/तेलसंकट संपलं नाही! इराणनं पुन्हा बंद केली होर्मुझची सामुद्रधुनी; युद्धाला पूर्णविराम फक्त नावापुरता?

नवी दिल्ली | मध्यपूर्वेमध्ये सुरु असणारा तणाव मागील काही वर्षांपासून निवळला असं म्हटलं गेलं. संघर्षात असणाऱ्या देशांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. मात्र, तरीसुद्धा इराणनं आता पुन्हा एकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. इस्रायल आणि अमेरिकेनं युद्धबंदीच्या करारातील अनेक गोष्टींचं उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप तेहराननं लावला. अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टरकडून हा निर्णय घोषित करण्यात आला.
इराणच्या माहितीनुसार वॉशिंग्टनकडून अर्थात अमेरिकेनं अगदी स्पष्टपणे या करारातील अटींचं उल्लंघन केलं आहे. इस्रायलनं युद्धविरामामासंदर्भातील अनेक प्रतिबंध लागू असूनही लेबनॉनच्या दक्षिणेकडे लष्करी कारवाई सुरू ठेवली. ज्यामुळं ही कारवाई सुरू राहिल्यास होर्मुझ बंद करणं हे फक्त प्रत्युत्तराचं पहिलं पाऊल असेल. इराणनं घेतलेल्या या निर्णामुळं अमेरिका- इराणमधील शांतता करार धोक्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे.
सदरील शांतता कराराअंतर्ग 60 दिवसांसाठी युद्धविराम वाढवत होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणं आणि अण्वस्त्र कार्यक्रमांपासून तत्सम मुद्द्यांवर चर्चेच्या व्यापक मार्गानं वाट काढणं यासाठी लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं होतं. मात्र, इराणच्या दाव्यानुसार युद्धविरामाच्या अटींचं उल्लंघन झाल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेनं मात्र या चर्चा धुडकावून लावत या जलमार्गानं प्रवास अद्यापही सुरू असल्याचं म्हटलं. (Strait of Hormuz)
अमेरिती उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्या माहितीनुसार 'तेलपुरवठा पूर्णपणे थांबला आहे' यासंदर्भातील कोणतंही अधिकृत वृत्त ,मोर आलेलं नाही. सध्या अमेरिका आणि इराणच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा सुरू असून, होर्मुझ जागतिक तेलपुरवठा आणि LNG निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्यामुळं तज्ज्ञांच्या मते जर या वाटेवर दीर्घ काळासाठी निर्बंध लागू राहिले तर, कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ- उतार पाहायला मिळू शकतात, ज्यामुळं पुन्हा एकदा जागतिक पुरवठा साखळी प्रभावित होऊ शकते.
प्राथमिक माहितीनुसार आखातामध्ये या तणावानं इस्रायल आणि हिज्बुल्लाहमधील संघर्षामुळं पुन्हा डोकं वर काढलं. ज्यामुळं अमेरिका- इराण यांच्यातील करारसुद्धा धोक्याच्या वळणावर आला. त्यामुळं आता येत्या काळात होर्मुझमध्ये नेमकं काय चित्र पाहायला मिळतं यावरच सर्वांचं लक्ष असेल.