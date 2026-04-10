युद्ध विरामात पुन्हा Epstein Files नं डोकं वर काढलं! पहिल्यांदाच मेलानिया ट्रम्प यावर बोलल्या; 'आरोपांचा आजच...'

उर्वशी खोना, झी मिडिया, नवी दिल्ली: व्हाईट हाऊसच्या ग्रँड फोयर मध्ये गुरुवारी (9 एप्रिल रोजी) फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांनी एका दुर्मीळ आणि पत्रकार परिषदेत जेफ्री एपस्टईन फाइल्सशी संबंधित सर्व खोटे आरोप फेटाळले. ही त्यांची या विषयावर पहिली सार्वजनिक प्रतिक्रिया होती. आता वर्षानुवर्षे सोशल मीडियावर फिरणारे फेक फोटो, बनावट कथांवर आणि राजकीय हेतूने पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर त्यांनी कठोर शब्दांत टीका केली आहे.
मेलानिया ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट म्हटले की, 'जेफ्री एपस्टिनशी मला जोडणारे खोटे आरोप आजच थांबले पाहिजेत. माझ्याविषयी खोटे बोलणारे लोक नैतिकता, नम्रता आणि आदर यांचा अभाव दाखवतात. त्यांच्या अज्ञानाबद्दल मी काहीच म्हणत नाही, पण माझ्या प्रतिष्ठेवर केल्या जाणाऱ्या आरोपांच्या हल्ल्यांना मी पूर्णपणे नाकारते.' त्यांनी पुढे म्हणाल्या की, त्या कधीही एपस्टिन किंवा त्याच्या साथीदार घिस्लेन मॅक्सवेल यांचे मित्र नव्हते. 'न्यूयॉर्क आणि पाम बीचमधील सामाजिक वर्तुळात समान पार्टींना आमंत्रित केले जाणे सामान्य आहे. पण मी एपस्टिन किंवा मॅक्सवेल यांच्याशी कधीही वैयक्तिक संबंध ठेवला नाही. मॅक्सवेलला पाठवलेला माझा ई-मेल केवळ औपचारिक आणि सामान्य पत्रव्यवहार होता,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे, मेलानिया यांनी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले की, 'मी एपस्टिनच्या प्रकरणातील पिडीत नाही. एपस्टिनने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी माझी ओळख करून दिली नाही. मी माझ्या पतींना (डोनाल्ड ट्रम्प) 1998 मध्ये न्यूयॉर्कमधील एका पार्टीत योगायोगाने भेटले. ही घटना माझ्या ‘मेलानिया’ या पुस्तकात सविस्तर नमूद केली गेली आहे. एपस्टिनशी माझी पहिली भेट 2000 साली झाली, जेव्हा मी आणि डोनाल्ड एकत्रितपणे एका कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. त्यावेळी मला एपस्टिनबद्दल किंवा त्याच्या गुन्ह्यांबद्दल काहीही माहिती नव्हती.'
तसेच मेलानिया यांनी एपस्टिन प्रकरणाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांवरही जोर दिला आणि त्यांची बाजू साफ करण्याचा प्रयत्न केला. त्या म्हणाल्या, 'त्यांचे नाव कोणत्याही कोर्ट दस्तऐवजात, डिपॉझिशन्समध्ये, पिडीतांच्या विधानांमध्ये किंवा एफबीआयच्या मुलाखतींमध्ये कधीही आले नाही. ते एपस्टिनच्या विमानावर किंवा त्याच्या खासगी बेटावर कधीही गेले नाहीत. त्यांना एपस्टिनच्या गुन्ह्यांबद्दल किंवा पिडीतांच्या शोषणाबद्दल कधीही माहिती नव्हती. त्यांनी या खोट्या आरोपांविरुद्ध कायद्याने लढा दिला असून, द डेली बीस्ट, जेम्स कार्विल आणि हार्पर कॉलिन्स यूके यांसारख्या संस्था आणि व्यक्तींना सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी लागली आहे.'
याशिवाय मेलानिया यांनी त्यांच्या भाषणाच्या शेवटी एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले, त्या म्हणाल्या; 'आता काँग्रेसने कारवाई करावी. एपस्टिन एकटा नव्हता. आता वेळ आली आहे की एपस्टिनच्या बळी झालेल्या महिलांना सार्वजनिक सुनावणी द्यावी. त्यांना शपथेवर साक्ष देण्याची संधी मिळावी आणि त्यांची साक्ष काँग्रेशनल रेकॉर्डमध्ये कायमस्वरूपी नोंदवली जावी. तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य समोर येईल.”
दरम्यान, ही घटना एपस्टिन फाइल्सच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे, ज्यात गेल्या काही महिन्यांत विविध दस्तऐवज आणि ई-मेल्स सार्वजनिक झाल्या आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर अनेक अफवा आणि बनावट दावे पसरले होते. मेलानिया ट्रंप यांची ही पहिलीच वेळ आहे की त्यांनी या विषयावर थेट आणि तपशीलवार भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या विधानानंतर दोन्ही पक्षांकडून विविध प्रतिक्रिया आल्या असून, काहींनी त्यांच्या धैर्याची प्रशंसा केली आहे. मेलानिया ट्रंप यांनी आपल्या भाषणात पुन्हा एकदा आपली प्रतिष्ठा आणि सत्य यासाठी लढण्याची तयारी दर्शवली. 'माझ्या वकीलांसोबत मी या आधारहीन खोट्या आरोपांविरुद्ध यशस्वीरीत्या लढले आहे आणि पुढेही लढत राहीन', असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.