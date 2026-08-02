/भर समुद्रात मोठी दुर्घटना; 271 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बोटीला आग; 41 जण बेपत्ता, 5 जणांचा मृत्यू

Indonesian Ferry Caught Fire While At Sea : भर समुद्रात एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. इंडोनेशियामध्ये एका प्रवासी बोटीला भर समुद्रात अचानक भीषण आग लागली आहे. आघीचे घटनेमुळे बोटीवर एकच खळबळ माजली. या बोटीवर 271 प्रवासी होते. जीव वाचवण्यासाठी अनेक प्रवाशांनी पाण्यात उड्या घेतल्या. 41 जण बेपत्ता झाले असून 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
इंडोनेशियाच्या पूर्व जावा प्रांतातील सुराबाया येथून दक्षिण सुलावेसीमधील मकासारकडे जात असताना, जावाच्या ईशान्य किनाऱ्याजवळील मदुरा बेटाजवळ एका फेरी बोटीला आग लागली. शोध आणि बचाव संस्थेने निवदेन जारी करत या दुर्घटनेबाहत माहिती दिली आहे. या बोटीवर कर्मचाऱ्यांसह एकूण 271 प्रवासी होते. बोटीवरीव 225 जणांना वाचवण्यात आले आहे. शोध आणि बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. बेपत्ता लोकांना शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बचाव कार्यासाठी अनेक जहाजे तैनात करण्यात आली.
आग लागलेली बोट जावा प्रांतातील सुराबाया येथून दक्षिण सुलावेसीमधील मकासारकडे जात होती. आग नेमकी कशामुळे लागली याची कोणतीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. राष्ट्रीय शोध आणि बचाव संस्था, बसारनासच्या माहितीनुसार, जहाजाच्या कॅप्टनने आगीची माहिती दिली. पूर्व जावामधील दुसरे सर्वात मोठे शहर असलेल्या सुराबाया येथून दक्षिण सुलावेसीमधील मकासारकडे जात असताना मदुरा बेटाजवळ ही घटना घडली. इंडोनेशियाच्या स्थानिक वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, लाईफबोट्सच्या मदतीने मोठ्या संख्येने लोकांना वाचवण्यात आले.