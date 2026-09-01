/5000 अमेरिकन सैनिक थायलंडमध्ये दाखल होण्याआधी पट्टाया शहरातील वेश्याव्यवसायावर मोठी कारवाई

थायलंड : अमेरिकी नौदलाचे विशाल विमानवाहू जहाज, युएसएस अब्राहम लिंकन थायलंडमध्ये दाखल होणार आहे. या जहाजासह 5000 अमेरिकन सैनिक थायलंडमध्ये येणार आहेत. या अनुषंगाने शहरात सुरक्षा उपाययोजनाही कडक करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणी होणारा अवैध वेश्याव्यवसाय आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तताडीने उपयायोजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांवर धाडसत्र राबवले जात आहे.
मध्य पूर्वेतील दीर्घकाळच्या तैनातीनंतर, अमेरिकी नौदलाचे विमानवाहू जहाज या आठवड्यात थायलंडच्या पट्टाया या पर्यटन शहरात दाखल होणार आहे. यामुळे थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. मात्र, स्थानिक प्रशासनाने येथील रेड लाईट एरियावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. .युएसएस अब्राहम लिंकन हे जहाज 2 सप्टेंबर रोजी पट्टायाजवळील लेम चाबांग बंदरात दाखल होणार आहे. हे जहाज 6 सप्टेंबरपर्यंत थायलंडमध्ये राहील आणि त्याच्यासोबत अमेरिकी नौदलाची इतर दोन जहाजेही असतील. अंदाजे 5,000 अमेरिकी खलाशी आणि मरीन सैनिक किनाऱ्यावर दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. 200 दिवसांहून अधिक काळ समुद्रात राहिल्यानंतर, हे कर्मचारी सुट्टीवर येत आहेत.
पटायामध्ये मोठ्या संख्येने अमेरिकन सैन्य दाखल होण्याच्या शक्यतेमुळे, स्थानिक प्रशासनाने सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची तयारी वाढवली आहे. पटाया बीच, सेकंड रोड आणि प्रमुख नाईटलाईफच्या भागांमध्ये अतिरिक्त गस्त आणि तपासणी सुरू आहे. 29 ऑगस्ट रोजी, पटाया शहर पोलीस, पर्यटन पोलीस, इमिग्रेशन आणि सामाजिक विकास एजन्सीच्या 20 हून अधिक अधिकाऱ्यांनी शहराच्या विविध भागांमध्ये तपासणी केली.
सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय केल्याच्या संशयावरून 25 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. यामध्ये 18 थाई, 5 लाओस आणि 2 युगांडाच्या नागरिकांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकी मरीनच्या दौऱ्यादरम्यान अशा कारवाया सुरूच राहतील.
थायलंडमध्ये वेश्याव्यवसाय कायद्याने प्रतिबंधित आहे. असे असूनही, पटाया शहर आणि बँकॉकच्या काही भागांसारख्या प्रमुख पर्यटन केंद्रांमध्ये काळापासून मोठ्या प्रमाणावर वेश्याव्यवसाया सुरु आहे. मागील काही दिवसांपासून येथील पर्यटन व्यवसाय मंदावलेला आहे. यामुळे पटायातील स्थानिक व्यावसायिक अमेरिकी मरीनच्या आगमनाला एक मोठी संधी म्हणून पाहत आहेत. पटायाचे महापौर पोरामासे न्गाम्पिचाय यांच्या मते, एक अमेरिकन लष्करी जवान शहराच्या भेटीदरम्यान दररोज अंदाजे 1,000 ते 3,000 थाई बाहत म्हणजेच सुमारे 30 ते 91 डॉलर खर्च करू शकतो.