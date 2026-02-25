Explainer : मसाज सर्व्हिस, अल्पवयीन मुलांचे अपहरण, बलात्कार आणि हत्या...; अनेक वर्ष कसे लपून राहिले एपस्टिनचे लैंगिक शोषणाचे नेटवर्क?

Epstein Files Trafficking Network : एका श्रीमंत माणसाने मसाज सर्व्हिसच्या नावाखाली शाळकरी मुलींवर बलात्कार केला. लहान मुलांना एका गुप्त बेटावर नेले तिथे त्यांच्यावर बलात्कार करुन त्यांची हत्या केली. एपस्टिन फाइल्समधील हे सर्व राजकीय थ्रिलरसारखे वाटत असले तरी, ते तसे नाही. 2005 मध्ये एका 14 वर्षांच्या मुलीच्या पालकांनी पोलीस तक्रार दाखल केली. तेव्हा एपस्टिनचे प्रकरण पहिल्यांदा समोर आले. दोन दशकांनंतरही, हा घोटाळा न्यायालये आणि सत्तेच्या प्रांगणामध्ये सतत फिरत आहे. प्रत्येक नवीन कागदपत्रातून एक विचलित करणारे सत्य समोर येते. या घोटाळ्यामागील प्रमुख व्यक्ती आता या जगात नसली तरी, त्याच्या गुन्ह्यांचा परिणाम अजूनही कायम आहे.
जगातील सर्वात कुप्रसिद्ध लैंगिक तस्करी घोटाळ्यांपैकी एकात अडकण्यापूर्वी, जेफ्री एपस्टिनने सेल्फ मेड अब्जाधीश म्हणून प्रतिष्ठा निर्माण केली. तो राष्ट्रपती, राजपुत्र, वॉल स्ट्रीट दिग्गज, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आणि नोबेल पारितोषिक विजेत्यांसह सहजपणे मिसळला. त्याच्याकडे मॅनहॅटन आणि पाम बीचमध्ये आलिशान बंगले, एक खाजगी कॅरिबियन बेट, विमानांचा ताफा होता, हे सर्व सत्ता आणि संपत्तीचे प्रतिक होते. २० जानेवारी 1953 रोजी न्यू यॉर्कमधील ब्रुकलिन येथे जन्मलेल्या एपस्टिनने महाविद्यालयीन पदवी पूर्ण केली नव्हती, परंतु वयाच्या 21 व्या वर्षी तो मॅनहॅटनमधील प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूलमध्ये भौतिकशास्त्र आणि गणिताचा शिक्षक झाला. तिथून, त्याच्या संबंधांमुळे तो वॉल स्ट्रीटला गेला, जिथे त्याने बेअर स्टर्न्स या गुंतवणूक बँकेत काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने स्वतःची आर्थिक व्यवस्थापन फर्म उघडली, जी केवळ अब्जाधीशांना सेवा देत होती. एपस्टिनच्या अफाट संपत्तीवर नेहमीच संशय होता. तथापि, त्याच्या यशाच्या लबाडीमागे, तो वर्षानुवर्षे लैंगिक तस्करीचा एक ग्रुप चालवत होता, ज्यामध्ये शोषण, लैंगिक अत्याचार आणि अल्पवयीन मुलींची तस्करी यांचा समावेश होता. 1991 मध्ये, एपस्टिनची गिलेन मॅक्सवेलशी भेट झाली, जी नंतर त्याच्या काळ्या गुन्हेगारी नेटवर्कचा एक महत्त्वाचा भाग बनली.
गिलेन मॅक्सवेल ही एक ब्रिटिश समाजसेविका आहे आणि मीडिया टायकून रॉबर्ट मॅक्सवेलची मुलगी आहे. एका श्रीमंत कुटुंबात जन्मलेली मॅक्सवेल राजकारण, व्यवसाय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तींशी असलेल्या संबंधांसाठी ओळखली जात असे. ती एक ग्लॅमरस आणि बिनधास्त जीवनशैली जगत होती, परंतु एपस्टिनसोबतच्या तिच्या नातेसंबंधामुळे ती एक धोकादायक व्यक्ती बनली. 1990 पासून 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत, मॅक्सवेलने एपस्टिनसाठी अल्पवयीन मुलींना पुरवण्यास आणि प्रशिक्षण देण्यास मदत केली. साक्षीदारांचे म्हणणे आहे की मॅक्सवेलने किशोरवयीन मुलींशी संपर्क साधला, त्यांचा विश्वास मिळवला आणि अत्याचार हे कॉमन असल्याचे ती भासवत होती. जुलै 2020 मध्ये, मॅक्सवेलला न्यू हॅम्पशायरमध्ये अटक करण्यात आली आणि एपस्टिनच्या कारवायांशी संबंधित लैंगिक तस्करी आणि कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. न्यू यॉर्कमधील एका हाय-प्रोफाइल खटल्यानंतर, तिने डिसेंबर 2021 मध्ये अनेक लैंगिक तस्करीच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवले. जून 2022 मध्ये तिला फेडरल तुरुंगात 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. ती अजूनही तुरुंगात आहे.
