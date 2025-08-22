हृदयाची धडधड वाढवणारा VIDEO: टेकऑफ करताच विमानाचा स्फोट, एका सेकंदात...

Malaysia Airlines: मलेशिया (Malaysia) मधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रॉयल मलेशियन एअर फोर्सच्या (RMAF) ताफ्यातील F/A-18D हॉर्नेट (Hornet) लढाऊ विमान उड्डाण घेताच त्याला अचानक आग लागली. काही सेकंदांतच विमान ज्वालामुखीच्या गोळ्यात बदलले आणि संपूर्ण परिसरात स्फोटाचा आवाज घुमला. ही दुर्घटना कुआंटन (Kuantan) येथील सुलतान अहमद शाह विमानतळावर (Sultan Ahmad Shah Airport) घडली. सुदैवाने पायलट वेळेवर बाहेर पडला आणि मोठा अपघात टळला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही समोर आला आहे.
RMAF ने अपघाताची पुष्टी करत तपासाला सुरुवात केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, विमानाची प्रगत तंत्रज्ञान प्रणाली आणि कठोर देखभाल नियम असूनही अशी दुर्घटना घडणे धोक्याची घंटा मानली जात आहे. यामुळे मिलिटरी एव्हिएशन क्षेत्रातील सुरक्षेविषयी नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. F/A-18D हॉर्नेटचा वापर अनेक महत्वाच्या लष्करी मोहिमांसाठी केला जातो.
सुलतान अहमद शाह विमानतळावरील उड्डाणे काही वेळासाठी थांबवण्यात आली आहेत. अपघातग्रस्त विमान हटवून धावपट्टीची साफसफाई होईपर्यंत ऑपरेशन्स बंद राहतील, असे विमानतळ प्रशासनाने स्पष्ट केले. प्रवाशांना त्यांच्या विमानकंपन्यांकडून नव्या वेळापत्रकाबाबत माहिती घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत मलेशिया आपली लष्करी क्षमता वाढवत आहे. रशियाच्या SU-57 फेलनपासून ते दक्षिण कोरियाच्या KF-21 बोरोमे सारख्या नव्या लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी चर्चा सुरू आहेत. मात्र या अपघातामुळे RMAF च्या प्रशिक्षण आणि ऑपरेशन कार्यक्रमांवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एव्हिएशन, इंजिनिअरिंग आणि सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती या अपघाताचा सखोल तपास करणार आहे. तपासाअंती देखभाल पद्धतीत किंवा पायलट प्रशिक्षणात काही बदल केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मलेशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हवाई दल अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने अशा घटना गंभीर चिंता निर्माण करणाऱ्या ठरतात.