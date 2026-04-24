English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
मादुरो यांना अटकनंतर ही व्यक्ती झाली मालामाल, खात्यात आले ₹370000; आता जावं लागलं जेलमध्ये, काय आहे नेमकं प्रकरण?

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना अटक होताच एक व्यक्ती मालामाल झाला आहे. या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 24, 2026, 12:59 PM IST
व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अमेरिकेच्या सैनिकाने ताब्यात घेतलं. ही मोहिम अत्यंत गुप्त पद्धतीने करण्यात आली होती. तरी मादुरो यांना अटक होताच काही तासातच ही व्यक्ती मालामाल झाली. त्याच्या बँक खात्यात अंदाजे 400,000 डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार ₹370000 जमा झाले. याप्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मादुरो यांना अटक मोहिमेत अमेरिकी लष्कराच्या एका वरिष्ठ कमांडोवर सट्टा लावण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. या सट्टेबाजीमुळे त्याला जेलमध्ये जाण्याची वेळ आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मिळालेल्या माहितीनुसार सट्टेबाजीसाठी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेसचे मास्टर सार्जंट गॅनन केन व्हॅन डायक यांना अटक झाली आहे. निकोलस मादुरो यांना अटक झाल्यानंतर गॅनन केन व्हॅन डायक यांच्या बँकेत एवढे पैसे अचानक कसे आले यामुळे अनेकांचे डोळे पांढरे झाले. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी झाली. ज्यात धक्कादायक घटना समोर आली होती. मास्टर सार्जंट गॅनन केन व्हॅन डायक यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडणाऱ्या गुप्त लष्करी मोहिमेसंबंधित गोपनीय माहितीचा वापर केला आणि तोही सट्टेबाजीसाठी केला. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
US soldier betting scandalMaduro capture operation newsPolymarket insider trading caseUS army fraud newsprediction market controversy

