/महाभूकंपात उद्ध्वस्त होणार लखलखणारं शहर; जगाच्या नकाशावरून नावही मिटणार?

World News : दैनंदिन जीवनात व्यग्र असणाऱ्या मंडळींपासून कैक मैल दूर असणाऱ्या आणि एका अनोख्या विश्वात रमणाऱ्या संशोधकांनी सातत्यानं काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संशोधन केलं आहे. अशा सर्वच संशोधकांच्या या संशोधनांमागे काही कारणं आहेत. त्यापैकीच एका संशोधनातून नुकतीच इशारावजा माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये अतिप्रचंड तीव्रतेच्या भूकंपामुळं जगाच्या नकाशा वरून एका शहराचं अस्तित्वंच नाहीसं होईल अशा शब्दांत सतर्क करण्यात आलं आहे.
दक्षिण कॅलिफोर्नियातील सर्वात मुख्य फॉल्ट लाईन सॅन एंड्रियास आणि सॅन जैसिंटोमध्ये साधारण गेल्या 1000 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक दबाव निर्माण झाला आहे. युनिवर्सिटी ऑफ हवाईसह अमेरिकी भूवैज्ञानिकांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत करण्यात आलेल्या या भूकंपाच्या इशाऱ्यावरून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
संशोधकांनी आधुनिक ‘फिजिक्स मॉडेल’चा वापर करून इसवी सन 1000 पासून वर्तमानापर्यंत या क्षेत्रातील वाढत्या दाबाचं निरीक्षण केलं. ज्यनुसार लॉस एन्जेलिस आणि रिवरसाईडसारख्या अधिक दाटीवाटीच्या शहरांच्या मुख्य पृष्ठाखाली एक मोठं संकट असल्याचं सुचवण्यात आलं. हे संकट कोणत्यही क्षणी एका विनाशकारी भूकंपाचं रुप धारण करु शकतं अशी भीतीसुद्धा व्यक्त करण्यात आली. या संपूर्ण संशोधनामध्ये संगणीय प्रणालीवर आधारित एका यंत्रणेतचा वापर करण्यात आला. ज्यामध्ये पृथ्वीच्या उदरात होणाऱ्या हालचाली आणि टेक्टोनिक प्लेटवरील दबावाचा आढावा घेण्यात आला. हजारो वर्षांपूर्वीचा अहवाल इथं विचारात घेण्यात आला. ज्यामुळं या शहरांखाली नेमका किती दाब वाढला आहे याची माहिती मिळाली.
निरीक्षणानुसार सैन एंड्रियास फॉल्टच्या 'मोजावे साउथ' भागावर दाब वाढून तो 2.8 मेगापास्कल (MPa) वर पोहोचला आहे. तर, सैन जैसिंटो फॉल्टच्या 'बरनार्डिनो स्ट्रैंड'वर हाच दाब 3.6 मेगापास्कल (MPa) इतका असल्याचं संशोधकांच्या निदर्शनास आलं.
मागील 1000 वर्षांचा आढावा घेतल्या या दोन्ही भूभागांवर आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक दाब ठरत आहे. थोडक्यात पृथ्वीच्या पृष्ठाखाली असणारे पर्वत आता सहनशीलतेच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचच या निरीक्षणानं स्पष्ट करत महाभूकंपाचं केंद्र नेमकं कुठं असू शकतं यावरची प्रकाश टाकला.
कजोन पास हे ठिकाण या संपूर्ण अध्ययनामध्ये अतिसंवेदनशील असल्याचं स्पष्ट झालं. हे एक असं भौगोलिक क्षेत्र आहे जिथं सॅन एँड्रियास आणि सॅन जेसिंटो फॉल्ट एकमेकांजवळ येतात. या ठिकाणाला संशोधक ‘जंक्शन’ किंवा संपर्क बिंदू म्हणतात. कजोनपाशी हे दोन्ही बिंदू अशा पद्धतीनं एकत्र येत आहेत की एखाद्या क्षेत्रावर चुकूनही भूकंप आला तर, अनेक भेगा सक्रिय होत यामुळं इतिहासातील सर्वात मोठी भूकंप हानी दगाला पाहायला मिळू शकते. 7.5 रिश्टर स्केलहून अधिक तीव्रतेचा हा भूकंप दक्षिण कॅलिफोर्नियाचा बहुतांश भाग नष्ट करु शकतं.
दोन टेक्टोनिक प्लेट एकमेकांवर आदळल्यास त्यादरम्यान असणारी फॉल्ट लाईन अस्थिर होत नाही. उलटपक्षी तिथं उर्जा जमा होत राहते. जवळपास 150 वर्षांपासून मोजावे साऊथ क्षेत्र पूर्णपणे शांत असल्यानं तिथं प्रचंज प्रमाणात दबाव तयार होत असून जेव्हा इथं भूकंप येईल, तेव्हा होणारं नुकसान अभूतपूर्व असेल.