्थिर होताना दिसतंय. त्यानंतर रेकॉर्डिंग संपतेय. हेलिकॉप्टर व्यवसायिक इमारतींच्या मध्ये असलेल्या पार्किंगमध्येच कोसळले. तिथे आजूबाजूला वाहन आणि शिपिंग कंटेनर होते. हेलिकॉप्टर का व कसं कोसळलं? याचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेले नाही. द फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन अँड द नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्डवरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. तसंच, हेलिकॉप्टर कोणत्या वृत्तवाहिनीचे होते, हे देखील अद्याप समोर आलेले नाहीय.