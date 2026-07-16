/मोठी दुर्घटना! एकाचवेळी 500 जणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू? 2 बोटी समुद्रात उलटल्या

Major tragedy at sea Two boats carrying Rohingya refugees : बंगालच्या उपसागरात एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. समुद्रात मोठी लाट आली आणि 2 बोटी उलटल्या आहेत. एकाचवेळी 530 जण समुद्रात बुडाले आहेत. या बोटींमधून म्यानमारमधील छळग्रस्त रोहिंग्या अल्पसंख्याकांच्या सदस्य प्रवास करत होते. या भीषण अपघातात 500 हून अधिक जणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, दोन्ही बोटी जून महिन्याच्या अखेरीस म्यानमारच्या पश्चिम राखाइन राज्यातून निघाल्या होत्या. बोटीवरील बहुतेक प्रवासी रोहिंग्या समुदायाचे होते. त्यापैकी काहींनी बांगलादेश सीमेवरील निर्वासित छावण्यांमधून आपला प्रवास सुरू केला होता. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण संघटना (आयओएम) आणि संयुक्त राष्ट्र निर्वासित उच्चायुक्तालय (यूएनएचसीआर) यांनी एक निवदेन जारी केले आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार पहिल्या बोटीत अंदाजे 250 लोक प्रवास करत होते. या बोटी प्रवासाकरित निघाल्यानंतर थोड्याच वेळात बोटींशी संपर्क तुटला.
8 जुलै रोजी म्यानमारमधील इरावदीच्या किनाऱ्याजवळ 280 लोकांना घेऊन जाणारी दुसरी बोट उलटल्याचा अंदाज आहे. दोन्ही बोटींमधील एकूण 530 बेपत्ता असून, यांच्यापैकी 500 जणांचा बुडून मृत्यू झाल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांनी या मोठ्या दुर्घटनेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.मृतांची संख्या अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. संभाव्य विनाशकारी जीवितहानीमुळे UNHCR आणि IOM अत्यंत चिंतित आहेत. हिंसाचारापासून वाचण्यासाठी रोहिंग्या निर्वासित अनेकदा धोकादायक सागरी मार्गांचा अवलंब करतात. जून आणि जुलै महिन्यांतील मान्सूनमुळे समुद्रात प्रचंड लाटा उसळण्याची भिती असते. क्षमतेपेक्षा जास्त भार असलेल्या बोटींचे अपघात या निर्वासितांसाठी जीवघेणे ठरले आहेत. मदत आणि बचाव यंत्रणा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
बंगालचा उपसागर हा सागरी मार्ग रोहिंग्यांसाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे. या मार्गावर प्रवास करताना लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसह हजारो लोकांचा बळी गेला आहे. UNHCR च्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये 6,500 हून अधिक रोहिंग्यांनी समुद्राच्या मार्गाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. या काळात सुमारे 900 लोकांना मृत किंवा बेपत्ता घोषित करण्यात आले. रोहिंग्यांच्या सागरी प्रवासाच्या इतिहासातील हे सर्वात प्राणघातक वर्ष ठरले. संस्थेच्या मते, निर्वासित आणि स्थलांतरितांसाठी या मार्गावर आता जगातील सर्वाधिक मृत्यूदर आहे.
म्यानमारच्या सुरक्षा दलांकडून झालेल्या हिंसाचारामुळे पलायन केलेले सुमारे 12 लाख रोहिंग्या मुस्लिम (जे राष्ट्रहीन आहेत) सध्या बांगलादेशातील निर्वासित छावण्यांमध्ये राहत आहेत. त्यांना अनेक मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिका आणि इतर देणगीदार देशांकडून मिळणाऱ्या परकीय मदतीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे, त्यामुळे बांगलादेशातील निर्वासित छावण्यांमध्ये अन्न आणि शिधासामग्रीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. म्यानमारच्या रखाइन राज्यात लष्कर आणि बंडखोर गटात सुरू असलेल्या युद्धामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परतण्यासाठी कोणताही सुरक्षित मार्ग नाही. 2017 मध्ये रोहिंग्यांविरुद्ध नरसंहाराचे आरोप असलेले म्यानमारचे लष्कर अजूनही तिथे सत्तेवर आहे. जे रोहिंग्या म्यानमारमध्ये राहिले आहेत, त्यांना नजरकैदेच्या शिबिरांमध्ये कडक निर्बंधांखाली ठेवण्यात आले आहे.