जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीने नोकरी सोडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ही काय ऑफर दिलेय? मेमो पाहून कर्मचारी शॉक

Microsoft and meta plans threaten jobs 23000 people : जगभरात IT सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात होत आहे. हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशातच मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि मायक्रोसॉफ्ट या जगातील दोन सर्वात मोठ्या IT कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपातीबाबत मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. ज्याचा परिणाम हजारो कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. 23,000 लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात. एकीकडे मेटा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीची योजना आखत आहे. मायक्रोसॉफ्टने कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्यासाठी मोठा प्रस्ताव दिला आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा पर्याय दिला आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्यासाठी ऑफर दिली आहे. 1.25 लाख कर्मचाऱ्यांपैकी किती जणांना या ऑफरचा लाभ घेता येणार जाणून घेऊया.
जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्टने कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. नोकर कपातीची घोषणा करतानाच कंपनीने कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर दिली आहे. कंपनीच्या अमेरिकेतील सुमारे 7 टक्के कर्मचाऱ्यांना ही संधी मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत, कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम देऊन स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याची ऑफर देत आहे.
कंपनीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी लेऑफ ऑफर असू शकते. मायक्रोसॉफ्टने यापूर्वी कधीही एकरकमी मोठी रक्कम देऊन कर्मचार्यांना स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याची ऑफर्स दिली नव्हती. वय आणि नोकरीची वर्षे यांच्या आदारावर कंपनीनी कर्मचाऱ्यांना स्वैच्छिक बायआउटची ऑफर दिली आहे. जर एखादा कर्मचारी 50 वर्षांचा असेल आणि त्याने मायक्रोसॉफ्टमध्ये 20 वर्षे काम केले असेल, तर तो यासाठी पात्र ठरेल. सुमारे 8,750 कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताना या ऑफरचा लाभ घेता येवू शकतो. याशिवाय, सेल्स इन्सेंटिव्ह प्लॅनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसारख्या काही श्रेणींना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. कंपनीच्या चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमन यांनी याबाबत सांगितले.
मेटाने कर्मचाऱ्यांना मेमो पाठवले आहेत. कर्मचाऱ्यांपैकी अंदाजे 10 टक्के म्हणजेच सुमारे 8,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार आहे. 20 मे पासून ही कर्माचारी कपातीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कंपनीने 6,000 रिक्त पदे भरणार नसल्याचे देखील जाहीर केले आहे.
मायक्रोसॉफ्ट जगभरात नवीन डेटा सेंटर्स उभारत आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठ्या एआय गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. मेटादेखील या वर्षी विक्रमी भांडवली खर्चाची योजना आखत आहे. एआय भागीदारांसोबत अब्जावधी डॉलर्सचे करार केले आहेत.