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जगातील मोठ्या IT कंपनीने एकाचवेळी 4800 कर्मचाऱ्यांना मेमो पाठवला; HR ने सांगितले नोकरीवरुन काढण्याचे शॉकिंग कारण

जगातील मोठ्या IT कंपनीने एकाचवेळी 4800 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. HR ने कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्याचे कारण सांगितले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:23 PM IST
जगातील मोठ्या IT कंपनीने एकाचवेळी 4800 कर्मचाऱ्यांना मेमो पाठवला; HR ने सांगितले नोकरीवरुन काढण्याचे शॉकिंग कारण

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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