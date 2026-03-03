Video : ग्रहणातही सुंदरच दिसतो चंद्र; NASA नं सर्वात जवळून टीपले खास क्षण

lunar eclipse Video : (Chandra Grahan) अतिशय अद्वितीय आणि अद्भूत अशी खगोलीय घटना म्हणजे चंद्र किंवा सूर्यग्रहण. असंच चंद्रग्रहण पार पडत असतानाच नासानं एक असा व्हिडीओ जगासमोर आणला, ज्यामध्ये ग्रहणात चंद्र नेमका कसा दिसतो, याची स्पष्ट झलत पाहण्याची संधी साऱ्यांनाच मिळाली आणि ग्रहाणातही या चंद्राचं सौंदर्य कायम आहे याचीच प्रचिती आली. मुळात पृथ्वीवरून जेव्हा चंद्रग्रहण पाहिलं जातं तेव्हा चंद्रावर काळं सावट येत असल्याचं पाहायला मिळतं, अर्थात चंद्रावर सावली येते, धीम्या गतीनं लालसर छटा येते. मात्र, चंद्रावर उभं असल्यास ही घटना पूर्णपणे वेगळ्या दृष्टीकोनातून दिसते.
प्रत्यक्षात चंद्रावरून ग्रहणासारखी घटना एका दीर्घ सूर्यग्रहणासारखी दिसते, जिथं पृथ्वी सूर्याला पूर्णपणे झाकोळताना दिसते. सूर्यग्रहण पृथ्वीवर फक्त काही मिनिटांसाठी दिसतं. मात्र, चंद्रग्रहण काही तास दिसतं. कारण, पृथ्वीला सूर्यावरून पाहिल्यास (काल्पनिक) ती प्रचंड मोठी दिसते. यादरम्यान पृथ्वीच्या वातावरणामुळं सूर्यप्रकारश काहीसा वक्राकार दिशेत पृथ्वीवर पडतो आणि पृथ्वीभोवती एक लालसर वर्तुळ तयार होऊन चंद्रावरून हाच प्रकाश काहीसा हलक्या लाल रंगाचा दिसतो, याच कारणास्तव पृथ्वीवरून चंद्र लालसर दिसतो. ही दृश्य चंद्राचा पृष्ठभाग आणि वातावरण अधिक सखोल पद्धतीनं समजण्यास संशोधकांची मदत करतात. 3 मार्च 2026 च्या ग्रहणादरम्यानही या क्रिया काही तासांसाठी चंद्रावर घडताना दिसल्या.
नासाचा ल्यूनर रेकॉनिसेन्स ऑर्बिटर म्हणजेच एलआरओ एक विशिष्ठ पद्धतीचं स्पेसक्राफ्ट असून, 2009 मध्ये ते अवकाशात प्रक्षेपित करण्यात आलं होतं. तेव्हापासून ते चंद्राभोवती फिरत असून, आतापर्यंत सक्रिय असणारं हे सर्वात कार्यक्षम ऑर्बिटर आहे. LRO चंद्राचे स्पष्ट फोटो टीपतं, चंद्राच्या तापमानासह रेडिएशनचीसुद्धा माहिती देतं. 16 वर्षांहून अधिक काळापासून सक्रिय असणाऱ्या या LRO नं चंद्राबाबतच्या अनेक रहस्यांचा उलगडा केला असून, उपलब्ध माहितीनुसार चंद्राचा 98 टक्के भागाचं त्यानं निरीक्षण करत छायाचित्रही जारी केली आहेत.
From the Moon, a lunar eclipse looks like a total solar eclipse, but it lasts a LOT longer. For NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter, that means the team has to plan carefully for the 4 hours that the spacecraft — and its solar panels — will be in the dark and the cold.
ग्रहणादरम्यान LRO ला अनेक आव्हानं येतात. कारण, त्याला उर्जेचा स्त्रोत म्हणून सूर्य महत्त्वाची भूमिका बजावतो. चंद्राच्या सामान्य परिक्रमेमध्ये तो साधारण तासभर अंधारात असतो. मात्र, ग्रहणात तो 4 तास सूर्यप्रकाशापासून दूर असल्यानं त्याची बॅटरी संपण्याची भीतीसुद्धा असते अशा स्थितीत नासाकडून ग्रहणाआधीच LRO चार्ज करण्यात येतं. .