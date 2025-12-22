'तिच्या पॅण्टीजही तपासून...'; पत्नी मेलानियाबद्दल भाषणात हे काय बोलून बसले ट्रम्प! Video Viral

Donald Trump Viral Comment About Wife Melania: 'एपस्टीन फाईल्स'मुळे सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या जगभरामध्ये चर्चेत आहेत. ट्रम्प यांचा एकेकाळचा निकटवर्तीय लैंगिक शोषणातील आरोपी जेफ्री एपस्टीनच्या कृष्ण कृत्यांचे पुरावेच या कागदपत्रांच्या माध्यमातून समोर येत आहेत. असं असतानाच ट्रम्प यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांच्यावर कशाप्रकारे यापूर्वीही आरोप झाले आणि छापेमारी झाली याबद्दल भाष्य केलं. मात्र हे भाष्य करताना त्यांनी त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प यांच्यासंदर्भात एक विचित्र विधान केलं. सध्या ट्रम्प यांच्या जाहीर भाषणातील हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
उत्तर कॅरोलिना येथील रॉकी माउंट इव्हेंट सेंटरमध्ये ट्रम्प एका रॅलीदरम्यान बोलत होते. त्यांनी 2022 मध्ये फ्लोरिडा येथील त्यांच्या 'मार-ए-लागो इस्टेट' येथील आलिशान घरावर टाकण्यात आलेल्या छाप्याच्या आठवणी सांगितल्या. अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणा 'एफबीआय'च्या छाप्याबद्दल ट्रम्प यांनी भाष्य केलं. ट्रम्प यांनी खुलासा केला की, एफबीआय एजंट्सने छापेमारीदरम्यान मेलानिया यांच्या रुममधील कपाटातील अंडरगारमेंट्स ड्रॉवरची झडती घेतली. घरी आल्यावर ड्रॉवरची अवस्था पाहिल्यानंतर आम्हाला याबद्दल समजल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं.
"माझ्या आयुष्यात अनेक अडचणी असताना त्यांनी माझी शिकार केल्याप्रमाणे पाठलाग केला. त्यांनी मला मार-ए-लागोसंदर्भात अडकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी माझ्या घरी छापा मारला तेव्हा माझ्या पत्नीच्या कपाटामधील तिच्या अंडरगार्मेंट्सचा ड्रॉवरही तपासून पाहिला. त्यांनी त्या ड्रॉवरमधील पॅण्टीजही तपासून पाहिल्या," असं ट्रम्प आपल्या भाषणात म्हणालेत. पुढे बोलताना त्यांनी, "ती (मेलानिया) कपाटात तिच्या गोष्टी फार व्यवस्थित ठेवते. तिने सगळ्या गोष्टी जिथल्या तिथे अगदी घडी घालून ठेवलेल्या. त्या (पॅण्टीज) इतक्या उत्तम पद्धतीने घडी घातलेल्या होत्या की, 'या छान दिसतायत,' असं अधिकारी म्हणाले. ती अशाच पार्वभूमी असलेल्या कुटुंबात वाढली आहे की जिथे सारं काही परफेक्टच असतं. त्यामुळे तो टापटीपपणा इथेही दिसून आला. त्यांची घडी इतकी व्यवस्थित होती जणून काही तिने पॅण्टीजचा इस्री केली होती," असं ट्रम्प म्हणाले.
"छापा पडला तेव्हा मी घरी नव्हतो. आम्ही नंतर घरी आलो तेव्हा पाहिलं असता त्या ड्रॉवरमध्ये जसे कपडे ठेवलेले होते तसे नव्हतेच. सर्वकाही अस्थाव्यवस्थ करुन ठेवण्यात आलेलं. मी म्हटलं जे घडलं ते भयानक आहे. पण आपण त्यांनी असं जाऊ देऊ शकत नाही. आता तर त्यांनी छापा मारल्याचे पुरावे आपल्याकडे असून आपण याबद्दल काहीतरी केलं पाहिजे. असा छापा मारणं बेकायदेशीर आणि लांछनास्पद आहे," असंही ट्रम्प म्हणाले.