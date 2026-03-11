English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • अण्वस्त्र हल्ल्याच्या समस्येचा इलाज भारताकडे, आखाती देशांकडून वाढली मेड इन इंडिया कॅप्सूलची मागणी; असं काय आहे यात?

अण्वस्त्र हल्ल्याच्या समस्येचा इलाज भारताकडे, आखाती देशांकडून वाढली 'मेड इन इंडिया' कॅप्सूलची मागणी; असं काय आहे यात?

Made in India Capsule: परमाणु युद्धाच्या धोक्यात आखाती देशांनी आपत्कालीन औषधांची शोधघेण सुरू केली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 11, 2026, 05:11 PM IST
अण्वस्त्र हल्ल्याच्या समस्येचा इलाज भारताकडे, आखाती देशांकडून वाढली 'मेड इन इंडिया' कॅप्सूलची मागणी; असं काय आहे यात?
मेड इन इंडिया कॅप्सूल

Made in India Capsule: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत चाललाय. या युद्धात परमाणु हत्याराचा वापर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आखाती देशांना मोठा धोका निर्माण झालाय. बहरीन, कतार, कुवैत आणि जॉर्डनसारखे देश या युद्धाच्या सावलीत जगतायत. परमाणु हल्ल्याच्या भीतीने हे देश सुरक्षा उपाय शोधत आहेत. गेल्यावर्षी इराण-इस्रायल संघर्षातही अशी तयारी सुरू झाली होती, पण युद्ध लवकर थांबल्याने चर्चा थांबली. आता पुन्हा परमाणु आपत्कालीन औषधांची मागणी वाढलीय. भारतातील एका कंपनीला बहरीनच्या फार्मा कंपनीने संपर्क केलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

आखाती देशांकडून औषध शोधण्याची मोहीम

परमाणु युद्धाच्या धोक्यात आखाती देशांनी आपत्कालीन औषधांची शोधघेण सुरू केली आहे. बहरीनमधील 'लायजनिक एजेंट' नावाच्या कंपनीने चंदीगढमधील एका भारतीय औषध कंपनीशी संपर्क साधला. त्यांनी 1 कोटी प्रशियन ब्लू कॅप्सूल तयार करण्याची क्षमता विचारली. ही डील झाल्यास बहरीन, कतार, कुवैत आणि जॉर्डनला पुरवठा होईल. याशिवाय 1.25 कोटी पोटॅशियम आयोडाइड टॅबलेटची उपलब्धता तपासली जातेय. हे औषध रेडिएशनपासून संरक्षण करते. भारताने अलीकडेच इंडोनेशियाला अशी कॅप्सूल पुरवली होती. 

प्रशियन ब्लू कॅप्सूलची वैशिष्ट्ये

प्रशियन ब्लू कॅप्सूल ही डीआरडीओच्या तंत्रज्ञानावर आधारित विशेष औषध आहे. याला 'रेडियोगार्डेस' म्हणूनही ओळखले जाते. परमाणु दुर्घटना किंवा रेडियोऐक्टिव्ह पदार्थांच्या संपर्कात आल्यास हे कॅप्सूल शरीरातील रेडियोऐक्टिव्ह सीझियम-137 आणि थॅलियम काढून टाकते. हे पदार्थ आतड्यांमध्ये बंधन करून मलाद्वारे बाहेर फेकले जातात. शरीर त्यांना शोषून घेत नाही. हे एफडीएने मंजूर आहे, पण डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावे. परमाणु आपत्कालीन स्थितीत हे जीवन वाचवते. 

पोटॅशियम आयोडाइडचे फायदे

पोटॅशियम आयोडाइड हे पांढरे, गंधरहित रासायनिक कंपाउंड आहे. त्याचा केमिकल फॉर्म्युला KI आहे. परमाणु किंवा रेडिएशन आपत्कालीन स्थितीत हे रेडियोऐक्टिव्ह आयोडीन थायरॉइड ग्रंथीमध्ये शोषले जाण्यापासून रोखते. मुख्यतः थायरॉइड संरक्षणासाठी वापरले जाते. थायरॉइड स्टॉर्म (हायपरथायरॉइडिझम) च्या उपचारात आणि शस्त्रक्रियेआधी थायरॉइड तयार करण्यासाठीही उपयुक्त. त्वचेच्या सूजसंबंधी आजारांसाठीही मदत करते. टॅबलेट किंवा सॅच्युरेटेड सॉल्यूशन (SSKI) स्वरूपात उपलब्ध. सर्व प्रकारच्या रेडिएशनपासून नाही, फक्त रेडियोऐक्टिव्ह आयोडीनपासून बचाव. 

औषधांचे उत्पादन 

प्रशियन ब्लू कॅप्सूल आणि पोटॅशियम आयोडाइड दोन्ही डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली घ्यावीत, असा सल्ला देण्यात येतोय. पोटॅशियम आयोडाइड आयोडीन आणि गरम पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड मिसळून तयार केले जाते. हे औषध परमाणु हल्ल्याच्या स्थितीत रेडिएशन प्रदूषणापासून बचाव करतात. आखाती देश हे 'मेड इन इंडिया' औषध शोधत आहेत, जे भारतातील कंपनी पुरवू शकते. गेल्या संघर्षातही मागणी होती, आता पुन्हा वाढली.

सुरक्षा आणि सावधानता गरजेची 

ही औषधे विशिष्ट रेडिएशन प्रकारांपासून संरक्षण देतात, सर्व प्रकारांपासून नाही. प्रशियन ब्लू सीझियम आणि थॅलियमसाठी, तर पोटॅशियम आयोडाइड आयोडीनसाठी. स्वयं-उपचार टाळावा, अन्यथा धोका वाढू शकतो. आखाती देशांच्या या तयारीमुळे परमाणु युद्धाच्या भीतीतही जीवन वाचवण्याची आशा आहे. हे औषध मानवी हल्ल्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Iran America Warprussian blue capsulespotassium iodideNuclear War NewAtom Bomb

इतर बातम्या

तुमच्याही आयुष्यात विश्वासू मित्र आहे का? अंक ज्योतिष सांगत...

भविष्य