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अमेरिकेत मेहंदी काढणारीची तासाची कमाई कितीये पाहिलं का? Per Hour Rate पाहून भारतातील लोक म्हणाले, 'मेहंदी शिकून अमेरिकेत गेलेलं परवडलं'

आपल्याकडेही कोणताही मोठा कार्यक्रम असेल तर मेहंदी काढण्याची परंपार असून अमेरिकेत स्थायिक झालेले अनेकजण आजही आवर्जून मेहंदी काढतात. मात्र यामधून मेहंदी काढणाऱ्यांची किती कमाई होते हे पाहून व्हाल थक्क

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:45 AM IST
अमेरिकेत मेहंदी काढणारीची तासाची कमाई कितीये पाहिलं का? Per Hour Rate पाहून भारतातील लोक म्हणाले, 'मेहंदी शिकून अमेरिकेत गेलेलं परवडलं'
Image Credit: तिनेच सांगितली यासंदर्भातील माहिती (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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