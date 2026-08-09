/2026 मधील सर्वात मोठा विनाश; 6125 लोकांचा मृत्यू; जमीन 2 फुटांनी खचली

व्हेनेझुएला भूकंप : सध्या महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्याला भूकंपाचे हादरे बसत आहेत. अनेक ठिकाणी जमीन आणि घरांच्या भिंतीना भेगा पडल्या आहेत. यामुळे नागरीक भयभित झाले असून, प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे. 2026 वर्षातील सर्वात मोठा विनाशकारी भूकंप व्हेनेझुएलामध्ये झाला. यात एकाचवेळी 6125 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या भूकंपांची भयानक तीव्रता दर्शवणारे फोटो इस्रो च्या सॅटेलाईटने कॅप्चर केले आहेत. या भूकंपानंतर जमीन 2 फुटांनी खचली आहे.
इस्रो आणि नासा यांच्या संयुक्त मोहिमेतील निसार उपग्रहाने व्हेनेझुएलामध्ये आलेल्या भूकंपानंतर येथील भूभागाचे निरीक्षण केले आहे. व्हेनेझुएलामध्ये एकाचवेळी दोन शक्तिशाली भूकंप आले होते. निसार उपग्रहाने या भूकंपासंदर्भात महत्त्वपूर्ण पुरावे उघड केले आहेत. उपग्रहाच्या माहितीच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, या प्रचंड भूकंपांमुळे अनेक भागांमध्ये सुमारे 60 सेंटीमीटर म्हणजेच जवळपास 2 फूट जमिनीची हालचाल झाली, ज्यामुळे राजधानी कॅराकस आणि ला ग्वायरा येथे विनाशकारी विध्वंस झाला.
24 जून 2026 रोजी व्हेनेझुएला शक्तिशाली भूकंप आला. शास्त्रज्ञांनी 24 जूनच्या भूकंपापूर्वी आणि नंतर निसार उपग्रहाने घेतलेल्या पृथ्वीच्या प्रतिमांचा अभ्यास केला . भूकंपानंतर जमिनीच्या पृष्ठभागात झालेले बदल निश्चित करण्यासाठी 13 आणि 18 जूनच्या प्रतिमांची तुलना 25 आणि 30 जून रोजी घेतलेल्या माहितीशी करण्यात आली.
24 जून रोजी उत्तर व्हेनेझुएलामध्ये 7.2 तीव्रतेचा भूकंप झाला. अवघ्या 39 सेकंदांनंतर, 7.5 तीव्रतेचा आणखी एक शक्तिशाली भूकंप झाला. या भूकंपांमध्ये6125 लोकांचा मृत्यू झाला. अंदाजे 16,700 लोक जखमी झाले. काराकास आणि ला ग्वायरा व्यतिरिक्त, त्रुहियो, याराकुय, काराबोबो, अरागुआ आणि मिरांडा या राज्यांनाही याचा फटका बसला.
जमिनीच्या पृष्ठभागातील सूक्ष्म बदल शोधण्यासाठी, शास्त्रज्ञांनी इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार (InSAR) तंत्रज्ञानाचा वापर केला. हे तंत्र उपग्रह आणि जमीन यांच्यातील अंतरातील बदल शोधण्यासाठी, उपग्रहाच्या वारंवार होणाऱ्या फेऱ्यांदरम्यान गोळा केलेल्या डेटाची तुलना करते.
मोठ्या भूकंपामुळे जमिनीच्या पृष्ठभागात होणाऱ्या बदलांचे नकाशे तयार करण्यासाठी NISAR च्या 'तात्काळ प्रतिसाद प्रणाली'चा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. भूकंपाची फॉल्ट लाईन समुद्रातून पूर्वेकडे पसरली आणि कॅराकसच्या उत्तरेकडील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ किनाऱ्यावर परत आली. या भागाच्या अगदी दक्षिणेला, जमिनीची सर्वात मोठी हालचाल अंदाजे 2 फूट इतकी होती. यामुळेच कॅराकस आणि ला ग्वायरा येथे इतका व्यापक विध्वंस झाला असे नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीमधील भूभौतिकशास्त्रज्ञ एरिक फील्डिंग यांनी सांगितले.
एरिकच्या मते, भूकंपादरम्यान नेमके काय घडले हे समजून घेण्यासाठी इनसार (InSAR) तंत्रज्ञानाने शास्त्रज्ञांना लक्षणीय मदत केली आहे. निसार (NISAR) उपग्रह पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे निरीक्षण थेट डोक्यावरून न करता, सुमारे 40 अंशांच्या कोनातून करतो. यामुळे त्याला जमिनीचे क्षैतिज आणि उभ्या दोन्ही प्रकारचे विस्थापन नोंदवता येते.