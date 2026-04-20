आजही एकाच मुलीशी लग्न करतात अनेक सख्खे भाऊ, कुठे अजून जिवंत आहे 'पांचाली'ची प्रथा?

भारत हा देश वेगवेगळ्या परंपरांनी समृद्ध आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आजही या परंपरा जपल्या जातात. वाचून थोडं विचित्र वाटेल पण या देशात आजही एका मुलीशी कितीही सख्खे भाऊ असले तरीही ते तिच्याशी लग्न करतात. महत्त्वाचं म्हणजे सुखाचा संसार करतात.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 20, 2026, 10:38 PM IST
AI Photo

हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं नेपाळ हे गाव. आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी तसेच अनेक रहस्यमय परंपरांसाठी ओळखला जातो. यापैकीच एक म्हणजे "पांचाली" परंपरा. यामध्ये एक पत्नी एकाच कुटुंबातील अनेक सख्या भावांशी लग्न करते.  महाभारतातील द्रौपदीची आठवण करून देणारी ही प्रथा नेपाळच्या दुर्गम हुमला जिल्ह्यात आजही टिकून आहे. येथे, न्यिनबा समुदाय आपल्या सर्व भावांचे लग्न एकाच स्त्रीशी लावतो. आधुनिक काळात हे विचित्र वाटू शकते, परंतु यामागील कारणे आर्थिक आणि सामाजिक घटकांमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत.

न्यिनबा समुदाय नेपाळच्या हुमला जिल्ह्यातील खडबडीत डोंगराळ भागात राहतो. ते प्रामुख्याने चार गावांमध्ये राहतात, ज्यांना स्थानिक पातळीवर "न्यिन युल त्शान जी" म्हणून ओळखले जाते, ज्याचा अर्थ "उन्हाळी उतारावरील चार गावे" असा होतो. समुद्रसपाटीपासून २,५५० ते ३,३०० मीटर उंचीवर वसलेली ही गावे कर्नाली आणि दोजम नद्यांनी वेढलेली आहेत. येथील भूप्रदेश इतका खडतर आहे की शेती आणि उपजीविकेसाठी प्रत्येक पावलावर संघर्ष करावा लागतो. या आव्हानात्मक वातावरणामुळे या समाजाला एक अशी परंपरा स्वीकारावी लागली आहे, जी आता जगभरात कुतूहलाचा विषय बनली आहे.

या प्रथेमागचं कारण काय?

पांचाली परंपरेमागील मुख्य कारण आर्थिक आहे. या समाजाचा असा विश्वास आहे की, जर प्रत्येक भावाने स्वतंत्रपणे लग्न केले, तर कुटुंबाची वडिलोपार्जित जमीन विभागली जाईल. जमिनीच्या लहान तुकड्यांमुळे शेती उत्पादन कमी होईल आणि कुटुंब गरिबीच्या चक्रात अडकेल. आपली मालमत्ता एकत्रित करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी, ते आपल्या सर्व भावांचे लग्न एकाच स्त्रीशी लावतात. अशा प्रकारे, जमिनीचा मोठा भाग कुटुंबाकडे राहतो आणि आर्थिक ऐक्य टिकून राहते.

या पद्धतीमधून कुटुंब कसं चालतं? 

या पद्धतीतील विवाह प्रक्रिया देखील पारंपरिक आहे. मुलीचे लग्न प्रामुख्याने कुटुंबातील सर्वात मोठ्या भावाशी लावले जाते. लग्नानंतर, ती स्त्री सर्व भावांची पत्नी मानली जाते. सर्वात मोठा भाऊ कुटुंबाचा प्रमुख असतो आणि त्याचे निर्णय अंतिम असतात. कोणता भाऊ व्यवसाय सांभाळेल आणि कोण शेती करेल, हे तो ठरवतो. कुटुंबात सलोखा टिकवण्यासाठी, सर्व भावांना समान हक्क दिले जातात. मुलांची जबाबदारीसुद्धा एका वडिलांवर नसून सामूहिकरित्या उचलली जाते.

मुलांचं भविष्य काय?

या प्रथेमुळे पितृत्वावरून होणारे कोणतेही वाद टाळले जातात, कारण मुलांना केवळ एका भावाची नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाची मालमत्ता मानले जाते. न्यिनबा समाजात, मुले सामूहिक जबाबदारीचे प्रतीक आहेत. मालमत्तेतील त्यांचा वाटा देखील विभागलेला असतो, ज्यामुळे कोणत्याही वादाची शक्यता नाहीशी होते. स्त्रिया घरकाम आणि शेती सांभाळतात, तर पुरुष व्यापार आणि पशुपालन यांसारखी कठीण कामे करतात. ते बार्ली, बाजरी आणि बटाट्यांची लागवड करून, तसेच मीठ आणि लोकरीचा व्यापार करून आपला उदरनिर्वाह करतात.

कायदा आणि परंपरा यांच्यातील संघर्ष

नेपाळ सरकारने १९६३ मध्ये बहुपतित्वावर कायदेशीर बंदी घातली. असे असूनही, आधुनिक कायद्यांचा या दुर्गम गावांवर फारसा परिणाम झालेला नाही. 1980 च्या दशकात, प्रसिद्ध मानववंशशास्त्रज्ञ नॅन्सी लेविन यांनी या समुदायाचा सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या अहवालात, त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की ही केवळ एक सामाजिक दुर्गुण नाही, तर अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थितीत जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकांसाठी एक गरज आहे. आजही, असंख्य कायदेशीर निर्बंध असूनही, ही परंपरा लोकांच्या जीवनशैलीचा एक अविभाज्य भाग बनून राहिली आहे.

 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

