...आणि पूल आकाशपाळण्यासारखा हेलकावे खाऊ लागला; 2 मिनिटाच्या Video मध्ये पाहा भूकंपाचा थरार

Earthquake Philippines : जागतिक स्तरावर येणारं भूकंपाचं वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून चिंतेत भर टाकत असून आता पुन्हा एकदा अशाच वृत्तानं अनेकांना धडकी भरवली आहे. फिलिपीन्समध्ये मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास 6.9 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा महाशक्तिशाली भूकंप आला. ज्यामुळं देशात मोठं नुकसान झालं. या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कैक इमारती जमीनदोस्त झाल्या, तर प्राथमिक स्वरुपात या भूकंपात 31 जणांचा मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार भूकंपाचा केंद्रबिंदू सेबू प्रांतातील बोगो शहरापासून 17 किमी दूर असणाऱ्या उत्तर पूर्वेकडे असल्याचं स्पष्ट झालं.
अतिभीषण भूकंपामुळं या भागातील अनेक इमारती कोसळल्या, तर काही भागांमध्ये विजपुरवठा खंडित झाला. बोगोच्या दानबांतायन प्रांतात या भूकंपामुळं मोठं नुकसान झालं. भूकंपाची तीव्रता इतकी होती, की असंख्य नागरिक रस्त्यांवर जमा झाले. सोशल मीडियावर या भूकंपासंदर्भातील काही व्हिडीओ व्हायरल झाले. ज्यापैकी एका व्हिडीओमध्ये उड्डाणपुलावरून वाहनं जात असताना अचानकच पूल आकाशपाळण्याप्रमाणं हेलकावे खाऊ लागला. पुलावरील वाहनं धडाधड कोसळली आणि नागरिकांनी जीवाच्या आकांतानं आरडाओरडा सुरू केला.
फिलिपीन्स हा देश ‘रिंग ऑफ फायर’पाशीच स्थित असून, नैसर्गिक आपत्तींच्या दृष्टीनं हा देश अतीसंवेदनशील क्षेत्रात येतो, ज्यामुळं इथं बऱ्याच प्रमाणात नुकसान होतं. फक्त भूकंप नव्हे, तर वादळ आणि चक्रीवादळाचा माराही या देशाला सहन करावा लागतो.
Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let's amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquake pic.twitter.com/gmxtaExikX
— Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025
#BREAKING #PHILIPPINES #FILIPINAS
Another footage.
PHILIPPINES : MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.9 HIT NEAR CALAPE
Depth :10 km
Terrifying Scenes from Cebu Bridge #Ultimahora #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/PaC3juZi3C
— LW World News (@LW_WorldNews) September 30, 2025
PHILIPPINES : POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.9 HIT NEAR CALAPE
Scenes from Bantayan Island - St. Peter and Paul the Apostle Parish Church. #Ultimahora #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/tDJonFOHob
— LW World News (@LW_WorldNews) September 30, 2025
हा भूकंप कधी आणि कुठे आला?
हा भूकंप 30 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री सुमारे आला. त्याचा केंद्रबिंदू सेबू प्रांतातील बोगो शहरापासून सुमारे 17 किमी उत्तर-पूर्वेकडे, विसायन समुद्रात होता. हा भूकंप सेबू आणि बोहोल प्रांतांना प्रभावित करणारा होता.
भूकंपामुळे किती नुकसान झालं?
भूकंपामुळे सेबू आणि बोहोल प्रांतांमध्ये अनेक इमारती कोसळल्या, रस्ते आणि पूल हादरले. दानबांतायन आणि बोगो भागात सर्वाधिक नुकसान झालं. काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला आणि मुसळधार पावसामुळे मदतकार्य अडकले. एकूण 140 हून अधिक जण जखमी झाले.
मृत्यू आणि जखमींची संख्या किती आहे?
प्राथमिक अहवालानुसार, 31 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून, 140 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे, कारण मदतकार्य सुरू आहे.