  • विश्व
  • Iran Israel War: तुम्ही हे काय केलंत, इराणविरोधातील युद्धादरम्यान इस्त्रायल आणि अमेरिकेत पहिला वाद, US सैन्याने पाठवला मेसेज

Iran Israel War: 'तुम्ही हे काय केलंत,' इराणविरोधातील युद्धादरम्यान इस्त्रायल आणि अमेरिकेत पहिला वाद, US सैन्याने पाठवला मेसेज

Disagreement between US and Israel: युद्धाच्या दुसऱ्या दिवशीच आणि इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदीमुळे तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, आणि जवळजवळ चार वर्षांत पहिल्यांदाच किंमती प्रति बॅरल 100 अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेल्या आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 9, 2026, 03:15 PM IST
Disagreement between US and Israel: इराण आणि इस्त्रायलमधील युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होताना दिसत आहे. त्यातच आता इस्त्रायलने इराणच्या तेल साठा सुविधांवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आग लागली आणि चार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान इस्त्रायलच्या हल्ल्यामुळे त्यांचा मित्रराष्ट्र अमेरिकाही आश्चर्यचकित झाला असून, भुवया उंचावल्या आहेत. Axios या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, 28 फेब्रुवारीला युद्ध सुरु झाल्यापासून दोन्ही देशांत पहिल्यांदाच मतभेद झाला आहे. 

Axios च्या वृत्तानुसार, इस्त्रायलानेवॉशिंग्टनला हल्ल्यांबद्दल कळवलं होतं.  इस्रायलने दावा केला होता की, या सुविधांचा वापर क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणासाठी केला जात होता. पण अमेरिकेला अपेक्षा होती त्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात हे हल्ले करण्यात आले. मीडिया रिपोर्टमध्ये एका अमेरिकन अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन म्हटलं आहे की, अमेरिकन सैन्याला हल्ल्यांची व्यापकता पाहून आश्चर्य वाटत आहे. ही एक चांगली कल्पना होती, असं आम्हाला वाटत नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

आता युद्ध नाही जिहाद होणार, इराणमधील मौलाना आक्रमक, 'हत्येचा बदला हत्येनेच घेणार', काढला फतवा

 

इस्त्रायलच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टनकडून WTF असा मेसेज पाठवण्यात आला. यावर व्हाईट हाऊस किंवा इस्त्रायलच्या सैन्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. 

इस्रायली सैन्याने इराणची राजधानी तेहरान आणि आसपासच्या तीन तेल डेपो आणि एका रिफायनरीवर हल्ला केला. ज्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. समोर आलेल्या व्हिडीओ, फोटोंमध्ये वेगाने आग पसरत असल्याचं आणि विषारी धुराचे दाट काळे ढग पसरल्याचं दिसत आहे. 

एका डेपोमधून तेलगळती होत असल्याने आग पसरली. स्थानिकाने दिलेल्या माहितीनुसार, रस्त्यावर आगीची जणू नदीच वाहत होती. या हल्ल्यानंतर 'अ‍ॅसिड पावसा'च्या वृत्तांदरम्यान लोकांना घरातच राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

युद्धाच्या दुसऱ्या दिवशीच आणि इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदीमुळे तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, आणि जवळजवळ चार वर्षांत पहिल्यांदाच किंमती प्रति बॅरल 100 अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेल्या आहेत. 

Israel US Iran War: अमेरिकेने युद्धनौका बुडवल्यानंतर इराणने उडवला तेलाचा टँकर! समुद्र रक्ताने लाल, जशास तसं प्रत्युत्तर

 

सोमवारी शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंजवर व्यापार पुन्हा सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार ब्रेंट क्रूडचा एक बॅरल 107.97 अमेरिकन डॉलर्सवर होता. शुक्रवारी असलेल्या 92.69 अमेरिकन डॉलर्सच्या किमतीपेक्षा तो 16.5 टक्क्यांनी वाढला. आणि अमेरिकेत उत्पादित होणारे हलके, गोड क्रूड, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, 106.22 डॉलर्स प्रति बॅरलवर विकले जात होते, जे गेल्या आठवड्यापेक्षा सुमारे 16.9 टक्के जास्त आहे.

इस्रायलच्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेने व्यक्त केलेली चिंता ही संभाव्य धोरणात्मक चुकीमुळे उद्भवली आहे. तेल आणि तेलाच्या पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे इराणी नागरिक, जे सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजवट बदलण्याच्या मोहिमेला पाठिंबा देत आहेत, तेदेखील अमेरिका आणि इस्रायलींविरुद्ध एकत्र येऊ शकतात.

सर्वात महत्त्वाची आणि चिंताजनक बाब म्हणजे, यामुळे तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. "राष्ट्राध्यक्षांना हा हल्ला करणं आवडलेलं नाही. त्यांना तेल वाचवायचं आहे. त्यांना ते जाळायचे नाही. आणि ते लोकांना वाढत्या गॅसच्या किमतींची आठवण करून देते," असं ट्रम्पच्या एका सल्लागाराने अ‍ॅक्सिओसला सांगितले.

संतप्त इराणने इशारा दिला आहे की तेलाच्या पायाभूत सुविधांवर पुढील हल्ले केल्यासही अशीच प्रतिक्रिया येऊ शकते. इराणच्या लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितले की तेहरानने आतापर्यंत असे हल्ले (ऊर्जा पायाभूत सुविधा) केले नाहीत. परंतु हे बदलू शकते आणि किंमती प्रति बॅरल 200 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवू शकतात.

