अमेरिकेत मेहंदी काढणारीची तासाची कमाई कितीये पाहिलं का? Per Hour Rate पाहून भारतातील लोक म्हणाले, 'मेहंदी शिकून अमेरिकेत गेलेलं परवडलं'

अमेरिकेबद्दल आजही भारतीयांना मोठं कुतुहल आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेत राहणाऱ्या परदेशी व्यक्तींचा विचार केला तर आता भारतीय अव्वल स्थानी असल्याचं आकडेवारीमधून समोर आलं आहे. त्यामुळेच जशी भारतीय माणसं अमेरिकेत गेली आहे तशी त्यांनी आपली संस्कृतीही तिथे नेली आहे. त्यामुळेच अगदी पारंपारिक भारतीय लग्नापासून ते मुंजीपर्यंत अनेक गोष्टी आज अमेरिकेत पाहायला मिळतात. भारतीय उत्सव, सण-वार ज्या प्रमाणे परदेशात गेले तसेच त्याच्यासोबतचे उद्योगही तिथे सुरु झाले. अशाच अनेक गोष्टींपैकी एक म्हणजे मेहंदी काढणे! अमेरिकेत मेहंदी काढणाच्या सेवाही उपलब्ध असून हे काम भारतीयच भारतीयांसाठी पैशाच्या मोबदल्यात करतात. अगदी आपल्याकडे लग्नसराईच्या काळात करतात तसेच... पण या दोघांमध्ये फरक आहे तो कमाईचा! अमेरिकेत मेहंदी काढण्याचे किती पैसे मिळतात हे पाहूयात...
"अमेरिकेत राहणाऱ्या एका भारतीय महिलेने 'अमेरिकेत मेहंदी कलाकार किती कमाई करू शकतात?' असा प्रश्न विचारुन स्वत:च्या कमाईच्या माध्यमातून या प्रश्नाला उत्तर दिलं आहे. भारतीय संस्कृतीत लग्न आणि इतर आनंदाच्या प्रसंगी मेहंदीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि लोक हातावर मेहंदी काढण्यासाठी कारागिरांची मदत घेतात. भारतातही खास करुन मेट्रो शहरांमध्ये मेहंदी कलाकारांची मदत घेतली जाते. मात्र जेवढी मेहनत हे मेहंदी कलाकार करतात तितका त्यांना मोबदला मिळत नाही असं म्हटलं जातं. मेहंदी काढणाऱ्यांची आता अमेरिकेतही चांगली कमाई होते. मेहंदी काढून अगदी नोकरीत होते इतकी कमाई होत नसली तरी अमेरिकेत हा एक चांगला 'साइड बिझनेस' ठरु शकतो असं या महिलेने स्वत:च्या अनुभवावरुन सांगितलं आहे. मुळात ही महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे.
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेल्या प्रियांका जैन यांनी इन्स्टाग्रामवरील एका व्हिडिओमध्ये सांगितले की, त्या मेहंदी काढण्यासाठी तासाला 100 डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार साधारण साडेनऊ हजार रुपये घेतात. म्हणजेच 10 तासांच्या कामातून त्या जवळपास १ लाख रुपये कमवू शकतात. तुम्ही जेवढ्या वेळ ऑफिसला असतात तितक्या वेळात प्रियंका यांना एक लाख रुपये सहज मिळतील. "याव्यतिरिक्त, मला अनेकदा 20 टक्क्यांपर्यंत 'टीप' (बक्षीस) देखील मिळते," असेही त्यांनी नमूद केले. म्हणजेच रोज 9 किंवा 10 तास मेहंदी काढली तरी प्रियंकाला महिन्याला 30 लाख रुपये कमवता येतील.
लग्नासाठी किंवा ब्रायडल मेहंदी काढण्याचे काम अधिक नफ्याचे असल्याचं प्रियंका सांगतात. मात्र, त्याच वेळी प्रियंका यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, वाढत्या उत्पन्नासोबतच अमेरिकेतील राहणीमानाचा खर्चही जास्त असतो. तसेच, मेहंदी हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, "मी पूर्णवेळ सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे आणि माझे मुख्य उत्पन्न पगारातून येते. मेहंदी काढणे हा माझा छंद आणि आवड आहे. त्यामुळे त्यातून मिळणारे पैसे हे माझ्यासाठी अतिरिक्त उत्पन्न आहे."
तरीही, केवळ आर्थिक फायदा नाही तर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असूनही मेहंदी काढण्याचं काम प्रियंका यांना इतर कारणांमुळेही आवडतं. अमेरिकेत स्थायिक झाल्यानंतर कलाकार आणि त्यांच्या कलाकृतींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, भारतात मेहंदी कलाकारांना अनेकदा तितकीशी व्यावसायिक मान्यता किंवा प्रतिष्ठा मिळत नाही; मात्र अमेरिकेत त्यांना एका कलाकाराचा दर्जा आणि आदर मिळतो, असे त्यांना वाटते.
अनेकांनी अमेरिकेतील मेहंदीवालीच्या कमाईची तुलना भारतात मिळणाऱ्या मोबदल्याशी केल्याचं सोशल मीडियावर दिसून येत आहे. "वा! आणि इथे भारतात तर फक्त 300 ते 500 रुपयेच मिळतात. मी सुद्धा मेहंदी कलाकार आहे," असं एकाने म्हटलं असून अन्य एकाने, "इथे तर पूर्ण ब्रायडल मेहंदीसाठी एक हजार रुपये द्यायलाही लोकांना अडचण येते," असा टोला लगावला आहे. अनेकांनी तर एवढी कमाई पाहून भारतातली आहे ती नोकरी सोडून मेहंदी आर्टिस्ट म्हणून अमेरिकेत शिफ्ट होण्याचा विचार करता येईल असंही म्हटलंय.