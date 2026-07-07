/जगातील मोठ्या IT कंपनीने एकाचवेळी 4800 कर्मचाऱ्यांना मेमो पाठवला; HR ने सांगितले नोकरीवरुन काढण्याचे शॉकिंग कारण

Microsoft Layoff: IT क्षेत्रात खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे. जगातील मोठ्या IT कंपनी असलेल्या मायक्रोसॉफ्टने मोठी कर्मचारी कपात केली आहे. एकाचवेळी 4800 कर्मचाऱ्यांना मेमो पाठण्यात आला. HR कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्याचे शॉकिंग कारण सांगितले आहे. Microsoft मध्ये नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्यानाही धक्का बसला आहे.
मायक्रोसॉफ्टने अंदाजे 4,800 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने हा निर्णय का घेतला, याचे स्पष्टीकरण कंपनीच्या एचआर प्रमुखांनी दिले आहे. मायक्रोसॉफ्टने अलीकडेच आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 2.1 टक्के म्हणजेच अंदाजे 4,800 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये (AI) मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली कंपनी कर्मचाऱ्यांची छाटनी करत आहे.
कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका मेमोद्वारे कर्मचारी कपातीचा निर्णय कंपनीने जाहीर केला आहे. हा निर्णय केवळ खर्च कपातीसाठी नव्हता, तर कंपनीच्या कार्यपद्धतीतील एका मोठ्या बदलाचा भाग असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. एक्सबॉक्सच्या सीईओ असलेल्या आशा शर्मा यांनी कर्मचाऱ्यांना एक मेसेज पाठवला आहे. एक्सबॉक्स आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. त्यांनी मान्य केले की हा निर्णय सोपा नव्हता, परंतु दीर्घकाळात कंपनीला अधिक मजबूत करण्यासाठी तो आवश्यक होता.
कंपनीचे नवीन आर्थिक वर्ष 1 जुलैपासून सुरू होत आहे. कर्मचारी कपात कंपनीसाठी नवीन नाही. गेल्या वर्षी, याच सुमारास, कंपनीने अंदाजे 15,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. विशेष म्हणजे, कंपनीने असा आग्रह धरला आहे की ती माणसांची जागा एआयने घेत नाही. तथापि, तज्ञांचा दावा आहे की एआयवरील अवाजवी खर्चामुळे हे घडत आहे. कंपनीने यापूर्वी एक ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना सुरू केली होती, ज्यामुळे अंदाजे 3,000 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडली होती.
अहवालानुसार, मायक्रोसॉफ्ट एआय (AI) गुंतवणूकीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. इतर अनेक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यादेखील अशाच प्रकारच्या धोरणांचा अवलंब करत आहेत. फक्त मायक्रोसॉफ्टच नाही, तर ॲमेझॉन आणि मेटासारख्या प्रमुख टेक कंपन्यांनीही या वर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे . एआयवरील वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांवर नफा वाढवण्याचा दबाव वाढला आहे.