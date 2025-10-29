English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील 15 दिग्गज कंपन्या 1,70,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार; संपूर्ण जगात IT क्षेत्रात मोठी खळबळ माजणार

अमेरिकेसह जगभरात आर्थिक संकटाचे सावट गडद होत आहे. याचा फटका अनेक मोठ्या कंपन्याना आधीच बसला आहे. एकामागून एक मोठ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरुन काढून टाकत आहेत. अनेक कंपन्या एआयच्या वापरामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकत आहेत, तर काही कंपन्या खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली लोकांना कामावरून काढून टाकत आहेत. जगातील 15 दिग्गज कंपन्या 1,70,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 10:21 PM IST
48,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची घोषणा करणाऱ्या यूपीएस (युनायटेड पार्सल सर्व्हिस) कडून सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आल्याचे वृत्त आहे. अमेझॉन देखील सुमारे 30,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. चिप्स देखील बनवणाऱ्या टेक जायंट इंटेलने 24,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. इंटेलमधील कपाती सेमीकंडक्टर क्षेत्रासमोरील आव्हाने समोर आली आहेत.

जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मंदीच्या सावटाखाली येताना दिसत आहे. एकामागून एक, जगातील आघाडीच्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहेत. कामावरून काढून टाकण्याचा परिणाम तंत्रज्ञान, किरकोळ विक्री, उत्पादन आणि अगदी सल्लागार क्षेत्रांपर्यंत सर्वत्र दिसून येतो. अलिकडच्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की फक्त 15 प्रमुख कंपन्यांनी एकत्रितपणे 1.7 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.  कामगार कपातीचा परिणाम अन्न आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादने क्षेत्रावरही होत आहे. नेस्लेने जागतिक स्तरावर 16,000 नोकऱ्या कपातीची घोषणा केली आहे. सल्लागार आणि सेवा क्षेत्रात, एक्सेंचरने 11,000 कर्मचारी कपात केली आहे, तर पीडब्ल्यूसीने 5,600 कर्मचारी कपात केली आहे.

ऑटो कंपन्यांमध्ये टाळेबंदी 

या संकटातून ऑटोमोबाईल क्षेत्रही अस्पृश्य राहिले आहे. फोर्ड मोटर कंपनीने 11,000 कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची पुष्टी केली आहे. दरम्यान, एक आघाडीची आरोग्यसेवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क देखील 9,000 कर्मचाऱ्यांना कपात करत आहे.  तंत्रज्ञान क्षेत्रात, मायक्रोसॉफ्टने 7,000, सेल्सफोर्सने 4,000 आणि मेटा (फेसबुकची मूळ कंपनी) 600 कर्मचाऱ्यांना कमी केले आहे. याशिवाय, मीडिया दिग्गज पॅरामाउंटने 2000, रिटेल चेन टार्गेटने 1,800, क्रोगरने 1,000 आणि अप्लाइड मटेरियल्सने 1,444 कर्मचाऱ्यांना कमी केले आहे. तज्ञांचे मत आहे की या कपातीकडे केवळ खर्च कमी करण्यासाठी पाहिले जाऊ नये. ते ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आणि बदलत्या व्यवसाय मॉडेल्सच्या दिशेने कंपन्यांचे एक धोरणात्मक पाऊल आहे. तथापि, याचा लाखो कुटुंबांवर परिणाम होईल आणि ग्राहकांच्या मागणीवर दबाव वाढू शकतो. 

कर्मचारी कपात केलेल्या कंपन्यांची यादी

यूपीएस: 48,000 कर्मचारी
अमेझॉन: 30,000 पर्यंत कर्मचारी
इंटेल: 24,000 कर्मचारी
नेस्ले: 16,000 कर्मचारी
एक्सेंचर: 11,000 कर्मचारी
फोर्ड: 11,000 कर्मचारी
नोवो नॉर्डिस्क: 9,000 कर्मचारी
मायक्रोसॉफ्ट: 7,000 कर्मचारी
पीडब्ल्यूसी: 5,600 कर्मचारी
सेल्सफोर्स: 4,000 कर्मचारी
पॅरामाउंट: 2,000 कर्मचारी
लक्ष्य: 1,800 कर्मचारी
क्रोगर: 1,000 कर्मचारी
अप्लाइड मटेरियल: 1,444 कर्मचारी
मेटा: 600 कर्मचारी

FAQ

1 जगभरातील आर्थिक संकटामुळे नोकरी कपाती का होत आहे?
 अमेरिकेसह जगभरातील आर्थिक मंदीमुळे कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी आणि एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) च्या वापरामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकत आहेत. यामुळे तंत्रज्ञान, किरकोळ विक्री, उत्पादन, सल्लागार आणि ऑटो क्षेत्रांवर परिणाम होत आहे.

2 किती कंपन्यांनी आणि किती कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले आहे?
जगातील १५ दिग्गज कंपन्यांनी एकत्रितपणे १,७०,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहेत. हे आकडे अलिकडच्या आठवड्यांतील घोषणांवर आधारित आहेत.

3 सर्वाधिक कर्मचारी कपाती कोणत्या कंपनीने केली आहे?
यूपीएस (युनायटेड पार्सल सर्व्हिस) ने ४८,००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे, जी सर्वाधिक आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mass Layoffs in the WorldThe world 15 largest companies will lay off 170000 employees15 दिग्गज कंपन्या 170000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार

