Marathi News
Malaysia Fighter Jet Fire: मलेशियामध्ये रॉयल मलेशियन एअर फोर्स (RMAF) च्या F/A-18D हॉर्नेट लढाऊ विमानाला उड्डाणादरम्यान आग लागली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 22, 2025, 09:18 AM IST
हृदयाची धडधड वाढवणारा VIDEO: टेकऑफ करताच विमानाचा स्फोट, एका सेकंदात...

Malaysia Airlines: मलेशिया (Malaysia) मधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रॉयल मलेशियन एअर फोर्सच्या (RMAF) ताफ्यातील F/A-18D हॉर्नेट (Hornet) लढाऊ विमान उड्डाण घेताच त्याला अचानक आग लागली. काही सेकंदांतच विमान ज्वालामुखीच्या गोळ्यात बदलले आणि संपूर्ण परिसरात स्फोटाचा आवाज घुमला. ही दुर्घटना कुआंटन (Kuantan) येथील सुलतान अहमद शाह विमानतळावर (Sultan Ahmad Shah Airport) घडली. सुदैवाने पायलट वेळेवर बाहेर पडला आणि मोठा अपघात टळला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही समोर आला आहे.

अशी दुर्घटना घडणे धोक्याची घंटा 

RMAF ने अपघाताची पुष्टी करत तपासाला सुरुवात केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, विमानाची प्रगत तंत्रज्ञान प्रणाली आणि कठोर देखभाल नियम असूनही अशी दुर्घटना घडणे धोक्याची घंटा मानली जात आहे. यामुळे मिलिटरी एव्हिएशन क्षेत्रातील सुरक्षेविषयी नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. F/A-18D हॉर्नेटचा वापर अनेक महत्वाच्या लष्करी मोहिमांसाठी केला जातो.

फ्लाइट ऑपरेशन्सवर परिणाम

सुलतान अहमद शाह विमानतळावरील उड्डाणे काही वेळासाठी थांबवण्यात आली आहेत. अपघातग्रस्त विमान हटवून धावपट्टीची साफसफाई होईपर्यंत ऑपरेशन्स बंद राहतील, असे विमानतळ प्रशासनाने स्पष्ट केले. प्रवाशांना त्यांच्या विमानकंपन्यांकडून नव्या वेळापत्रकाबाबत माहिती घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

मलेशियाची लष्करी ताकद वाढवण्याची तयारी

गेल्या काही वर्षांत मलेशिया आपली लष्करी क्षमता वाढवत आहे. रशियाच्या SU-57 फेलनपासून ते दक्षिण कोरियाच्या KF-21 बोरोमे सारख्या नव्या लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी चर्चा सुरू आहेत. मात्र या अपघातामुळे RMAF च्या प्रशिक्षण आणि ऑपरेशन कार्यक्रमांवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सखोल तपास करणार?

एव्हिएशन, इंजिनिअरिंग आणि सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती या अपघाताचा सखोल तपास करणार आहे. तपासाअंती देखभाल पद्धतीत किंवा पायलट प्रशिक्षणात काही बदल केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मलेशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हवाई दल अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने अशा घटना गंभीर चिंता निर्माण करणाऱ्या ठरतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

