Meta Layoffs: मेटा कंपनी एका झटक्यात 8000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या खाणार? कारण तुम्हाला विचार करायला लावणारं!

Meta Massive Layoffs: फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मालकी असलेली सोशल मीडियातील आघाडीची कंपनी मेटा आपल्या जागतिक कर्मचारी दलात मोठा बदल घडवणार आहे. कंपनीने एआय तंत्रज्ञानाला केंद्रस्थानी ठेवून कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुमारे 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे जवळपास 8,000 कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे. ही योजना कंपनीच्या एकूण 79,000 कर्मचाऱ्यांपैकी मोठा हिस्सा असून ती आता ‘एआय-चालित भविष्य’ तयार करण्यासाठी सुरू झालीय.
पहिल्या टप्प्यातील मोठी कपात 20 मे 2026 रोजी सुरू होणार आहे. कंपनीच्या विश्वसनीय सूत्रांनुसार ही प्रक्रिया एकदम वेगवान असेल. नंतर वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत आणखी कपात होईल. मात्र त्यांची संख्या आणि तारीख अद्याप निश्चित नाही. एआय तंत्रज्ञान कसे विकसित होईल यावर अवलंबून हे आकडे बदलू शकतात, असेही सूत्र सांगतात.
मेटा कंपनीचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग एआयवर शेकडो अब्ज डॉलर्स खर्च करत आहेत. कंपनी आता कमी व्यवस्थापकीय स्तर, स्वयंचलित एआय एजंट्स आणि कमी कर्मचाऱ्यांसह अधिक कामकाज करू इच्छिते. यासाठी ‘अॅप्लाइड एआय’ नावाची नवीन टीम तयार करण्यात आली आहे. जुन्या भूमिका आता एआयमुळे अनावश्यक ठरत आहेत. ही कपात म्हणजे कंपनीला ‘कार्यक्षम वर्ष’ म्हणून ओळखले जाणारे 2022-23 च्या मोठ्या बदलानंतरची सर्वात मोठी पुनर्रचना आहे.
गेल्या वर्षी मेटाने 200 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त महसूल आणि 60 अब्ज डॉलर नफा कमावला, तरीही एआयवर प्रचंड खर्च चालू आहे. शेअर्स सध्या चांगल्या स्थितीत आहेत. तरीही कंपनीला खर्च नियंत्रित करून एआयमध्ये गुंतवणूक वाढवायची आहे. यापूर्वी 2022-23 मध्ये 21,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा ही कपात कंपनीला भविष्यात अधिक मजबूत बनवेल, असे मानले जाते.
ही फक्त मेटाची एकट्याची समस्या नाही. संपूर्ण टेक क्षेत्रात एआयमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी होत आहेत. 2024 मध्ये जगभरात 1.53 लाख टेक कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली, तर 2026 मध्ये आतापर्यंत 73 हजार जण बेरोजगार झाले आहेत. अमेझॉनने 30 हजार आणि ब्लॉक कंपनीने जवळपास निम्मे कर्मचारी कमी केले आहेत. हे सर्व एआयमुळे कार्यक्षमता वाढवण्यासाठीच आहे.
कपात मुख्यतः व्यवस्थापकीय स्तर आणि काही जुन्या टीम्सवर होईल. काही कर्मचाऱ्यांना ‘रिअॅलिटी लॅब्स’ किंवा ‘मेटा स्मॉल बिझनेस’ युनिटमध्ये बदली मिळू शकते. मात्र अनेकांना पूर्णपणे नोकरी जाणार आहे. कंपनीने याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांना आता नवीन कौशल्ये शिकण्याची आणि एआय-संबंधित क्षेत्रांत स्वतःला अपडेट करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
ही कपात मेटाला एआय-आधारित उत्पादनांमध्ये आघाडी मिळवून देईल. कमी लोकांसह अधिक चांगले काम करणे हे कंपनीचे ध्येय आहे. मात्र टेक क्षेत्रातील तरुणांना याचा मोठा धक्का बसू शकतो. एआय नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल पण पारंपरिक भूमिका बदलतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मेटाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण उद्योगाला नवी दिशा मिळणार असून भविष्यातील कामकाज पूर्णपणे एआय-केंद्रित होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता स्वतःला तयार ठेवणे गरजेचे आहे.