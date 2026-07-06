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समुद्रात उसळली उष्ण पाण्याची 14,500KM लांब महाभयानक लाट! जगाला मोठा धोका? अल निनोबाबत धक्कादायक अपडेट

समुद्रात उसळली उष्ण पाण्याची 14,500KM लांब महाभयानक लाट आली आहे. यामुळे जागवर पुन्हा एकदा अल निनोचे संकट अधिक गडद होऊ शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 06, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:44 PM IST
समुद्रात उसळली उष्ण पाण्याची 14,500KM लांब महाभयानक लाट! जगाला मोठा धोका? अल निनोबाबत धक्कादायक अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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समुद्रात उसळली उष्ण पाण्याची 14,500KM लांब महाभयानक लाट! जगाला मोठा धोका? अल निनोबाबत धक्कादायक अपडेट
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