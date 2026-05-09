/मॉर्निग वॉकला गेला अन् क्षणात कोट्याधीश झाला! जंगलातील एका झाडाखाली सापडला 1500 वर्षांपूर्वीचा सोन्याचा खजिना

तो नेहमीप्रमाणे मॉर्निग वॉकला गेला होता आणि एका झाडाखाली त्याला काहीतरी चमकल्यासारखं दिसलं. त्याला कधी स्वप्नातही वाटलं नसेल तो एका क्षणात कोट्याधीश होईल.
मॉर्निग वॉकला गेलेल्या एका व्यक्तीला जंगलात झाडाखाली सोन्याचा खजिना सापडला. तब्बल 1500 वर्षे जुना हा खजिना पाहून तो थक्क झाला. ही घटना नॉर्वेमधील आहे. ही व्यक्ती मॉर्निग वॉकला गेल्यावर त्याला सोन्याने मढवलेल्या तलवारीच्या म्यानाचा एक भाग सापडला. त्याला सापडलेला हा खजिना म्हणजे मोठी ऐतिहासिक शोध मानला जातोय. सोन्याने मढवलेल्या तलवारीच्या म्यानाचा हा भाग एका शक्तिशाली योद्धाचा असल्याचा अंदाज आहे. संशोधनाने सांगितलंय की, या शक्तिशाली योद्ध्याने देवांना अर्पण म्हणून ती मुद्दाम पुरली होती असं संशोधनातून पुढे आलं आहे. तर नैऋत्य नॉर्वेमध्ये झालेला हा शोध आता सहाव्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या पुरातत्वीय शोधांपैकी एक मानला जातोय.
सापासारख्या नक्षीमुळे रहस्यमय शोध..
स्टावांगर विद्यापीठाने या शोधाबद्दल सांगितलं की, ही ऐतिहासिक शोध एका स्थानिक व्यक्तीने लावला आहे. तो सकाळी फिरायला जंगलात गेला असताना त्याला झाडाखाली मातीत ढेकूळ दिसला. त्याने उत्सुकतेपोटी तो माती बाजूला केली तर त्याला काहीतरी चमकल्यासारखं वाटलं. त्याला विश्वास बसला नाही पण त्याला एक दुर्मिळ खजिना सापडला होता. त्याला सापडलेल्या गोष्टीची तपास केल्यावर समोर आलं की, तो एक सोन्याचा दागिना होता. जो एकेकाळी तलवारीच्या म्यानाला जोडलेला होता. त्याची लांबी अंदाजे 6 सेंटीमीटर तर वजन अंदाजे 33 ग्रॅम एवढी मोजण्यात आली. त्यावरील सापासारख्या नक्षीमुळे ते अधिकच रहस्यमय आणि आकर्षक वाटत, असल्याने संशोधकांनी त्याची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली.
हा अतिशय दुर्मिळ शोध...
पुरातत्वशास्त्रज्ञ हाकॉन रायनरसेन यांनी सांगितलं की, संपूर्ण उत्तर युरोपमध्ये अशा प्रकराच्या 17 पुरातन वस्तू सापडल्या आहेत. खजिना किंवा इतर मौल्यवान वस्तूंचा शोध लागला आहे. पण ही अशी दुर्मिळ वस्तू सापडली आहे, ज्यामुळे तिची कहाणी अधिकच अद्वितीय ठरतंय. तज्ज्ञांनी सांगितलं की, हे म्यान बऱ्याच काळापासून वापरले जात असल्याचे समोर आलंय. त्याच्या झिजलेल्या भागांवरून असं समोर आलंय की, ती केवळ एक सजावटीची वस्तू नव्हती, तर एका प्रभावशाली योद्ध्याच्या खऱ्या तलवारीचाच एक भाग होती.