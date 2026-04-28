मराठी भाषेला दुसरे स्थान! जगातील सर्वात श्रीमंत मुस्लिम देशात लागलेल्या फलकांवर मराठी भाषेत असं लिहीलयं तरी काय?

जगातील सर्वात श्रीमंत मुस्लिम देशात मराठी भाषेला दुसऱ्या क्रमाकांचे स्थान देण्यात आले आहे. येथे फलकांवर मराठी भाषेत ही माहिती देण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 28, 2026, 04:12 PM IST
Marathi Language Text :  विविध कारणांमुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेवरुन नेहमीच वाद विवाद होत असतात. आता राज्यात सध्या रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापल आहे. अनेक जण मराठी सक्तीला विरोध करत आहेत. अशातच आता जगातील सर्वात श्रीमंत मुस्लिम देशात लागलेले  मराठी भाषेतील फलक सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. जगातील या सर्वात श्रीमंत मुस्लिम देशात मराठी भाषेला दुसऱ्या क्रमाकांचे स्थान देण्यात आले आहे. येथे काही सार्वजनिक ठिकाणी काही फलक लागले आहेत. या फलकांवर मराठी भाषेतही माहिती देण्यात आली आहे. 

मराठी भाषेतील हे फलक दुसऱ्या तिसऱ्या कोणत्या नाही तर UAE देशात लागले आहेत. UAE ची राजधानी असलेल्या दुबईत लागलेल्या सूचना फलाकांवर मराठी भाषेतही संदेश देण्यात आले आहेत. अनेक भारतीयांनी दुबईतील हे मराठी भाषेतील फलकांचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.  Dipak Kadam नावाच्या व्यक्तीने एक पोस्ट लिहीत फोटो शेअर केले आहेत. 

दुबईसारख्या जागतिक शहरात उभ्या असलेल्या या फलकावर जेव्हा मराठी भाषेला स्थान दिलेलं दिसतं तेव्हा मन अभिमानाने भरून येतं @HHShkMohd  यांनी केवळ भाषा जपली नाही, तर इतर संस्कृती आणि भाषांचाही आदर कसा करायचा हे जगाला दाखवून दिलं असं Dipak Kadam यांनी पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.  दुबई, संयुक्त अरब अमिरात येथील मोहम्मद बिन रशीद ग्रंथालयाने आता मराठी भाषेला सन्मान दिला असून मराठी भाषेत फलकही लावला आहे. दुबईसारख्या जागतिक शहरात उभ्या असलेल्या या फलकावर जेव्हा मराठी भाषेला स्थान दिलेलं दिसतं, तेव्हा मन अभिमानाने भरून येतं. Mohammed bin Rashid Al Maktoum यांनी केवळ स्वतःची भाषा जपली नाही, तर इतर संस्कृती आणि भाषांचाही आदर कसा करायचा हे जगाला दाखवून दिलं आहे.

“जो लोकांचे आभार मानत नाही, तो खरा नेता नाही”  हा संदेश मराठीत वाचताना जाणवतं की भाषा ही फक्त संवादाचं साधन नसून, ती आपल्या संस्कृतीची ओळख आहे. आज जगाच्या पटलावर मराठी भाषेला असा मान मिळणं म्हणजे प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.  आपणही आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगूया, तिला जपूया आणि पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवूया. मराठी आहे म्हणून आपण आहोत… आणि आपण आहोत म्हणून मराठी आहे अशी पोस्ट मराठी मुसलमान नावाच्या फेसबुक पेजवर शेअर करण्यात आली आहे. 

दुबईत महाराष्ट्र मंडळ

दुबईत मराठी चांगलीच लोकप्रिय आहे. येथे राहणारे अनिवासी भारतीय तसेच 1973 साली स्थापन करण्यात आलेले दुबई महाराष्ट्र मंडळ  सारख्या सामाजिक संस्था मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करतात. दुबईत हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा सामान्य असल्या तरी मराठी भाषेला देखील तितकेच महत्व दिले जाते.  घरात, सामुदायिक मेळाव्यांमध्ये, सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये मराठीचा वापर केला जातो. इतकचं नाही तर मराठी शिक्षणासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्नही केले जातात. 

दुबई महाराष्ट्र मंडळ  हे मराठी भाषकांसाठी एक केंद्रबिंदू म्हणून काम करते. या मंडळातर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटके आणि उत्सव आयोजित केले जातात. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये महाराष्ट्रातील अंदाजे 400,000 लोक राहतात.  जे भारतीय वंशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 10 टक्के आहेत. स्थानिक गटांच्या माध्यमातून तरुण पिढीला मराठी शिकवण्याचे प्रयत्न केले जातात. कागदपत्रांच्या व्यावसायिक वापरासाठी व्यावसायिक मराठी अनुवाद सेवा उपलब्ध करुन जाते. इतकचं नाही तर दुबईमधील काही कंपन्या मराठी भाषेसंबंधित पदांसाठी नोकरीच्या जाहिरात देखील काढतात.  दुबईमधील मराठी भाषिक कुटुंबे आपली भाषा आणि संस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी घरात मुलांशी मराठी भाषते संवाद साधतात.  'कोकण मेळा' सारखे कार्यक्रमक दुबईत आयोजीत केले जातात.  

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