एपस्टिनने लैंगिक शोषणासाठी एक पद्धतशीर सिस्टीम चालवली, ज्याचे वर्णन पिरॅमिड योजना म्हणून केले जाते. तो न्यू मेक्सिकोमधील मॅनहॅटनमधील पाम बीच आणि त्याच्या खाजगी कॅरिबियन बेटावरील त्याच्या आलिशान निवासस्थानांमध्ये अल्पवयीन मुलींना भरती करत आणि त्यांच्यावर बलात्कार करत असे. सुरुवातीला या तरुणींना मसाज सेवांच्या बदल्यात पैसे देऊ केले जात होते, जे नंतर लैंगिक शोषणात रूपांतरित झाले. काही पीडितांना इतर मुलींना भरती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले गेले, ज्यामुळे नेटवर्कचा विस्तार झाला. एपस्टिनने लोकांच्या वैयक्तिक असुरक्षिततेचा फायदा घेतला. एका पीडितेने सांगितले की तिच्या आईच्या मृत्यूनंतर, एपस्टिनने तिला इतक्या खालच्या पातळीवर ढकलले की तिने स्वतःला वेदनेपासून मुक्त करण्यासाठी बंदूक खरेदी केली. अनेक पीडितांनी सांगितले की एपस्टिनने त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शन, आर्थिक मदत किंवा शैक्षणिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले.
जेफ्री एपस्टिनची चौकशी 2005 मध्ये सुरू झाली जेव्हा फ्लोरिडातील पाम बीच येथील एका १४ वर्षांच्या मुलीच्या पालकांनी पोलिसांना तक्रार केली की त्यांच्या मुलीवर एपस्टिनच्या घरी लैंगिक अत्याचार झाला आहे. तपास जसजसा पुढे सरकत गेला तसतसे एपस्टिनने डझनभर अल्पवयीन मुलींविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांबद्दलचे गूढ उलगडू लागले. 2008 मध्ये, मियामीचे अमेरिकन वकील अलेक्झांडर अकोस्टा यांनी एक याचिका करार केला, ज्या अंतर्गत जेफ्री एपस्टिनने एका अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांसाठी दोषी ठरवले. एपस्टिनला 18 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यामध्ये जन्मठेपेची शिक्षाही समाविष्ट होती.
त्याने फक्त 13 महिने तुरुंगवास भोगला. यामुळे नंतर बराच वाद निर्माण झाला, कारण अनेकांना असे वाटले की ते एपस्टिनसाठी खूपच सौम्य होते. 2009 मध्ये त्याची सुटका झाल्यानंतर, एपस्टिन त्याच्या मागील गुन्ह्यांकडे परतला. 2019 मध्ये, त्याच्यावर लैंगिक तस्करीचे आरोप दाखल करण्यात आले, ज्यामध्ये 2002 ते 2005 दरम्यान त्याने डझनभर अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण आणि तस्करी केल्याचा आरोप करण्यात आला. 2019 मध्ये, एपस्टिन त्याच्या कोठडीत मृतावस्थेत आढळला. जरी त्याचा मृत्यू आत्महत्या असल्याचे म्हटले गेले असले तरी, शवविच्छेदन करणारे फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजिस्ट डॉ. मायकेल बॅडेन यांचे मत आहे की एपस्टिनचा मृत्यू फाशीने नव्हे तर गळा दाबून झाला.
"एपस्टिन फाइल्स" म्हणजे जेफ्री एपस्टिन आणि गिलेन मॅक्सवेल यांच्या लैंगिक तस्करी प्रकरणांशी संबंधित लाखो पानांचे न्यायालयीन रेकॉर्ड आणि तपास दस्तऐवज आहेत, ज्यात पीडित आणि साक्षीदारांचे निवेदन, फ्लाइट लॉग, संपर्क पुस्तके, आर्थिक रेकॉर्ड आणि न्यू यॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू मेक्सिको आणि यूएस व्हर्जिन आयलंडमधील एपस्टिनच्या मालमत्तेतून जप्त केलेले पुरावे यांचा समावेश आहे. 2024 मध्ये पहिले सीलबंद न्यायालयीन कागदपत्रे प्रसिद्ध झाल्यानंतर या प्रकरणात लोकांची आवड वाढली. नोव्हेंबर 2025 मध्ये, काँग्रेसने एपस्टिन फाइल्स पारदर्शकता कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे न्याय विभागाला या प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित सर्व अवर्गीकृत नोंदी जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले. जानेवारी 2026 पर्यंत, अंदाजे 3.5 दशलक्ष पृष्ठे सार्वजनिक करण्यात आली आहेत. एपस्टिन फाइल्समध्ये जगातील अनेक प्रमुख व्यक्तींची नावे आहेत, ज्यात इंग्लंडचे राजा चार्ल्स यांचे धाकटे भाऊ विंडसरचे अँड्र्यू माउंटबॅटन, डोनाल्ड ट्रम्प, एलॉन मस्क, बिल क्लिंटन, दीपक चोप्रा, बिल गेट्स, थॉर्बजॉर्न जगलँड, सर्गेई ब्रिन आणि मिरोस्लाव लाजक यांचा समावेश आहे.