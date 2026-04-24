मादुरो यांना अटकनंतर ही व्यक्ती झाली मालामाल, खात्यात आले ₹370000; आता जावं लागलं जेलमध्ये, काय आहे नेमकं प्रकरण?

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अमेरिकेच्या सैनिकाने ताब्यात घेतलं. ही मोहिम अत्यंत गुप्त पद्धतीने करण्यात आली होती. तरी मादुरो यांना अटक होताच काही तासातच ही व्यक्ती मालामाल झाली. त्याच्या बँक खात्यात अंदाजे 400,000 डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार ₹370000 जमा झाले. याप्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मादुरो यांना अटक मोहिमेत अमेरिकी लष्कराच्या एका वरिष्ठ कमांडोवर सट्टा लावण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. या सट्टेबाजीमुळे त्याला जेलमध्ये जाण्याची वेळ आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सट्टेबाजीसाठी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेसचे मास्टर सार्जंट गॅनन केन व्हॅन डायक यांना अटक झाली आहे. निकोलस मादुरो यांना अटक झाल्यानंतर गॅनन केन व्हॅन डायक यांच्या बँकेत एवढे पैसे अचानक कसे आले यामुळे अनेकांचे डोळे पांढरे झाले. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी झाली. ज्यात धक्कादायक घटना समोर आली होती. मास्टर सार्जंट गॅनन केन व्हॅन डायक यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडणाऱ्या गुप्त लष्करी मोहिमेसंबंधित गोपनीय माहितीचा वापर केला आणि तोही सट्टेबाजीसाठी केला.