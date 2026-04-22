होर्मुझजवळ भारतात येणाऱ्या 2 जहाजांवर मोठा हल्ला, जहाजे जप्त करुन इराणकडे नेली

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत गुजरातला जाणाऱ्या एका जहाजासह दोन जहाजांवर हल्ला करून ही जहाजे जप्त करण्यात आली आहे. या हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 22, 2026, 07:02 PM IST
Iran Hormuz vessels Attack: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा फिस्कटली आहे. युद्धविरामाबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे परिस्थिती सातत्याने बिघडत आहे.  तेहरानने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. होर्मुझजवळ भारतात येणाऱ्या जहाजासह 2 जहाजांवर मोठा हल्ला झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारी दोन जहाजे जप्त केली आहेत. त्यांच्या नौदल दलांनी 'उल्लंघन' केल्यामुळे ही जहाजे थांबवल्याचा दावा इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) केला आहे.  गार्ड्सने याबाबतचे निवेदन जारी केले आहे. 

इराणच्या कारवाईनंतर जप्त करण्यात आलेल्या दोन जहाजांची नावे समोर आली आहेत. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC)  ही जहाजे जप्त केली आहेत. एमएससी-फ्रान्सिस्का (MSC-FRANCESCA) आणि ईपीएमिनोंडास (EPAMINONDAS) अशी या जहाजांची नावे आहेत.  मरीन ट्रॅफिक या जहाज-ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्मनुसार, ईपीएमिनोंडास हे जहाज दुबईच्या जेबेल अली बंदरातून भारतातील गुजरातकडे प्रवास करत होते. युद्धामुळे अमेरिका-इराण प्रभावित होत नसून  भारतासह प्रादेशिक व्यापारी मार्गांवरही याचा परिणाम होत आहे. 

हे देखील वाचा... जगातील महाशक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तानासह 3 छोट्या देशांनी करुन दाखवले! युद्धाबाबत मोठी अपडेट

'एमएससी-फ्रान्सिस्का' आणि 'एपामिनोड्स' ही जहाजे इस्रायलशी संबंधित आहेत. आवश्यक परवानग्यांशिवाय संचालन करून आणि नेव्हिगेशन प्रणालीमध्ये फेरफार करून सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या जहबाजांना ताब्यात घेऊन इराणच्या किनाऱ्यावर नेण्यात आले.  युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटरने या हल्ल्याची पुष्टी केली असून, "जहाजाच्या कॅप्टनने या हल्ल्याची माहिती दिली. आयआरजीसीची एक गनबोट त्यांच्या जहाजाजवळ आली आणि तिने जोरदार गोळीबार केला, ज्यामुळे ब्रिजचे मोठे नुकसान झाले. आरजीसीच्या गोळीबारात जहाजावरील कोणताही कर्मचारी जखमी झाला नाही आणि सर्वजण सुरक्षित आहेत. ही घटना ओमानच्या ईशान्येस सुमारे 15 सागरी मैल अंतरावर घडली.  लायबेरियाचा ध्वज असलेल्या या जहाजाला सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी असल्याची माहिती देण्यात आली होती, असे वृत्त आहे. ब्रिटिश सागरी सुरक्षा कंपनी व्हॅनगार्ड टेकने पुष्टी केली आहे की, हल्ल्यापूर्वी जहाजाला "होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी असल्याची माहिती देण्यात आली होती"

होर्मुझ सामुद्रधुनी प्रमुख सागरी मार्ग आहे.  जागतिक तेल आणि व्यापार पुरवठा याच मार्गावरुन  होतो.  या जहाजांवर कब्जा केल्याने आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक, ऊर्जा पुरवठा आणि प्रादेशिक सुरक्षेबद्दलची चिंता आणखी वाढली आहे.  राजनैतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सागरी संघर्ष आता तीव्र होत असून, त्याचे पडसाद जागतिक स्तरावर होत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. 

राजनैतिक चर्चा थांबल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी न वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे तणाव आणखी वाढला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या सामरिक जलमार्गावरील अशा कृतींमुळे जागतिक तेल पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय, यातून असा संकेत मिळतो की, दबाव आणण्यासाठी दोन्ही बाजू आता थेट सागरी आणि लष्करी उपाययोजनांचा अवलंब करत आहेत, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी अस्थिर होण्याची शक्यता आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

'डॉन 3' चा वाद अखेर मिटला! रणवीर फरहान अख्तरला दे...

मनोरंजन