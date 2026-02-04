English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आणि तो ही मुख्यमंत्र्यांच्या मेकअपसाठी! अर्थव्यवस्था डबघाईला लागलेल्या पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट

4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आणि तो ही मुख्यमंत्र्यांच्या मेकअपसाठी! अर्थव्यवस्था डबघाईला लागलेल्या पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट

Maryam Nawaz Four Crore Budget For Makeup: महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेच्या देशात अर्थात पाकिस्तनमध्ये पाकिस्तानच्या पंजाब सुबेच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या मेकअपसाठी खर्च करण्यासाठी सरकारने चार कोटी रुपयांचा फंड जारी केला आहे    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 4, 2026, 11:39 AM IST
4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आणि तो ही मुख्यमंत्र्यांच्या मेकअपसाठी! अर्थव्यवस्था डबघाईला लागलेल्या पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट

Four Crore Budget For Makeup of Pakistan Maryam Nawaz: पाकिस्तान सध्या तीव्र आर्थिक संकट आणि महागाईच्या झळांनी त्रस्त आहे. दरम्यान, पंजाब प्रांताच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्याशी संबंधित एक निर्णय मोठ्या वादाचा विषय ठरला आहे. मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या मेकअपसाठी  तब्बल चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे समोर आले असून, या निर्णयामुळे पाकिस्तानात संतापाची लाट उसळली आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची कन्या असलेल्या मरियम नवाज सध्या पंजाब प्रांताच्या मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या मेकअप आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांतील प्रेझेन्ससाठी हा निधी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, हाच निधी माहिती मंत्री आजम जाहिद बुखारी यांच्यासाठीही मंजूर करण्यात आला आहे. या संदर्भातील सरकारी आदेशाची प्रत माध्यमांकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आधीही खर्चावरून वाद

मरियम नवाज यांच्यावर यापूर्वीही सरकारी खर्चामुळे टीका झाली होती. काही काळापूर्वी त्यांच्या सरकारी वाहनाच्या टायर बदलण्यासाठी सुमारे एक कोटी पाकिस्तानी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यावेळीही विरोधकांसह सर्वसामान्य जनतेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

महागाईच्या विळख्यात जनता

पाकिस्तानातील सामान्य नागरिक महागाईमुळे अक्षरशः हैराण झाला आहे. देशात दूधाचे दर प्रति लिटर २०० ते ३७० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत, तर पेट्रोलसाठी नागरिकांना २५० रुपयांहून अधिक मोजावे लागत आहेत. फळांच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या असून केळीचा दर्जन ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत, तर सफरचंदाचे दरही अत्यंत महाग झाले आहेत.

अशा परिस्थितीत, गेल्या १२ जानेवारी रोजी लाहोरमध्ये पंजाब सरकारच्या कॅबिनेट सचिवालयाकडून चार कोटी रुपयांची विशेष मंजुरी देण्यात आली. या आदेशात मुख्यमंत्री मरियम नवाज आणि माहिती मंत्री आजम जाहिद बुखारी यांच्या मेकअप, कार्यक्रम, बैठकांमधील सादरीकरण आणि गर्दीत योग्य प्रकारे उपस्थित राहण्यासाठी हा खर्च मंजूर केल्याचा उल्लेख आहे. हा आदेश अत्यंत गोपनीय पद्धतीने काढण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी सरकारमधील काही घटकांनीच त्याला विरोध केल्याची माहिती आहे.

मरियम नवाज्यांच्या अडचणीत वाढल्या

या निर्णयानंतर पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्यावर चौफेर टीका सुरू झाली आहे. जनतेला रोजच्या गरजेच्या वस्तू परवडत नसताना, केवळ सजण्या-संवरासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कसा काय केला जाऊ शकतो, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ठोस उत्तर देणे कठीण झाले असल्याचे चित्र आहे.

Maryam Nawaz makeup budget

दूतावासांचेही बिले थकीत

पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत जाणकारांचे म्हणणे आहे की, सरकारकडून जनतेपेक्षा सत्ताधाऱ्यांवरच जास्त खर्च केला जातो. मागील दोन वर्षांत पाकिस्तानला परदेशातील अनेक दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांची बिले भरता आलेली नाहीत. त्यामुळे अनेक देशांत पाकिस्तानच्या मंत्र्यांना दूतावासांची वाहनेही उपलब्ध होऊ शकली नाहीत.

न्यूयॉर्कमधील पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावासाने इस्लामाबादमधील अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात जुलै २०२३ ते जून २०२४ या कालावधीतील सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा उल्लेख आहे. ही रक्कम लिफ्ट, हीटर दुरुस्ती आणि वाहन खर्चासाठी होती, मात्र ती अद्याप मंजूर करण्यात आलेली नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
PakistanMaryam NawazNawaz SharifPunjab Chief Ministermakeup budget

इतर बातम्या

Gold-Silver Rate Today: अरे देवा..! पुन्हा वाढले सोने-चांदी...

भारत